Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 7., szerda Attila, Ramóna

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
horoszkóp

Fagyálló csillagjegyek: 3 jegy, akinek meg sem kottyan az ítéletidő

123rf.com - 1
horoszkóp asztrológia hideg
Pópity Balázs
2026.01.07.
Az asztrológia szerint a születési képletünk a hőérzetünkre is hatással van. Íme a három csillagjegy, akiknek a jégkorszaki időszak is csak egy frissítő kaland az asztrológia szerint!

Most, hogy beköszöntenek a csontig hatoló mínuszok, az ország nagy része behúzza a függönyt, felcsavarja a fűtést, és forró teával a kezében várja a márciusi első napsugarakat. De ha szétnézünk az utcán a legnagyobb hóviharban is láthatunk néhány embert, akik mintha egy másik bolygón élnének és sarki expedíció helyett egy kellemes felfrissülésként élik meg a fagyot. Az asztrológia segítségével most kiderítjük, miért is van ez.

Asztrológia: Csillagképek a téli égbolton.
Az asztrológia szerint az alábbi 3 csillagjegy a leghidegebb időben is gondtalanul bámulhatja a téli égboltot.
Forrás: 123RTF

Három csillagjegy, akikre nem hat a hideg az asztrológia szerint

Az asztrológia szerint az alábbi 3 jegy a jég hátán is megél! Vajon csak a jó genetikának köszönhetik, vagy a csillagok állása tette őket jégállóvá? Lássuk, kik ők!

A Bak (December 22. – Január 19.): a jégkirálynőt róla mintázták

A Bak le sem tagadhatná, hogy a tél szülötte. Uralkodó bolygója a Szaturnusz, ami a fegyelem és a kitartás jelképe. Számára a hideg nem jelent akadályt. Míg mások panaszkodnak a latyakra, a Bak már előző este kikészítette a jégoldót és a legpraktikusabb meleg öltözetet. Ő az, aki akkor is elmegy futni vagy túrázni, ha más a lakásból sem dugná ki az orrát. Belső tartása és acélos akarata egyfajta láthatatlan pajzsként védi a fagy ellen. Számára a zord időjárás csak egy újabb bizonyíték a saját elpusztíthatatlanságára.

Vízöntő (Január 20. – Február 18.): észak szerelmese

Minél nagyobb hózápor tombol odakint, a Vízöntő annál inkább elemében érzi magát. Ez a jegy imádja a letisztultságot, az őszinte és rendhagyó dolgokat, a tél pedig pontosan ilyen. Számára ez az évszak nem a bezártságról, hanem a mentális szabadságról szól. Egy hosszú séta a befagyott tó partján vagy a néma, havas erdőben teljesen feltölti az elemeit. A hűvös idő lecsendesíti körülötte a világ zaját, ő pedig végre tisztán tud gondolkodni. Ő az, aki élvezi a jégvirágokat az ablakon, és titokban sajnálja, amikor olvadni kezd a hó.

Skorpió (Október 23. – November 21.): akinek a belső tüze melegíti a lelkét

Bár a Skorpió az ősz végén érzi magát a legjobban, de mivel vízelemű, imádja a szélsőséges dolgokat. Ez a jegy nem fél a sötéttől és a hidegtől. Sőt! Vonzódik a tél misztikumához. Rendkívüli akaraterővel rendelkezik, ezért, ha elhatározza, hogy az időjárás nem fogja befolyásolni a kedvét vagy a munkáját, akkor egyszerűen csak kikapcsolja az agyában a hidegérzetet. Belső intenzitása és szenvedélye olyan energiát generál, ami melegen tartja a legzordabb ítéletidőben is. Ő az a típus, aki egy szál bőrdzsekiben is magabiztosan vág át a viharon, miközben mindenki más sálakba burkolózva fedett helyre próbál menekülni.

Legyen szó hát a Bak acélos fegyelméről, a Vízöntő korlátlan szabadságvágyáról vagy a Skorpió megtörhetetlen belső tüzéről, ez a három jegy bebizonyítja, hogy a hideg csupán nézőpont kérdése. Míg a világ többi része a tavaszról álmodozik, ők a zord körülményekben is megtalálják az erőt és a szépséget. Érdemes tőlük eltanulni ezt a fajta szívósságot, hiszen a belső stabilitás a legjobb védekezés bármilyen ítéletidő ellen.

Ezek a cikkek is tetszeni fognak:

Vízkereszt napja: 4 megdöbbentő tény, amit eddig biztos hogy nem tudtál január 6-ról

Se nem három, se nem királyok, de legalább az asszonyok jót mulattak.

Ezt a 3 csillagjegyet a tenyerén hordozza a sors 2026-ban: bőség és szerencse vár rájuk

A horoszkóp ezeknek a jegyeknek csak jót tartogat idén.

A török horoszkóp sosem téved: ez az ékkő hoz sikert és egyensúlyt a szakmai életedbe

A török horoszkóp elárulja, melyik ékkő az, amelyet rendszeresen magadnál kell tartanod, ha szakmai sikerre vágysz.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu