Őszi, boszorkányos ruhák a '90-es évekből: így alkosd újra Sabrina Spellman outfitjeit

Ha lenyűgöztek a Sabrina hátborzongató kalandjai című sorozat vadító, boszorkányos szettjei akkor jó hírünk van. Megmutatjuk, hogy idén ősszel hogyan alkothatod meg a saját Sabrina Spellman inspirálta outfitjeidet.

Így kreáld újra Sabrina Spellman őszi boszorkányos ruhatárát

Forrás: Getty Images North America

Alkosd újra Sabrina Spellman ikonikus ’90-es évekbeli szettjeit

A Roberto Aguirre-Sacasa által rendezett, amerikai természetfeletti horror drámasorozat nem csupán a mágikus izgalmak miatt lehetett olyan népszerű.

Sabrina Spellman jó humorú, kicsit groteszk és intelligens karaktere nagyban hozzájárult a Netflix-sorozat sikeréhez. A Kiernan Shipka által alakított, tinédzser boszorkány őszi ruhatárát mindannyian ámulva csodáltuk, ezért most megmutatjuk, hogyan öltözhetsz úgy, ahogy Sabrina.

Nézzük a fiatal boszorka alapdarabjait! Szükséged lesz egy kényelmes kötött pulcsira vagy kardigánra, egy rövid szoknyára (még jobb, ha karakteres, mondjuk kockás, vagy rakott). Valamint szükséged lesz egy Sabrina védjegyévé vált vörös táskára és egy ikonikus vastag hajpántra. Cipellőnek pedig általában magasított Mary Jane-t vagy loafert viselt. Most, hogy kicsit felelevenítettük a kötelező ruhadarabokat, nézzük a szetteket!

Sabrina műbőr kabátos szettje

1. Kabát: Mohito, 34 999 Ft, 2. Bordó póló: Sinsay, 2499 Ft, 3. Piros táska: H&M, 8995 Ft, 4. Fekete szoknya: Reserved, 11 995 Ft, 5. Fekete hajpánt: H&M, 2995 Ft, 6. Fekete cipő: CCC, 13 995 Ft

Ez egy igazi boszorkányos, őszi összeállítás, amely tükrözi a karakter vadóc, mégis nőies tulajdonságait, miközben kifejezi azt, hogy egy tinédzser a főszereplő. Ezt az outfitet kezdd egy fekete magasított balerinával, majd jöhet egy bordó árnyalatú póló és egy fekete szoknya.

A szett különlegessége a Sabrina stílusjegyét meghatározó bőrkabát és a piros táska.

Kora ősszel harisnya nélkül is viselheted, de ha hűvösebbre fordul az idő, mindenképp ajánlott a harisnyanadrág. Ne hagyd ki az elmaradhatatlan hajpántot se, hiszen Sabrina úgy őrzi a fején, mintha a koronája lenne, amelyben a mágikus erejét tartja.

Sabrina kockás szoknyás szettje

1. Pull&Bear Mary Jane cipő: Zalando, 12 995 Ft, 2. Kockás szoknya: Orsay, 3150 Ft, 3. Garbó: H&M, 3595 Ft, 4. Barna kapcsos oldaltáska: Deichmann, 9 590 Ft, 5. Harisnya: Tezenis, 2290 Ft

Ez egy barna árnyalatokra épülő outfit, amelyben egyesül Sabrina játékossága és dark academia stílusa. Válassz egy karakteres Mary Jane cipőt, ami egész ősszel hasznos társad lesz, majd jöhet egy csinos kockás szoknya és egy meleg garbó.

Ne felejtsd a kapcsos oldaltáskát, ami a ’90-es évek jellegzetes kiegészítőjeként Sabrina vállán is megjelent a sorozatban.

Sabrina vadító zöld-kék szettje