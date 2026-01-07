Fagyálló csillagjegyek: 3 jegy, akinek meg sem kottyan az ítéletidő

Most, hogy beköszöntenek a csontig hatoló mínuszok, az ország nagy része behúzza a függönyt, felcsavarja a fűtést, és forró teával a kezében várja a márciusi első napsugarakat. De ha szétnézünk az utcán a legnagyobb hóviharban is láthatunk néhány embert, akik mintha egy másik bolygón élnének és sarki expedíció helyett egy kellemes felfrissülésként élik meg a fagyot. Az asztrológia segítségével most kiderítjük, miért is van ez.

Az asztrológia szerint az alábbi 3 csillagjegy a leghidegebb időben is gondtalanul bámulhatja a téli égboltot.

Forrás: 123RTF

Három csillagjegy, akikre nem hat a hideg az asztrológia szerint

Az asztrológia szerint az alábbi 3 jegy a jég hátán is megél! Vajon csak a jó genetikának köszönhetik, vagy a csillagok állása tette őket jégállóvá? Lássuk, kik ők!

A Bak (December 22. – Január 19.): a jégkirálynőt róla mintázták

A Bak le sem tagadhatná, hogy a tél szülötte. Uralkodó bolygója a Szaturnusz, ami a fegyelem és a kitartás jelképe. Számára a hideg nem jelent akadályt. Míg mások panaszkodnak a latyakra, a Bak már előző este kikészítette a jégoldót és a legpraktikusabb meleg öltözetet. Ő az, aki akkor is elmegy futni vagy túrázni, ha más a lakásból sem dugná ki az orrát. Belső tartása és acélos akarata egyfajta láthatatlan pajzsként védi a fagy ellen. Számára a zord időjárás csak egy újabb bizonyíték a saját elpusztíthatatlanságára.

Vízöntő (Január 20. – Február 18.): észak szerelmese

Minél nagyobb hózápor tombol odakint, a Vízöntő annál inkább elemében érzi magát. Ez a jegy imádja a letisztultságot, az őszinte és rendhagyó dolgokat, a tél pedig pontosan ilyen. Számára ez az évszak nem a bezártságról, hanem a mentális szabadságról szól. Egy hosszú séta a befagyott tó partján vagy a néma, havas erdőben teljesen feltölti az elemeit. A hűvös idő lecsendesíti körülötte a világ zaját, ő pedig végre tisztán tud gondolkodni. Ő az, aki élvezi a jégvirágokat az ablakon, és titokban sajnálja, amikor olvadni kezd a hó.

Skorpió (Október 23. – November 21.): akinek a belső tüze melegíti a lelkét

Bár a Skorpió az ősz végén érzi magát a legjobban, de mivel vízelemű, imádja a szélsőséges dolgokat. Ez a jegy nem fél a sötéttől és a hidegtől. Sőt! Vonzódik a tél misztikumához. Rendkívüli akaraterővel rendelkezik, ezért, ha elhatározza, hogy az időjárás nem fogja befolyásolni a kedvét vagy a munkáját, akkor egyszerűen csak kikapcsolja az agyában a hidegérzetet. Belső intenzitása és szenvedélye olyan energiát generál, ami melegen tartja a legzordabb ítéletidőben is. Ő az a típus, aki egy szál bőrdzsekiben is magabiztosan vág át a viharon, miközben mindenki más sálakba burkolózva fedett helyre próbál menekülni.

Legyen szó hát a Bak acélos fegyelméről, a Vízöntő korlátlan szabadságvágyáról vagy a Skorpió megtörhetetlen belső tüzéről, ez a három jegy bebizonyítja, hogy a hideg csupán nézőpont kérdése. Míg a világ többi része a tavaszról álmodozik, ők a zord körülményekben is megtalálják az erőt és a szépséget. Érdemes tőlük eltanulni ezt a fajta szívósságot, hiszen a belső stabilitás a legjobb védekezés bármilyen ítéletidő ellen.

