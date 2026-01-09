Kiszivárgott Katalin hercegné szigorú étrendje: ezért nem látunk rajta egy gramm felesleget sem

Bár mindannyian szeretnénk azt hinni, hogy a hercegnék is titokban mogyorókrémet kanalaznak az éjszaka közepén, a walesi valóság ennél sokkal nyersebb és zöldebb. Íme Katalin hercegné étredje, ahol minden falatnak célja van.
Miből áll Katalin hercegné étrendje?
- Smoothie
- Zöldségek, zöldségek hátán
- Zabpehely
- A kagyló és az esti szénhidrát tiltólistás
Ha létezik olyan nő, akinek a haja sosem zsírosodik, és a mosolya a tizedik kézfogás után is őszinte, az Katalin. De vajon miből nyeri ezt a végtelen energiát három gyerek és a királyi kötelezettségek mellett? Nos, a válasz az étrendjében keresendő. Úgy tűnik, Katalin hercegné étrendjében a pacalpörkölt nem kapott helyet, bármennyire is sajog érte a magyar szívünk. Mert a pörkölt szaftja jól áll a nokedlinek, de a hercegnéi kosztümnek már kevésbé.
A reggeli zöld lötty, amitől te inkább menekülnél
A királyi család élete a protokollok köré épül. Katalin kávé és kakaós csiga helyett smoothieval indítja a napot, de egy olyannal, amire a legtöbbünk csak gyanakodva nézne, mint egyszeri ember az érintőképernyős ekére. Van benne minden, ami friss: kelkáposzta, spirulina alga, matcha, spenót és római saláta.
Azért kínozza magát ezzel a bizarrul hangzó mocsárlével, mert az antioxidánsok garantálják azt a bizonyos „uralkodói sármot”, vagyis a ragyogó bőrt és a szikrázó energiát. Ha éppen nem zöldséges algalét szürcsöl, akkor zabkását eszik – ez adja a lassú égésű energiát, hogy anélkül bírja a szülői és királyi kötelezettségeket, hogy leesne a vércukra és valakin levezetné a feszültséget.
Ebédre semmi nehéz, csak a nyers valóság
Napközben a hercegné kerüli a húst, hogy elkerülje a délutáni kajakómát, amikor a legtöbben csak feküdnénk a kanapén, mint egy kidobott hűtőgép a szeméttelepen. Katalin egyik kedvence a görögdinnye-saláta avokádóval és fetával. Rajong a ceviche-ért és a gazpacho-ért is, mert a nyers étrend segít a bőr rugalmasságának megőrzésében.
Vacsorakor Vilmos kedvéért előkerül a tepsi. A herceg nagy kedvence ugyanis a sült csirke, amit a hercegné gyakran saját maga készít el. Emellett imádja a fűszeres curry-ket is, bár ezt a szenvedélyét a férje kevésbé osztja.
Ha pedig nassolás, ne keress chipset a palotában! Katalin pattogatott kukoricát vagy olívabogyót szeret rágcsálni. Ez utóbbit állítólag Sarolta hercegnő is úgy falja, mintha nem lenne holnap.
Két ételcsoport, amit soha nem ehet
Van néhány dolog, ami szigorúbban tiltott náluk, mint a hangos káromkodás a templomban:
- Tenger gyümölcsei: királyi körökben a rák és a kagyló orosz rulettnek számít. Elég egy rossz osztriga és már elmaradhat egy a diplomáciai látogatás. Az ételmérgezés nem fér bele a protokollba.
- Szénhidrátbomba este: bár a gyerekeknek főz tésztát, ő maga este kerüli a krumplit és a rizst. Helyette sovány fehérje és zöldség kerül a tányérra.
Lehet utánozni, de szerencsére nekünk nem kell lemondani a rántott húsról és a hideg sörről a hercegnéi címért cserébe.
