A török horoszkóp sosem téved: ez az ékkő hoz sikert és egyensúlyt a szakmai életedbe

Különleges rendszere ősi hitvilágból és az eurázsiai hagyományokból táplálkozik, ahol az ember sorsa szorosan összefonódik a természeti és az égi erőkkel. Mi a te csillagjegyed és a hozzá passzoló ékköved a török horoszkóp szerint?
A török horoszkóp csillagjegyei istenekhez és archetípusokhoz kapcsolódnak
A legtöbb horoszkóp a hónapokra alapoz, addig a török horoszkóp a születési napokra. Különösen pontosan képes leírni, mi vár rád életcélok, szakmai sors és belső egyensúly tekintetében. Fontos, hogy ne jóslatként, inkább egyfajta útmutatásként tekints rá, miután pedig elolvastad a rád vonatkozó részt, töprengj el, hogyan tudnád kivitelezni a legmagasabb fokú egyensúlyt a szakmai életedben.
Török horoszkóp és ékkövek − Együtt segítenek bevonzani a szakmai sikereket
A török ember az ékkövekre és a kővel díszített ékszerekre nem díszként tekint. Erőt és energiát tulajdonít nekik, és őszintén hiszi, hogy mindegyik más-más rezgéssel bír.
Az ékkövek képesek felerősíteni az ember alapképességeit, magyarán: megsokszorozzák a szupererődet.
Amennyiben rátalálsz a személyes céljaidat segítő ékkövedre és rendszeresen viseled is, gondolkodásod tisztább lesz, könnyebben hozol döntéseket, kitartásod és magabiztosságod nőhet, és tökéletesen képes leszel elválasztani a munkát életed érzelmi aspektusaitól. Manapság a szépségiparban is hódítanak drágaköves manikűrtrendek, nem véletlenül.
A török horoszkóp 5 alapvető csillagjegye, jelentésük és a nap, amelyen születtél
- Tengri: Az ég istenének védelme alatt (01, 06, 11, 16, 21, 26, 31. napok)
- Umay: A társaságkedvelő lélek (02, 07, 12, 17, 22, 27. napok)
- Erlik: A művészi lázadó (03, 08, 13, 18, 23, 28. napok)
- Ay Dede: A kalandvágyó utazó (04, 09, 14, 19, 24, 29. napok)
- Mergen: Az igazság bajnoka (05, 10, 15, 20, 25, 30. napok)
Nézd meg, melyik a csillagjegyedhez illő spirituális ékkő, amelyet, ha birtokolsz, a siker nem erőlködésből jön, hanem tetteid és gondolataid természetes következménye lesz.
Tengri – Az ég istenének védelme alatt
Ha 01, 06, 11, 16, 21, 26, 31. napok valamelyikén születtél, a Tengri jegy a tiéd. A lapis lazuli az az ékkő, amely a szakmai életedben erősít és támaszt nyújt. Erőteljesen képes támogatni a vezetői ambícióidat, segít tisztán látni a kaotikus helyzetekben is. Ha rendszeresen viselsz magadon lapis lazuli ékszert, legyen az nyaklánc, gyűrű vagy karperec, a felelősségteljes döntések útján járhatsz majd. Tudd meg azt is, melyik 3 kristállyal érdemes kombinálnod az új év elején!
Umay – A társaságkedvelő lélek
Amennyiben a 02, 07, 12, 17, 22, 27. napok valamelyikén születtél, az Umay a török csillagjegyed. A rózsakvarc ékkő illik hozzád – harmóniát hoz a munkahelyi társas kapcsolataidban és erősíti csapatjátékos-képességeidet. A rózsakvarc ékszerekkel előbb-utóbb bevonzhatod azokat a lehetőségeket, amelyek egyéni és közösségi sikereidet is megalapozzák.
Erlik – A művészi lázadó
Ha a 03, 08, 13, 18, 23, 28. napok valamelyikén születtél, az obszidián a te szerencseköved. Az obszidián stabil alapot adhat szakmai kiteljesedésedhez, ugyanakkor – mivel hajlamos vagy a lobbanékonyságra – segít intelligensen levezetni a belső feszültségeket. Viselj bátran obszidiánnal kirakott karperecet vagy statement gyűrűt, hogy lázadásaidat szakmai sikerré változtathasd.
Ay Dede – A kalandvágyó utazó
Ha 04, 09, 14, 19, 24, 29. napok valamelyikén születtél, kalandvágyó személyiség vagy. A te segítő drágaköved nem más, mint a türkiz: véd és fokozza a kreativitásod. A türkiz ékszerek, például a türkiz fülbevaló és gyűrű segíthetnek gyorsan alkalmazkodni a megváltozott szakmai környezethez és helyzetekhez. Viszonylag hamar képes leszel felmérni, kiben bízhatsz meg és kiben nem.
Mergen – Az igazság bajnoka
Amennyiben az 05, 10, 15, 20, 25, 30. napok valamelyikén születtél, igazságérzeted kifejezetten erős. A Mergen jegyűek ékköve a tigrisszem, amely a tiszta ítélőképesség köve. Bátorságot ad az igazság kimondásához anélkül, hogy szakmai visszalépést kellene elviselned. Egy szép tigrisszemmel ékesített medál vagy pecsétgyűrű támogat az etikus döntések meghozatalában és növeli a kitartásod, ha vitákra kerül a sor. A tigrisszem a Mergen erejével biztosítja, hogy a szakmai siker összhangban maradjon belső értékeiddel.
A török horoszkóp és a hozzá társított ékkövek (akárcsak a drágakő-horoszkóp), figyelmeztetnek arra, hogy a szakmai siker nem csupán külső körülményeken múlik, hanem a belső egyensúlyodon és a gondolati energiákon is. Ha a csillagjegyedhez passzoló követ választod, munkahelyi erőfeszítéseid meghozzák a várt sikert.
