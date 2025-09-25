Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 25., csütörtök Eufrozina, Kende

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
netflix

Őszi, boszorkányos ruhák a '90-es évekből: így alkosd újra Sabrina Spellman outfitjeit

Így alkothatod meg a Sabrina Spellman inspirálta őszi, boszorkányos outfittjeidet.
Getty Images Europe - Samuel de Roman
netflix ruhatár boszorkány karakter stílus
Kővári F. Luca
2025.09.25.
Ha újranézed a Sabrina hátborzongató kalandjai című izgalmas őszi sorozatot, ami teli van mágiával és boszorkányokkal, és közben azon tűnődsz, hogyan lehetnének neked is olyan ruháid, mint neki, akkor jó hírünk van! Megmutatjuk, hogyan kreálhatod meg a saját boszis ruhatáradat Sabrina Spellman outfitjei alapján.

Ha lenyűgöztek a Sabrina hátborzongató kalandjai című sorozat vadító, boszorkányos szettjei akkor jó hírünk van. Megmutatjuk, hogy idén ősszel hogyan alkothatod meg a saját Sabrina Spellman inspirálta outfitjeidet.

Így kreáld újra Sabrina Spellman őszi, boszorkányos ruhatárát.
Így kreáld újra Sabrina Spellman őszi boszorkányos ruhatárát
Forrás: Getty Images North America

Alkosd újra Sabrina Spellman ikonikus ’90-es évekbeli szettjeit

A Roberto Aguirre-Sacasa által rendezett, amerikai természetfeletti horror drámasorozat nem csupán a mágikus izgalmak miatt lehetett olyan népszerű. 

Sabrina Spellman jó humorú, kicsit groteszk és intelligens karaktere nagyban hozzájárult a Netflix-sorozat sikeréhez. A Kiernan Shipka által alakított, tinédzser boszorkány őszi ruhatárát mindannyian ámulva csodáltuk, ezért most megmutatjuk, hogyan öltözhetsz úgy, ahogy Sabrina.

Nézzük a fiatal boszorka alapdarabjait! Szükséged lesz egy kényelmes kötött pulcsira vagy kardigánra, egy rövid szoknyára (még jobb, ha karakteres, mondjuk kockás, vagy rakott). Valamint szükséged lesz egy Sabrina védjegyévé vált vörös táskára és egy ikonikus vastag hajpántra. Cipellőnek pedig általában magasított Mary Jane-t vagy loafert viselt. Most, hogy kicsit felelevenítettük a kötelező ruhadarabokat, nézzük a szetteket!

Sabrina műbőr kabátos szettje

1. Kabát: Mohito, 34 999 Ft, 2. Bordó póló: Sinsay, 2499 Ft, 3. Piros táska: H&M, 8995 Ft, 4. Fekete szoknya: Reserved, 11 995 Ft, 5. Fekete hajpánt: H&M, 2995 Ft, 6. Fekete cipő: CCC, 13 995 Ft

Ez egy igazi boszorkányos, őszi összeállítás, amely tükrözi a karakter vadóc, mégis nőies tulajdonságait, miközben kifejezi azt, hogy egy tinédzser a főszereplő. Ezt az outfitet kezdd egy fekete magasított balerinával, majd jöhet egy bordó árnyalatú póló és egy fekete szoknya. 

A szett különlegessége a Sabrina stílusjegyét meghatározó bőrkabát és a piros táska.

Kora ősszel harisnya nélkül is viselheted, de ha hűvösebbre fordul az idő, mindenképp ajánlott a harisnyanadrág. Ne hagyd ki az elmaradhatatlan hajpántot se, hiszen Sabrina úgy őrzi a fején, mintha a koronája lenne, amelyben a mágikus erejét tartja.

Sabrina kockás szoknyás szettje

1. Pull&Bear Mary Jane cipő: Zalando, 12 995 Ft, 2. Kockás szoknya: Orsay, 3150 Ft, 3. Garbó: H&M, 3595 Ft, 4. Barna kapcsos oldaltáska: Deichmann, 9 590 Ft, 5. Harisnya: Tezenis, 2290 Ft
1. Pull&Bear Mary Jane cipő: Zalando, 12 995 Ft, 2. Kockás szoknya: Orsay, 3150 Ft, 3. Garbó: H&M, 3595 Ft, 4. Barna kapcsos oldaltáska: Deichmann, 9 590 Ft, 5. Harisnya: Tezenis, 2290 Ft

Ez egy barna árnyalatokra épülő outfit, amelyben egyesül Sabrina játékossága és dark academia stílusa. Válassz egy karakteres Mary Jane cipőt, ami egész ősszel hasznos társad lesz, majd jöhet egy csinos kockás szoknya és egy meleg garbó. 

Ne felejtsd a kapcsos oldaltáskát, ami a ’90-es évek jellegzetes kiegészítőjeként Sabrina vállán is megjelent a sorozatban.

Sabrina vadító zöld-kék szettje

1. Lakk loafer: Reserved, 10 995 Ft, 2. Bőrdzseki: Cropp, 4595 Ft, 3. Bőr rövidnadrág: Mohito, 9 595 Ft, 4. Kék mintás ing: Orsay, 9 470 Ft
1. Lakk loafer: Reserved, 10 995 Ft, 2. Bőrdzseki: Cropp, 4595 Ft, 3. Bőr rövidnadrág: Mohito, 9 595 Ft, 4. Kék mintás ing: Orsay, 9 470 Ft

Ez egy igazán belevaló összeállítás, amellyel akkora varázshatalmad lehet, mintha te is boszorkány lennél. Válaszd ki a kedvenc loaferedet, majd jöhet egy merész bőr nadrág és egy zöld bőrdzseki. Az outfit különlegessége a mintás kék ing. Ha valódi karakteres megjelenést szeretnél, akkor a legjobb, hogyha vintage az ing, amit second hand boltokban szerezhetsz be.
 

Boszorkányság a szerelemben: mit tud a harmadik felet kivonó varázslat?

Amikor a szerelem mellé besétál egy harmadik, sokan nyúlnak a telefonhoz. És nem azért, hogy a partnerüket hívják fel, hanem mert TikTok-varázslatokat keresnek. De vajon mennyire jó ötlet ez?

5 legjobb őszi sorozat és film, amitől azonnal bekuckózós hangulatba kerülsz

Mutatjuk a legjobbakat, amiktől azonnal őszi hangulatba kerülsz.

A nyár amikor megszépültem sztárja lett a legújabb divatikon: így öltözködik Lola Tung 

Elegáns, egyedi és sikkes! Ismerkedj meg A nyár amikor megszépültem sztárjának stílusával. Lola Tung két év alatt a Z generáció egyik stílusikonjává nőtte ki magát.

 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu