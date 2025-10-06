Rózsaszín vagy zöld boszorkány lennél? – Így inspirálja otthonodat a Wicked című film

A filmes lakberendezési inspirációk mindig rendkívül izgalmasak. Főként, ha egy olyan nagyszabású alkotásról van szó, mint a Wicked. Ragadd meg a benned lakozó boszorkányt, és még a második rész előtt alakítsd át otthonod enteriőrjét ennek megfelelően! Ne aggódj, olyan lakásdekorációs ötleteket hoztunk, amelyekkel könnyedén megvalósíthatod a személyiségedhez leginkább passzoló szereplő álomnappaliját vagy hálószobáját.

Használd a lakberendezésben a Wicked – Elphaba és Glinda színeket.

Forrás: Profimedia

A Wicked film, mint lakberendezési inspiráció

Ariana Grande és Cynthia Erivo hamarosan újra visszatér a mozivászonra, hiszen novemberben érkezik a Wicked 2. része. Derítsd ki, hogy a zöld boszorkány vagy a pasztell rózsaszín boszorkány személyiségével tudsz-e inkább azonosulni, mi pedig lakásdekorációs tippekkel segítünk, hogy ezt otthonod is visszatükrözze. Ne poszterekre és Wicked mintás plédekre gondolj, és nem is a filmdíszletet kell berendelned, inkább arra bátorítunk, hogy merd használni a karakterek vonásait és természetesen színeit.

A popkultúra iránti rajongás ma már a lakberendezés világát is jelentősen alakítja, hiszen a népszerű filmek és sorozatok egyaránt hatással vannak az otthonok stílusára. A Barbiecore vagy Cottagecore stílust követően pedig hamarosan betör az úgynevezett Wicked színpaletta is, amely a pasztell rózsaszín és zöld szín árnyalatainak dominanciáját hozza magával. Ez a két színvilág akár kombinálva is meghatározó lakberendezési irányzattá válhat, de mi most külön-külön fogunk velük foglalkozni. A rózsaszín és zöld színeket használhatod falakon, teljes bútorokon, de már az is kell hangulatot áraszt, ha a lakástextileken, kisebb lakásdekorációs tárgyakon jelennek meg egy semlegesebb közegben. Az első lépés azonban az, hogy meghatározd, melyik Wicked karakter illik hozzád!

A zöld boszorkány

Az éles eszű és bátor gondolkodású Elphaba mindig kiáll az igazáért, karaktere komoly, határozott és magabiztos. A zöld boszorkány továbbá nem fél kilógni a sorból, jelenléte pedig mindig magával ragadó. Ha úgy érzed, Cynthia Erivo filmbéli figurájával tudsz leginkább együtt rezegni, akkor nálad a zöld színeknek kell dominálniuk.