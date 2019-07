Szemétből is lehet fantasztikusat alkotni. Imádjuk az ilyen projekteket, mert segítenek kilépni a megszokott keretekből, ráadásul kreativitásra és újrahasznosításra ösztönöznek.

Korábban két fantasztikus anyukáról is írtunk, akik már nem használt ruhákat álmodnak újra. Stephanie Miller férje régi vagy kinőtt ingeiből varr tündéri gyerekruhákat, Sarah Tyau pedig komoly ideológiával a háta mögött, a fast fashiont elutasítva mindenféle kidobásra szánt ruhának ad új életet varrógépe segítségével. Igazi példaképek ők a 21. században, és mindenki az, aki az újrahasznosításra, a zero waste (hulladékmentes, pazarlásmentes) életmódra vagy éppenséggel a szemét lehetséges új életére hívja fel a figyelmet.

Ezt teszi például Emily Seilhamer is. A 25 éves lánynak szenvedélye a kreativitás megélése, a mások szerint szemétre ítélt tárgyak, anyagok újrafelhasználása. Nem csak ruhákat, lakberendezési tárgyakat is készít, leghíresebb projektje azonban mégiscsak egy ruha volt. Ehhez nem kevesebb mint négyévnyi gyűjtögetésre volt szüksége, ugyanis egy bizonyos fajta cukorka papírjából készült a darab. Mivel az egész család kedvence volt ez a cukor, sokan gyűjtötték neki a csomagolást, és négy év alatt meg is lett a szükséges mennyiség. Ebből készült el végül a ruha.

Egy másik fiatal lány, Amber Scholl is híres lett DIY projektje kapcsán. Ebben az esetben elsősorban nem az újrahasznosításról volt szó, az üzenet inkább az volt, hogy nem kell több tízezret vagy akár százezret költeni egy igazán elegáns és különleges ruhára, mert akár néhány szemeteszsákból is igazán nagyszerűt lehet alkotni. És valóban, a képek önmagukért beszélnek.