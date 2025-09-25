Őszi, boszorkányos ruhák a '90-es évekből: így alkosd újra Sabrina Spellman outfitjeit

Ha lenyűgöztek a Sabrina hátborzongató kalandjai című sorozat vadító, boszorkányos szettjei akkor jó hírünk van. Megmutatjuk, hogy idén ősszel hogyan alkothatod meg a saját Sabrina Spellman inspirálta outfitjeidet.
A Roberto Aguirre-Sacasa által rendezett, amerikai természetfeletti horror drámasorozat nem csupán a mágikus izgalmak miatt lehetett olyan népszerű.
Sabrina Spellman jó humorú, kicsit groteszk és intelligens karaktere nagyban hozzájárult a Netflix-sorozat sikeréhez. A Kiernan Shipka által alakított, tinédzser boszorkány őszi ruhatárát mindannyian ámulva csodáltuk, ezért most megmutatjuk, hogyan öltözhetsz úgy, ahogy Sabrina.
Nézzük a fiatal boszorka alapdarabjait! Szükséged lesz egy kényelmes kötött pulcsira vagy kardigánra, egy rövid szoknyára (még jobb, ha karakteres, mondjuk kockás, vagy rakott). Valamint szükséged lesz egy Sabrina védjegyévé vált vörös táskára és egy ikonikus vastag hajpántra. Cipellőnek pedig általában magasított Mary Jane-t vagy loafert viselt. Most, hogy kicsit felelevenítettük a kötelező ruhadarabokat, nézzük a szetteket!
Ez egy igazi boszorkányos, őszi összeállítás, amely tükrözi a karakter vadóc, mégis nőies tulajdonságait, miközben kifejezi azt, hogy egy tinédzser a főszereplő. Ezt az outfitet kezdd egy fekete magasított balerinával, majd jöhet egy bordó árnyalatú póló és egy fekete szoknya.
A szett különlegessége a Sabrina stílusjegyét meghatározó bőrkabát és a piros táska.
Kora ősszel harisnya nélkül is viselheted, de ha hűvösebbre fordul az idő, mindenképp ajánlott a harisnyanadrág. Ne hagyd ki az elmaradhatatlan hajpántot se, hiszen Sabrina úgy őrzi a fején, mintha a koronája lenne, amelyben a mágikus erejét tartja.
Ez egy barna árnyalatokra épülő outfit, amelyben egyesül Sabrina játékossága és dark academia stílusa. Válassz egy karakteres Mary Jane cipőt, ami egész ősszel hasznos társad lesz, majd jöhet egy csinos kockás szoknya és egy meleg garbó.
Ne felejtsd a kapcsos oldaltáskát, ami a ’90-es évek jellegzetes kiegészítőjeként Sabrina vállán is megjelent a sorozatban.
Ez egy igazán belevaló összeállítás, amellyel akkora varázshatalmad lehet, mintha te is boszorkány lennél. Válaszd ki a kedvenc loaferedet, majd jöhet egy merész bőr nadrág és egy zöld bőrdzseki. Az outfit különlegessége a mintás kék ing. Ha valódi karakteres megjelenést szeretnél, akkor a legjobb, hogyha vintage az ing, amit second hand boltokban szerezhetsz be.
