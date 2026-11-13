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otthon

Késes betörők jutottak be Chris Hemsworth birtokára: felesége és a gyerekek is otthon voltak

otthon betörés Chris Hemsworth
Nagy Anna
2026.11.13.
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A házban mindenki aludt, amikor késes támadók hatoltak be a hollywoodi sztár otthonába. Chris Hemsworth feleségét sokkolták a történtek.

Chris Hemsworth otthona egykor a nyugalom szigete volt, de ezt az idillt most néhány maszkos betörő megzavarta. Az ausztráliai Byron Bay közelében fekvő luxusbirtokra négy álarcos idegen jutott be, miközben Elsa Pataky és a házaspár három gyermeke is ott volt. A behatolók éjszaka érkeztek, és bár Chris Hemsworth felesége felriadt a gyanús zajokra, mégsem gondolt egyből betörésre.

September 11, 2024: CHRIS HEMSWORTH and ELSA PATAKY attends the Australian Premiere of 'Transformers One' at IMAX Sydney on September 11, 2024 in Sydney, NSW Australia (Credit Image: © Christopher Khoury/Australian Press Agency via ZUMA Press Wire)
Forrás: Northfoto

Chris Hemsworth otthonába késes támadók hatoltak be

A Thor-filmek sztárja és felesége, Elsa Pataky több mint egy évtizede döntöttek úgy, hogy maguk mögött hagyják Los Angelest, és Ausztráliában teremtenek nyugodtabb életet a gyermekeiknek. A házaspár 2014-ben vásárolta meg Broken Headben található birtokát, amelyet az évek során valóságos családi paradicsommá alakítottak.

A hollywoodi nyüzsgéstől távol eső ingatlan azonban november 11-én hajnalban betörők célpontjává vált. Négy símaszkos férfi jutott be a birtokra, akik közül ketőnél biztosan volt kés, ezt a biztonsági kamerák felvételei igazolták. Chris Hemsworth felesége, Elsa Pataky ugyan felriadt hajnali két óra körül a kutyák ugatására, de nem tulajdonított túlságosan nagy jelentőséget a dolognak és visszaaludt. A betörés tényére másnap derült fény.

Három autót loptak el a betörők

A rendőrséget természetesen értesítették az esetről, akik megerősítették a betörés tényét valamint azt, hogy a maszkos behatolók három autót loptak el. A beszámolók szerint a behatolók átmásztak a birtokot körülvevő biztonsági kerítésen, majd a garázshoz mentek. Mivel a járművekben benne voltak a kulcsok, könnyedén el tudtak hajtani három autóval: egy BYD-vel, egy Rammel és egy Raptor pickuppal.

A rendőrök azóta két ellopott járművet megtaláltak. Az egyik Corakiban, nagyjából egyórányi autóútra került elő, a másikat pedig a több mint kétórányira fekvő Tabulamban fedezték fel. A harmadik autót továbbra is keresik, a nyomozás pedig folyamatban van.

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