Gazdagságra vágysz? Ez a 7 kristály megnyitja a kozmosz kincsesládáját!

Nincs receptje a megtollasodásnak, de pénzügyi tudatosságra, üzleti érzékre, jó ötletekre lehet építkezni, plusz egy csipet szerencse sem árt. Ha egy kicsit rá akarunk segíteni az anyagi bőségre, érdemes a kristályok között válogatni, ugyanis, ha bizonyos kövekkel díszítjük az otthonunkat, esetleg talizmánként hordjuk pénztárcánkban, ránk talál a gazdagság. Mutatjuk a legerősebb pénzt vonzó köveket!

Bizonyos kristályok megnyitják a kozmosz kincsesládáját.

Ez a 7 kristály mágnesként vonzza a pénzt

1. Ametiszt

Ez a káprázatos lila kő nem csak jól mutat az ékszereken, de még a pénzt is bevonzza az ezotéria alapján. Ugyanis feloldja a pénzügyekkel kapcsolatos stresszt, ezen felül segít céljainkra fókuszálni, így azok karnyújtásnyi távolságra lesznek. Attól pedig megóv az ametiszt, hogy olyan álmokat kergess, melyek valójában nem szolgálják előmeneteled.

2. Pirit

Nem véletlenül hívták régen a „bolondok aranyának”, hisz a megtévesztésig hasonlít a nemesfémre. Ha nem is arany, a pirit kiváló szerencsehozó talizmán, mely vonzza a gazdagságot. Megszabadít a pénzzel kapcsolatos negatív érzésektől, korlátoktól, megmutatja azokat az ösvényeket, amelyeken keresztül megleljük a bőséget.

Segít megszüntetni a szegénység érzését, kitörni a pénzügyi stagnálásból.

3. Tiszta kvarc

Sok mindenre jó ez az átlátszó kristály, melybe a pénz bevonzása is helyet kap. Kitisztítja az elmét, értékeid, céljaid átértékelésére sarkall, megvilágítja az ambícióid felé vezető utat. Ha pedig utóbbi teljesül, akkor számlánk is növekedésnek indul, hisz megszabadulunk minden béklyótól, ami a pénz áramlását akadályozza.

4. Malachit

Nem csupán mutatós, de még az üzleti tárgyalásokon is jól jön: a malachit kristály jókora önbizalomlöketet ad, mely igen hasznos, ha pénzügyi megbeszélésekről van szó. Támogatja a belső erőt, elkötelezettséget, régi terhek elengedésére ösztönöz, utat nyit a formabontó ötletek előtt is, így malachittal felszerelkezve megnyílnak a pénzcsapok.

5. Tigrisszem

Ez a csíkos, aranyos csillogású ásvány belső intuíciónkkal, ambíciónkkal, kívánságainkkal áll összefüggésben, mely stabil anyagi alapokat vonz. A tigrisszem kristályok hatásai között a felerősödött szándékok, tűpontos megérzések, valamint a pénzzel kapcsolatos pozitív érzelmek szerepelnek.

Ha ilyet viselünk, gondolataink fókuszáltabbak, megérzéseink útján pedig előnyösebb pénzügyi döntéseket hozhatunk.

6. Citrin

Az üde sárga színben pompázó citrin pozitív energiát áraszt magából, mely elűzni a vagyonosodással kapcsolatos negatív érzelmeket. Megtisztít minket az önbizalmat blokkoló érzelmektől, elhisszük általa, hogy képesek vagyunk megteremteni az anyagi bőséget maguknak. A pénztárcánkba csúsztatjuk, a kristály pénzmágnes ereje mindenhova elkísér.