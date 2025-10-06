Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 6., hétfő Brúnó, Renáta

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
lakásdekoráció

Rózsaszín vagy zöld boszorkány lennél? – Így inspirálja otthonodat a Wicked című film

lakásdekoráció otthon Wicked lakberendezés
Ne azt mondd, hogy mi a kedvenc színed! Inkább nézd meg, melyik Wicked boszorkánnyal tudsz jobban azonosulni. Lakberendezésre fel!

A filmes lakberendezési inspirációk mindig rendkívül izgalmasak. Főként, ha egy olyan nagyszabású alkotásról van szó, mint a Wicked. Ragadd meg a benned lakozó boszorkányt, és még a második rész előtt alakítsd át otthonod enteriőrjét ennek megfelelően! Ne aggódj, olyan lakásdekorációs ötleteket hoztunk, amelyekkel könnyedén megvalósíthatod a személyiségedhez leginkább passzoló szereplő álomnappaliját vagy hálószobáját.

Ariana Grande és Cynthia Erivo, mint a Wicked két boszorkánya
Használd a lakberendezésben a Wicked – Elphaba és Glinda színeket.
Forrás: Profimedia

A Wicked film, mint lakberendezési inspiráció

Ariana Grande és Cynthia Erivo hamarosan újra visszatér a mozivászonra, hiszen novemberben érkezik a Wicked 2. része. Derítsd ki, hogy a zöld boszorkány vagy a pasztell rózsaszín boszorkány személyiségével tudsz-e inkább azonosulni, mi pedig lakásdekorációs tippekkel segítünk, hogy ezt otthonod is visszatükrözze. Ne poszterekre és Wicked mintás plédekre gondolj, és nem is a filmdíszletet kell berendelned, inkább arra bátorítunk, hogy merd használni a karakterek vonásait és természetesen színeit.

A popkultúra iránti rajongás ma már a lakberendezés világát is jelentősen alakítja, hiszen a népszerű filmek és sorozatok egyaránt hatással vannak az otthonok stílusára. A Barbiecore vagy Cottagecore stílust követően pedig hamarosan betör az úgynevezett Wicked színpaletta is, amely a pasztell rózsaszín és zöld szín árnyalatainak dominanciáját hozza magával. Ez a két színvilág akár kombinálva is meghatározó lakberendezési irányzattá válhat, de mi most külön-külön fogunk velük foglalkozni. A rózsaszín és zöld színeket használhatod falakon, teljes bútorokon, de már az is kell hangulatot áraszt, ha a lakástextileken, kisebb lakásdekorációs tárgyakon jelennek meg egy semlegesebb közegben. Az első lépés azonban az, hogy meghatározd, melyik Wicked karakter illik hozzád!

A zöld boszorkány

Az éles eszű és bátor gondolkodású Elphaba mindig kiáll az igazáért, karaktere komoly, határozott és magabiztos. A zöld boszorkány továbbá nem fél kilógni a sorból, jelenléte pedig mindig magával ragadó. Ha úgy érzed, Cynthia Erivo filmbéli figurájával tudsz leginkább együtt rezegni, akkor nálad a zöld színeknek kell dominálniuk. 

Wicked Elphaba inspirálta zöld színű lakásdekoráció
Ebben a nappaliban igazán jól érezné magát a Wicked zöld boszorkánya.
Forrás: Shutterstock

Gondolj a mély smaragdzöldre és az erdő kusza zöldjére, amelyek egyszerre sugallnak titokzatosságot és természetközeliséget. Ezeket a színeket érdemes natúr fa bútorokkal, rusztikus kiegészítőkkel és zöld növényekkel kombinálni, hogy a lakásod egy erőteljes, mégis megnyugtató Wicked boszorkányfészek legyen, ahol mindig bátornak és egyedinek érezheted magad.

Wicked Elphaba inspirálta zöld színű hálószoba
Néha elég csupán egy zöld színű fal, és pár zöld kiegészítő ahhoz, hogy megteremtsd Elphaba álomhálóját.
Forrás: Shutterstock

A zöld szín jelentése

A zöld az életet és a buja, élő természetet szimbolizálja, de a megnyugvással, reménnyel, elégedettséggel és a csendes boldogsággal is párhuzamba vonható. 

A pasztellrózsaszín-boszorkány

A csillogást, vidámságot és társaságot kedvelő Glinda bájosan játékos boszorkány. Népszerűsége azonban átok is, egy kis időre elhomályosítja az eredendő jóságát, de kedvessége végül utat tör. Ha téged Ariana Grande játéka tudott leginkább megérinteni, akkor a világos és pasztellrózsaszín árnyalatok otthona lesz a te menedéked.

Wicked Glinda inspirálta pasztell rózsaszín lakásdekoráció
Glinda számára ez a rózsaszín nappali talán nem lenne elég csillogó, de te remekül fogod érezni magad benne.
Forrás: Shutterstock

Ezek a színek jól mutatnak fehér vagy világos arany dekorációval, finom csillogó részletekkel, könnyed textúrákkal, hogy az otthonod harmonikus, jó boszorkány birodalommá váljon, de ne emlékeztessen egy kislány szobájára. A cél, hogy felidézd a tisztaságot, optimizmust és melegséget, amely így mindennap körül tud venni.

Wicked Glinda inspirálta rózsaszín hálószoba
Kezd kicsiben: egy rózsaszín fotel, egy színben passzoló ágytakaró, és már ott is a mini Wicked-hatás.
Forrás: Shutterstock

A rózsaszín jelentése

A rózsaszín maga a nőiesség, a légies derű és a tiszta szerelem. Egyszerre képes lecsendesíteni és feltölteni az elmét, amelyet így átjárhat az optimizmus és a gyermeki kíváncsiság. 

Látszik tehát, hogy nem kell Smaragdváros és sárga köves út ahhoz, hogy megidézd otthonodban az Óz, a nagy varázsló modern előzményfilmjét.

Unod a bézst, de letisztult otthont szeretnél? Használd az ősz legkedveltebb színeit

Elhoztuk az ősz legtrendibb neutrális színeit.

Less be Hollywood legelborultabb elméjébe – Beton és káosz között élt 35 évig a Twin Peaks atyja, David Lynch

Talán most utoljára nézheted meg David Lynch egykori otthonát úgy, ahogyan azt ő megálmodta.

Fejfájás, szédülés, émelygés: erre számíthat az, aki ellátogat Kourtney Kardashian otthonába – FOTÓ

Olyan, mintha Kourtney Kardashian nappaliját maga a magyar művész, Vasarely álmodta volna meg.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu