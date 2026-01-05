Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
A török horoszkóp sosem téved: ez az ékkő hoz sikert és egyensúlyt a szakmai életedbe

123rf.com -
drágakő ékkő szakmai siker horoszkóp török
Jónás Ágnes
2026.01.05.
A török asztrológia egyik különlegessége, hogy a csillajegy meghatározásakor nem a születési hónap vagy az év számít, hanem a születésed napja. Mutatjuk, melyik az a különleges ékkő, amely a török horoszkóp szerint felerősítheti a veled született képességeket, és rendszeres viselése előmozdíthatja a szakmai sikereidet.

Különleges rendszere ősi hitvilágból és az eurázsiai hagyományokból táplálkozik, ahol az ember sorsa szorosan összefonódik a természeti és az égi erőkkel. Mi a te csillagjegyed és a hozzá passzoló ékköved a török horoszkóp szerint? 

A török horoszkóp 5 misztikus csillagjegye
A török horoszkóp 5 misztikus csillagjegye. Vajon mit üzennek és mi a te ékköved a horoszkóp szerint?
Forrás:  123rf.com

A török horoszkóp csillagjegyei istenekhez és archetípusokhoz kapcsolódnak

A legtöbb horoszkóp a hónapokra alapoz, addig a török horoszkóp a születési napokra. Különösen pontosan képes leírni, mi vár rád életcélok, szakmai sors és belső egyensúly tekintetében. Fontos, hogy ne jóslatként, inkább egyfajta útmutatásként tekints rá, miután pedig elolvastad a rád vonatkozó részt, töprengj el, hogyan tudnád kivitelezni a legmagasabb fokú egyensúlyt a szakmai életedben.

Török horoszkóp és ékkövek − Együtt segítenek bevonzani a szakmai sikereket

A török ember az ékkövekre és a kővel díszített ékszerekre nem díszként tekint. Erőt és energiát tulajdonít nekik, és őszintén hiszi, hogy mindegyik más-más rezgéssel bír. 

Az ékkövek képesek felerősíteni az ember alapképességeit, magyarán: megsokszorozzák a szupererődet. 

Amennyiben rátalálsz a személyes céljaidat segítő ékkövedre és rendszeresen viseled is, gondolkodásod tisztább lesz, könnyebben hozol döntéseket, kitartásod és magabiztosságod nőhet, és tökéletesen képes leszel elválasztani a munkát életed érzelmi aspektusaitól. Manapság a szépségiparban is hódítanak drágaköves manikűrtrendek, nem véletlenül.  

A török horoszkóp 5 alapvető csillagjegye, jelentésük és a nap, amelyen születtél

  • Tengri: Az ég istenének védelme alatt (01, 06, 11, 16, 21, 26, 31. napok)
  • Umay: A társaságkedvelő lélek (02, 07, 12, 17, 22, 27. napok)
  • Erlik: A művészi lázadó (03, 08, 13, 18, 23, 28. napok)
  • Ay Dede: A kalandvágyó utazó (04, 09, 14, 19, 24, 29. napok)
  • Mergen: Az igazság bajnoka (05, 10, 15, 20, 25, 30. napok)

Nézd meg, melyik a csillagjegyedhez illő spirituális ékkő, amelyet, ha birtokolsz, a siker nem erőlködésből jön, hanem tetteid és gondolataid természetes következménye lesz.

Tengri – Az ég istenének védelme alatt

Ha 01, 06, 11, 16, 21, 26, 31. napok valamelyikén születtél, a Tengri jegy a tiéd. A lapis lazuli az az ékkő, amely a szakmai életedben erősít és támaszt nyújt. Erőteljesen képes támogatni a vezetői ambícióidat, segít tisztán látni a kaotikus helyzetekben is. Ha rendszeresen viselsz magadon lapis lazuli ékszert, legyen az nyaklánc, gyűrű vagy karperec, a felelősségteljes döntések útján járhatsz majd. Tudd meg azt is, melyik 3 kristállyal érdemes kombinálnod az új év elején!

Lapis lazuli, török horoszkóp szerinti szerencsekő
Lapis lazuli, a török horoszkóp egyik szerencseköve
Forrás:  123rf.com

Umay – A társaságkedvelő lélek

Amennyiben a 02, 07, 12, 17, 22, 27. napok valamelyikén születtél, az Umay a török csillagjegyed. A rózsakvarc ékkő illik hozzád  – harmóniát hoz a munkahelyi társas kapcsolataidban és erősíti csapatjátékos-képességeidet. A rózsakvarc ékszerekkel előbb-utóbb bevonzhatod azokat a lehetőségeket, amelyek egyéni és közösségi sikereidet is megalapozzák.

A rózsakvarc és a török horoszkóp, ásványkészítés közben.
A rózsakvarc ereje a török horoszkóp szerint.
Forrás:  123rf.com

Erlik – A művészi lázadó

Ha a 03, 08, 13, 18, 23, 28. napok valamelyikén születtél, az obszidián a te szerencseköved. Az obszidián stabil alapot adhat szakmai kiteljesedésedhez, ugyanakkor – mivel hajlamos vagy a lobbanékonyságra – segít intelligensen levezetni a belső feszültségeket. Viselj bátran obszidiánnal kirakott karperecet vagy statement gyűrűt, hogy lázadásaidat szakmai sikerré változtathasd. 

Obszidián gyűrű női ujjon.
Miért hordj obszidián gyűrűt a török horoszkóp szerint?
Forrás:  123rf.com

Ay Dede – A kalandvágyó utazó

Ha 04, 09, 14, 19, 24, 29. napok valamelyikén születtél, kalandvágyó személyiség vagy. A te segítő drágaköved nem más, mint a türkiz: véd és fokozza a kreativitásod. A türkiz ékszerek, például a türkiz fülbevaló és gyűrű segíthetnek gyorsan alkalmazkodni a megváltozott szakmai környezethez és helyzetekhez. Viszonylag hamar képes leszel felmérni, kiben bízhatsz meg és kiben nem.

türkiz és a török horoszkóp
Milyen képességeket erősít fel a türkiz a  török horoszkóp szerint? 
Forrás:  123rf.com

Mergen – Az igazság bajnoka

Amennyiben az 05, 10, 15, 20, 25, 30. napok valamelyikén születtél, igazságérzeted kifejezetten erős. A Mergen jegyűek ékköve a tigrisszem, amely a tiszta ítélőképesség köve. Bátorságot ad az igazság kimondásához anélkül, hogy szakmai visszalépést kellene elviselned. Egy szép tigrisszemmel ékesített medál vagy pecsétgyűrű támogat az etikus döntések meghozatalában és növeli a kitartásod, ha vitákra kerül a sor. A tigrisszem a Mergen erejével biztosítja, hogy a szakmai siker összhangban maradjon belső értékeiddel. 

Set of various jewelry on dark wooden background
Hogyan hat a tigrisszemes ékkő a szakmai sikerekre?
Forrás: 123.rf.com

A török horoszkóp és a hozzá társított ékkövek (akárcsak a drágakő-horoszkóp), figyelmeztetnek arra, hogy a szakmai siker nem csupán külső körülményeken múlik, hanem a belső egyensúlyodon és a gondolati energiákon is. Ha a csillagjegyedhez passzoló követ választod, munkahelyi erőfeszítéseid meghozzák a várt sikert. 

