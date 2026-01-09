Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
A fagy lehet hasznos is: mutatjuk a modellek reggeli arcjegelési rutinját

Shutterstock - BLACKDAY
modell jég arcápolás
A fagy és a jég lehet az arcápolás titkos fegyvere. Tudj meg mindent a rendkívül hatásos arcjegelési trendről, amit a modellek indítottak el. Ez lehet az arcápolási rutinod kulcsfontosságú lépése.

A havazás és a fagyos idő nemcsak bosszúságot, hanem igazi szépségtitkot is rejthet. Ha tág pórusokkal, fakó bőrrel vagy puffadt arccal küzdesz, ne aggódj – sokan járnak ugyanebben a cipőben. A modellek egyik legjobban bevált praktikája ugyanis a jegelés, amely ma már nemcsak házi trükk, hanem önálló beauty-trend lett, saját arcápoló eszközökkel és termékekkel. Fedezd fel te is, hogyan varázsolhatja ragyogóvá és feszessé a bőrödet a jég! Íme a tél legjobb arcápolási módszere!

arcjegelés, arc jegelése, arcápolás
Minden, amit tudnod kell az arcjegelés trendjéről. 
Forrás: Shutterstock

Arcápolás fagyban: minden, amit tudnod kell az arcjegelésről

  • A face icing trendet a szupermodellek kezdték el, akik fotózások előtt így formálták az arcukat.
  • Az arcjegelésnek pórusösszehúzó, puffadást csökkentő, vérkeringést beindító és gyulladáscsökkentő hatása van.
  • Tanuld meg helyesen jegelni az arcodat, hogy elkerüld a kellemetlen érzetet.

Az arcjegelés kifejezetten népszerűvé vált az elmúlt pár évben. A trendet az indította el, hogy több szupermodell is ezt a technikát nevezte meg top 1-es szépségápolási szokásuknak. Többek között Bella Hadid, Dua Lipa, Hailey Bieber és Kendall Jenner is megemlítette már az arcjegelést. Azonban a jeges arcápolás veszélyes is lehet, ha nem helyesen csinálod. A következőkben összegyűjtöttünk, minden hasznos tudnivalót az arcápolási trendről

Mi az a skin icing avagy arcjegelés?

Az angol skin icing kifejezést arra a gyakorlatra használják, amikor az arcbőr nagyon hideg hőmérsékletnek van kitéve jó pár percig. Ehhez általában jeget használnak, amit körkörös mozdulatokkal húznak végig a bőrön. Amikor a jég direktben ér a bőrhöz, beindul a vérkeringés, összehúzódnak a mikroerek, így az arcbőr sokkal feszesebb lesz. 

Milyen jótékony hatásai vannak az arc jegelésének?

  • Csökkenti a gyulladást: ideális azok számára, akik akne vagy rosacea bőrproblémákkal küzdenek. 
  • Pórusösszehúzó hatása van: az arcjegelés csökkenti a tág pórusok láthatóságát, ami simább arcot és tökéletesebb sminket eredményez. 
  • Csökkenti a pigmentfoltok láthatóságát: a jegelés leállítja a túlzott pigmenttermelődést. 
  • Segít csökkenteni a felpuffadt, vizes arcot: nagyon jó hatással van a nyirokkeringésre, ezáltal a felvizesedett, felpuffadt arc karcsúbbnak tűnik majd. 

Arcjegelés helyesen

Minden jegelés előtt egy gyengéd arctisztítóval mosd át az arcodat. Ha érzékeny a bőröd, kenj fel egy vékony réteg hidratálókrémet és hagyd azt beszívódni. A jegeléshez használhatsz jégkockát, jégformát vagy lefagyasztott, fém arcmasszírozókat is. A jég ideálisabb, hiszen a fagyos érzete tovább kitart a fémnél. Finoman masszírozd az arcodat a jéggel, miután hozzászoktál a hideg érzethez, a jéggel belülről kifelé irányuló mozdulatokat végezz. Mindig az arcod széléhez irányulóan masszírozz, így vezetheted le a felhalmozódott nyirokfolyadékot. Az arcjegelés után kerüld az olyan nagyon erős hatóanyagokat, mint például a retinol. Használj hidratálókrémet és hialuronsavat. 

Ezen a Hailey Bieber arcjegelős videón majdnem 100 millió megtekintés van. 

@haileybieber

how I prepped my skin at home ahead of the Met Gala 🪽

♬ original sound - ava

Havazik? Akkor ezt a lépést NE hagyd ki a téli arcápolási rutinból: éveket öregedhetsz nélküle

Mutatjuk miért fontos a fényvédő használata a havazásban, és hogyan kell hidratálnod a téli hónapokban.

Havazás és szépségápolás: így védd fürtjeidet a hidegben!

Figyelem, csajok, a tartós havazás a hajunkat is károsíthatja! Mutatjuk, hogyan alakíthatjuk ki a téli hajápolási rutinunkat.

 

Nem menő a Jégvarázs: így védd meg az arcod a jeges kisebesedés ellen

A tél romantikus… egészen addig, amíg a bőröd nem kezd el hámlani, csípni és tiltakozni. Spoiler: nem kell hercegnőnek lenned egy tökéletes téli arcápoláshoz.

 

