Ha ezen a két helyen van anyajegyed, gazdagságra vagy ítélve

Lehetnek bosszantóak, jelentéktelenek vagy épp az egyedi szépség jelképei. Tekints az anyajegyeidre bárhogy, most meg fog változni a véleményed. Az ősi kínai hagyomány szerint ugyanis az anyajegy helye megjósolhatja a rád váró jólétet és anyagi sikereket.

Anyajegyed felfedi, hogy anyagi jólét vár-e rád.

Mutasd az anyajegyed, megmondjuk, meggazdagszol-e!

Az anyajegyek jelentéséről mindig is megoszlottak a vélemények. A középkorban akár a boszorkányság bizonyítékául is szolgálhattak, mások szerint a jellemünkről árulkodnak, a modern orvostudomány álláspontja azonban ennél sokkal prózaibb. Ezek a bőr pigmentsejtjeinek ártalmatlan csoportosulásai, amelyeknek nincs közük a sorshoz vagy a személyiségünkhöz. Sok kultúrában azonban – különösen Ázsiában – évszázadok óta úgy tekintenek az emberi testre, mint egyfajta térképre, amely a spiritualitás szempontjából szimbolikus üzeneteket hordozhat viselőjéről.

Az ősi kínai asztrológián túl, a népi hiedelemviláguk is igen gazdag. E szerint a pénzügyi szerencse nemcsak az aszcendensen vagy a kemény munkán múlik, hanem azon is, milyen jeleket vagyis anyajegyeket viselünk magunkon. Két területet különösen gyakran emlegetnek az anyagi jóléttel összefüggésben. Ha a te anyajegy helyed is köztük van, készülhetsz a meggazdagodásra.

Anyajegy a tenyéren, a kézfejen vagy az ujjakon

A kézen vagy az ujjakon megjelenő anyajegyet a kínai spiritualitásban a karrierrel és a bevételekkel hozzák összefüggésbe. A hagyományos értelmezés szerint az ilyen jel arra utal, hogy viselője ösztönösen jó érzékkel bánik a pénzzel, nem riad vissza a kockázatoktól, és képes a lehetőségekből stabil megélhetést teremteni. Ezeket az embereket gyakran írják le ambiciózusnak, tettre késznek és kitartónak, akik nemcsak álmodoznak a sikerről, de tesznek is érte.

Anyajegy a mellkason

A mellkason található anyajegy egészen más típusú bőséget szimbolizál, nemcsak anyagi jólétet, hanem kényelmes, harmonikus életet is jelez. A pénz tehát nem önmagában lesz jelen az ilyen ember életében, hozzá kapcsolódik még az érzelmi biztonság is. Az anyajegy helye szempontjából különösen a jobb oldal számít kedvezőnek.