Jó és kevésbé jó hírek: minden, amit A Bridgerton család 4. évadáról tudunk

Már csak pár hónapot kell kibírnunk A Bridgerton család nélkül.

Hamarosan folytatódik A Bridgerton család. Forrás: archív

Ez várható A Bridgerton család új évadában

Lady Whistledown hamarosan újra akcióba lendül, mi pedig nem is lehetnénk izgatottabbak a közelgő évad miatt: ez a romantikával és szenvedéllyel átitatott dráma ugyanis egyike azon kevés Netflix-sorozatnak, ami évadról évadra hozza az elvárt izgalmat és minőséget.

A streaming szolgáltató tegnap hivatalosan is bejelentette, hogy a negyedik évad sajnos ismét két részletben debütál majd: az első négy részt január 29-én, a másik négyet pedig február 26-án láthatjuk majd.

Hogy mennyire okos döntés így szétszabdalni egy évadot, az kérdéses, pláne, hogy a Netflix népszerűségének egyik kulcsa volt az, hogy eddig darálhattuk a sorozatok részeit egymás után, de úgy tűnik, egyelőre sajnos kiáll a döntés mellett, hogy több részletben mutatja be egyes sorozatainak új évadait.

Nem kell már sokat aludni és újra élvezhetjük kedvenc sorozatunk izgalmait.

Forrás: NORTHFOTO

Az új szezon az eddigi elrejtett információk alapján egy modern Csipkerózsika-sztori lesz: Benedict Bridgerton (Luke Thompson) egy álarcosbálon találkozik a rejtélyes Sophie-val (Yerin Ha), aki egy káprázatos ezüst ruhában jelenik meg az eseményen, de azon kívül, hogy Benedict azonnal ellenállhatatlan vonzalmat kezd érezni a hölgy iránt, mást nem tud kideríteni Sophie-ról.

Pedig állítólag a rejtélyes nő is egy jócskán összetett karakter lesz: nem csupán egy egysíkú, tehetős nő, hanem egy igazi amazon, akinek megvannak a maga nehézségei és természetesen titkai is.

Az új évad az előzőekhez hasonlóan erősen épít majd a főszereplők között kibontakozó szexuális feszültségre és a felsőbb társadalmi rétegek közti ármánykodásra is.

Penelope is visszatér az új évadban.

Forrás: WireImage

A már jól ismert szereplők közül is sokan visszatérnek: Penelope Featherington (Nicola Coughlan), Eloise Bridgerton (Claudia Jessie), Violet Bridgerton (Ruth Gemmell) és Hyacinth Bridgerton (Florence Hunt) is látható lesz az új részekben.

Sőt, a hatalmas népszerűségnek örvendő Jonathan Bailey-t, azaz Anthony Bridgertont is kiszúrtuk egy pillanatra a sorozat készítéséről szóló sneak peekben.

A Bridgerton 4. évada állítólag az eddiginél is grandiózusabb lesz, köszönhetően a csodálatos báli jeleneteknek, amik ezúttal is a konfliktusok fő színterei lesznek.