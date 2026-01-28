Ezek a kedvenc Bridgerton-karaktereink csillagjegyei: te melyik vagy?

A Bridgerton család az egyik legnépszerűbb modern kosztümös széria. A drámai, pikáns és romantikus történet szinte mindenki szívét ellopta. A következőkben bemutatjuk a karakterek csillagjegyeit, így azt is megtudhatod, melyik szereplővel vagytok rokonlelkek! Nézd meg a sorozathoroszkópunkat!

Te melyik Bridgerton család karakter vagy?

Forrás: profimedia

A Bridgerton család az asztrológia szemével A Bridgerton család című Netflix-sorozat évek óta kasszasikernek számít.

A történet alapvetően egy könyvadaptáció, amely megőrizte az eredeti karaktereket, de kicsit átírta a cselekményt.

A horoszkóp segítségével mélyebben megismerheted a sorozat főhőseit.

A Bridgerton család 2020-ban indult útjára a Netflixen, és idén 2026 január végén érkezik a 4. évad. A széria minden évada más párral és karakterrel foglalkozik, így minden évad egy új kezdet. Láthattunk elrendezett házasságot, ellenségekből szerelmeseket és barátságból kialakult romantikus kapcsolatot is. Amíg türelmetlenül számoljuk a napokat az új évad epizódjaiig, addig elmerülünk A Bridgerton család karaktereinek világában – ezúttal a horoszkópja mentén fejtjük meg, melyik csillagjegy kire illik a leginkább.

A Bridgerton család karaktereinek csillagjegyei

Lady Danbury: Kos

Lady Danbury azért van, hogy elintézze a dolgokat. A háza rendben van, és ő már megélt mindent! De ez nem jelenti azt, hogy tétlenül nézi, ahogy mások nem tesznek semmit. Valójában, mint a legtöbb Kosnak, neki is természetes a cselekvés, de meg kell különböztetniük az ösztönt és az impulzust.

Kate Sharma: Bika

Egyesek makacsnak tartják Kate karakterét, mások pedig elszántnak nevezik. Akárhogy is, egy Bika ereje lakozik benne. Kate mélyen megérti a szépséget, és azt is, hogy mi tesz valamit vonzóvá. Sokszor túlontúl kontrolláló, de mindezt a szerettei érdekében teszi. Biztonság iránti vágyát a szerelem felé helyezi, de mint minden Bikát, őt is lenyűgözi az igazi romantika.

Madame Delacroix: Ikrek

Csaló, ha a túlélésről van szó. Madame Delacroix-t legjobban a zodiákus Ikrekkel lehet összefoglalni. Delacroix kettőssége leginkább francia akcentusán keresztül nyilvánul meg. Ezt a tulajdonságot azért vette fel, hogy elcsábítsa a felsőbb osztályba tartozó nőket, akik egyébként alacsony rangja miatt megvetették volna. Imádjuk a szélhámosokat, különösen az ilyen sokoldalúakat.