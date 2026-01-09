Kiszivárgott Katalin hercegné szigorú étrendje: ezért nem látunk rajta egy gramm felesleget sem

Bár mindannyian szeretnénk azt hinni, hogy a hercegnék is titokban mogyorókrémet kanalaznak az éjszaka közepén, a walesi valóság ennél sokkal nyersebb és zöldebb. Íme Katalin hercegné étredje, ahol minden falatnak célja van.

Katalin hercegné étrendjét is a protokollok szabályozzák, mint az élete többi részét.

Forrás: Shutterstock

Miből áll Katalin hercegné étrendje? Smoothie

Zöldségek, zöldségek hátán

Zabpehely

A kagyló és az esti szénhidrát tiltólistás

Ha létezik olyan nő, akinek a haja sosem zsírosodik, és a mosolya a tizedik kézfogás után is őszinte, az Katalin. De vajon miből nyeri ezt a végtelen energiát három gyerek és a királyi kötelezettségek mellett? Nos, a válasz az étrendjében keresendő. Úgy tűnik, Katalin hercegné étrendjében a pacalpörkölt nem kapott helyet, bármennyire is sajog érte a magyar szívünk. Mert a pörkölt szaftja jól áll a nokedlinek, de a hercegnéi kosztümnek már kevésbé.

A reggeli zöld lötty, amitől te inkább menekülnél

A királyi család élete a protokollok köré épül. Katalin kávé és kakaós csiga helyett smoothieval indítja a napot, de egy olyannal, amire a legtöbbünk csak gyanakodva nézne, mint egyszeri ember az érintőképernyős ekére. Van benne minden, ami friss: kelkáposzta, spirulina alga, matcha, spenót és római saláta.

Azért kínozza magát ezzel a bizarrul hangzó mocsárlével, mert az antioxidánsok garantálják azt a bizonyos „uralkodói sármot”, vagyis a ragyogó bőrt és a szikrázó energiát. Ha éppen nem zöldséges algalét szürcsöl, akkor zabkását eszik – ez adja a lassú égésű energiát, hogy anélkül bírja a szülői és királyi kötelezettségeket, hogy leesne a vércukra és valakin levezetné a feszültséget.

Ebédre semmi nehéz, csak a nyers valóság

Napközben a hercegné kerüli a húst, hogy elkerülje a délutáni kajakómát, amikor a legtöbben csak feküdnénk a kanapén, mint egy kidobott hűtőgép a szeméttelepen. Katalin egyik kedvence a görögdinnye-saláta avokádóval és fetával. Rajong a ceviche-ért és a gazpacho-ért is, mert a nyers étrend segít a bőr rugalmasságának megőrzésében.

Vacsorakor Vilmos kedvéért előkerül a tepsi. A herceg nagy kedvence ugyanis a sült csirke, amit a hercegné gyakran saját maga készít el. Emellett imádja a fűszeres curry-ket is, bár ezt a szenvedélyét a férje kevésbé osztja.