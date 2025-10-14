Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 14., kedd Helén

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

HUNGARIKUM katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
romantika

Jó és kevésbé jó hírek: minden, amit A Bridgerton család 4. évadáról tudunk

PA Images - Ian West - PA Images
romantika Netflix A Bridgerton család
Nagy Kata
2025.10.14.
Már hivatalos előzetest és premierdátumot is kaptunk a kedvenc romantikus függőségünkhöz, A Bridgerton családhoz, de lássuk, miket lehet még tudni ezen felül a várva-várt sorozatról!

Már csak pár hónapot kell kibírnunk A Bridgerton család nélkül. 

A Bridgerton család sztárja
Hamarosan folytatódik A Bridgerton család. Forrás: archív

Ez várható A Bridgerton család új évadában 

Lady Whistledown hamarosan újra akcióba lendül, mi pedig nem is lehetnénk izgatottabbak a közelgő évad miatt: ez a romantikával és szenvedéllyel átitatott dráma ugyanis egyike azon kevés Netflix-sorozatnak, ami évadról évadra hozza az elvárt izgalmat és minőséget. 

A streaming szolgáltató tegnap hivatalosan is bejelentette, hogy a negyedik évad sajnos ismét két részletben debütál majd: az első négy részt január 29-én, a másik négyet pedig február 26-án láthatjuk majd. 

Hogy mennyire okos döntés így szétszabdalni egy évadot, az kérdéses, pláne, hogy a Netflix népszerűségének egyik kulcsa volt az, hogy eddig darálhattuk a sorozatok részeit egymás után, de úgy tűnik, egyelőre sajnos kiáll a döntés mellett, hogy több részletben mutatja be egyes sorozatainak új évadait. 

Részlet A Bridgerton család sorozatból
Nem kell már sokat aludni és újra élvezhetjük kedvenc sorozatunk izgalmait. 
Forrás: NORTHFOTO

Az új szezon az eddigi elrejtett információk alapján egy modern Csipkerózsika-sztori lesz: Benedict Bridgerton (Luke Thompson) egy álarcosbálon találkozik a rejtélyes Sophie-val (Yerin Ha), aki egy káprázatos ezüst ruhában jelenik meg az eseményen, de azon kívül, hogy Benedict azonnal ellenállhatatlan vonzalmat kezd érezni a hölgy iránt, mást nem tud kideríteni Sophie-ról. 

Pedig állítólag a rejtélyes nő is egy jócskán összetett karakter lesz: nem csupán egy egysíkú, tehetős nő, hanem egy igazi amazon, akinek megvannak a maga nehézségei és természetesen titkai is.

 Az új évad az előzőekhez hasonlóan erősen épít majd a főszereplők között kibontakozó szexuális feszültségre és a felsőbb társadalmi rétegek közti ármánykodásra is. 

Nicola Coughlan
Penelope is visszatér az új évadban.
Forrás: WireImage

A már jól ismert szereplők közül is sokan visszatérnek: Penelope Featherington (Nicola Coughlan), Eloise Bridgerton (Claudia Jessie), Violet Bridgerton (Ruth Gemmell) és Hyacinth Bridgerton (Florence Hunt) is látható lesz az új részekben. 

Sőt, a hatalmas népszerűségnek örvendő Jonathan Bailey-t, azaz Anthony Bridgertont is kiszúrtuk egy pillanatra a sorozat készítéséről szóló sneak peekben.

 A Bridgerton 4. évada állítólag az eddiginél is grandiózusabb lesz, köszönhetően a csodálatos báli jeleneteknek, amik ezúttal is a konfliktusok fő színterei lesznek. 

Vérzik a szívünk: visszavonul a filmezéstől a Bridgerton szívtiprója - Videó

A Bridgerton sármos színésze egy ideig nem készít filmet. Jonathan Bailey úgy érzi, pihennie kell, mielőtt teljesen kiégne.

Óriási titok derült ki a Bridgerton 5. évadáról: ez a testvér kerülhet a reflektorfénybe

A Bridgerton-rajongók számára izgalmas hír érkezett: a könyvek írónője, Julia Quinn egy Instagram-posztban utalt rá, hogy ki lehet a következő évad főszereplője.

Bridgerton, Szex és New York vagy Szívek szállodája? A kedvenc sorozatod elárulja, milyen vagy valójában

A kedvenc sorozatod lehet a személyiséged titkos kulcsa!

 

 

 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu