Fogyj vörös fonallal! Boszorkánytrükk vagy kamu?

A TikTok tele van varázslatos boszorkányságokkal, de mi ez a vörös fonal a hason? Talán tényleg több, mint csak divat. Több kommentelő szerint szupergyors fogyást hoz a kis piros madzag.

A boszorkányságban a piros fonal erős spirituális tulajdonságokkal bír

Forrás: Shutterstock

Vörös fonal a hasadon: boszorkányság a fogyásért vagy csak TikTok-őrület?

A TikTokon mindig van valami új őrület, de a vörös fonal a has körül tényleg megér egy misét. Nem, nem egy új jógagyakorlatról van szó, hanem egy ősi, boszorkányos trükk modern kiadásáról – és ha jól csinálod, még fogyhatsz is tőle. Vagy legalábbis úgy érezheted, mintha.

Mi ez a vörös fonal egyáltalán?

Képzeld csak el. Egy apró, piros szál a derék körül, ami nemcsak dísz, hanem spirituális jelzőfény. A latin-amerikai, afrikai és indiai hagyományokban a test köré kötött szál a nőiesség, termékenység és személyes erő szimbóluma. És igen, néha boszorkányos praktikákhoz is kötik – szóval ha egy kicsit furcsán nézel ki, ne aggódj, ez a varázslat része.

Hogyan „segít” a fogyásban?

Spoiler! Nem fogod elveszíteni az úszógumit csupán egy fonaltól. De itt jön a csavar! Amikor a fonal szorosabb lesz, miközben eszel, azonnali visszajelzést kapsz a gyomrod telítettségéről. Olyan, mintha egy apró boszorkány súgná a füledbe: „Hé, ennyi elég volt!” Tudatosabb étkezés, több kontroll, kevesebb túlevés – voilà, így varázsolhatsz. Igen, van egy spirituális része is a dolognak, de ezt még maguk a TikTok boszik is erősen vitatják.

Hogyan készítsd el a saját vörös fonaladat?

1. Szál választása: puha pamut vagy selyem, mert a varázslatok csak kényelmesen működnek.

2. Mérés: a fonal a legkeskenyebb ponton üljön, hogy pontosan érezd a test reakcióját.

3. Díszítés: charmok, gyöngyök – mindegyik apró varázslatot hordoz.

4. Viselés: napközben, folyamatosan. Minél többet érzed, annál hatásosabb a varázslat.

Miért érdemes kipróbálni?

Mert miért ne? Egy kis vörös fonal, egy csipet boszorkányság, és talán tényleg tudatosabban eszel. És ha nem, legalább egy menő TikTok-videót csináltál magadról, miközben úgy nézel ki, mintha varázsoltál volna.

Szóval köss piros fonalat a hasadra, érezd a varázslatot, és ne feledd: ha nem működik, legalább jól néztél ki közben.