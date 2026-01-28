Ezek a kedvenc Bridgerton-karaktereink csillagjegyei: te melyik vagy?

A Bridgerton család az egyik legnépszerűbb modern kosztümös széria. A drámai, pikáns és romantikus történet szinte mindenki szívét ellopta. A következőkben bemutatjuk a karakterek csillagjegyeit, így azt is megtudhatod, melyik szereplővel vagytok rokonlelkek! Nézd meg a sorozathoroszkópunkat!
A Bridgerton család az asztrológia szemével
- A Bridgerton család című Netflix-sorozat évek óta kasszasikernek számít.
- A történet alapvetően egy könyvadaptáció, amely megőrizte az eredeti karaktereket, de kicsit átírta a cselekményt.
- A horoszkóp segítségével mélyebben megismerheted a sorozat főhőseit.
A Bridgerton család 2020-ban indult útjára a Netflixen, és idén 2026 január végén érkezik a 4. évad. A széria minden évada más párral és karakterrel foglalkozik, így minden évad egy új kezdet. Láthattunk elrendezett házasságot, ellenségekből szerelmeseket és barátságból kialakult romantikus kapcsolatot is. Amíg türelmetlenül számoljuk a napokat az új évad epizódjaiig, addig elmerülünk A Bridgerton család karaktereinek világában – ezúttal a horoszkópja mentén fejtjük meg, melyik csillagjegy kire illik a leginkább.
A Bridgerton család karaktereinek csillagjegyei
Lady Danbury: Kos
Lady Danbury azért van, hogy elintézze a dolgokat. A háza rendben van, és ő már megélt mindent! De ez nem jelenti azt, hogy tétlenül nézi, ahogy mások nem tesznek semmit. Valójában, mint a legtöbb Kosnak, neki is természetes a cselekvés, de meg kell különböztetniük az ösztönt és az impulzust.
Kate Sharma: Bika
Egyesek makacsnak tartják Kate karakterét, mások pedig elszántnak nevezik. Akárhogy is, egy Bika ereje lakozik benne. Kate mélyen megérti a szépséget, és azt is, hogy mi tesz valamit vonzóvá. Sokszor túlontúl kontrolláló, de mindezt a szerettei érdekében teszi. Biztonság iránti vágyát a szerelem felé helyezi, de mint minden Bikát, őt is lenyűgözi az igazi romantika.
Madame Delacroix: Ikrek
Csaló, ha a túlélésről van szó. Madame Delacroix-t legjobban a zodiákus Ikrekkel lehet összefoglalni. Delacroix kettőssége leginkább francia akcentusán keresztül nyilvánul meg. Ezt a tulajdonságot azért vette fel, hogy elcsábítsa a felsőbb osztályba tartozó nőket, akik egyébként alacsony rangja miatt megvetették volna. Imádjuk a szélhámosokat, különösen az ilyen sokoldalúakat.
Lady Featherington: Rák
Lady Featherington egy nő, aki mindenre képes, hogy megvédje családja vagyonát és státuszát. A Featherington-házban már jó ideje bizonytalan a helyzet, ami elég ahhoz, hogy bármelyik Rákot kibillentsen az egyensúlyából. Erős, magabiztos és bármire képes, ha a lányairól van szó.
Charlotte királynő: Oroszlán
Charlotte királynő kétségtelenül Oroszlán. Természetes vezető, aki hiteles és nagylelkű, tudja, hogyan kell színre lépni, és ezt parókagyűjteménye is bizonyítja. Ennek hátránya, hogy az elismerés táplálja őt. És mivel Lady Whistledown minden alkalommal megkérdőjelezi döntéseit, elkezdett kételkedni önmagában, és érezhetjük, hogy csökken az önbizalma.
Lady Violet Bridgerton: Szűz
Csak egy Szűz képes arra, hogy szülés közben és hatalmas fájdalom közepette is megdorgáljon egy orvost. És mint tudjuk, Anthony Bridgerton hivatalosan ugyan a család feje, de édesanyja túlzott tervezése és éber figyelme biztosítja, hogy a Bridgerton-család ne essen szét. Violet az az erős támasz, amire mindenkinek szüksége van az életében.
Daphne Bridgerton: Mérleg
Mi teszi a gyémántot gyémánttá? Úgy tűnik, a Mérleg összes tulajdonsága. Daphne Bridgerton az első évadban természetes kecsességével, alkalmazkodó személyiségével, diplomáciájával és a szépség iránti érzékével nyerte meg Charlotte királynőt. Ez a Mérleg archetípusa. A kiegyensúlyozottság iránti igény, a konfliktuskerülés, a döntési képtelenség és az esztétika iránti vágy, mind a Mérleg csillagjegyre utal.
Hastings hercege: Skorpió
Hastings herceg a forró Skorpió energiáját testesíti meg. A legtöbb Skorpióhoz hasonlóan a hercegnek is nehezen jön a bizalom. Különösen azért, mert még mindig erősen kötődik a múltbeli traumákhoz, mint például az, hogy apja gyerekkorában elutasította. Daphne-val való kapcsolatán keresztül láthatjuk, ahogy elkezdi feldolgozni ezeket az élményeket, megengedi magának, hogy sebezhető legyen, és belemerüljön a szerelembe.
Penelope Featherington: Nyilas
A Nyilas csillagjegyű Penelope számtalan módon korlátozva volt. Legyen az családja hírneve vagy saját cselekvőképességének hiánya, Lady Whistledown megalkotásával elégíti ki a szabadság és tapasztalat iránti vágyát. Whistledown révén Penelope Featherington mobilitást, tiszteletet és hatalmat kap, amellyel felkavarhatja a társadalmat, amelyben él. Lady Whistledown révén érzi magát a leghatalmasabbnak.
Anthony Bridgerton: Bak
Mivel a Szaturnusz a Bak uralkodó bolygója, a vikomt legnagyobb küzdelme a hatalommal folyik. Anthony, mint legidősebb fiú, apja korai halála után a Bridgerton család feje, áthatolhatatlan makacssággal vállalta ezt a felelősséget, és korához képest túlságosan érettnek vagy komolynak tűnhet. A közvetlen és néha kegyetlen kommunikációs stílusa miatt vagyunk meggyőződve arról, hogy a sármos vikomtunk egy erőteljes Bak.
Eloise Bridgerton: Vízöntő
Eloise, aki a tudás megszállottja és mindig könyvekbe temetkezik, tipikus Vízöntő. Barátkozik az alacsonyabb rangúakkal, Mary Wollstonecraftot olvas, testvéreivel durván viselkedik, és kritizálja Lady Whistledown pletykálkodási hajlamát. A tudása, kreativitása és kritikus látásmódja miatt tökéletes Vízöntő.
Edwina Sharma: Halak
Edwina számára kihívás, hogy megkülönböztesse, melyek az ő érzései és melyek a nővéreié. Halakként az empátia az egyik legnagyobb erőssége, de mások érzelmeinek túlzott átélése problémákhoz is vezetjet. Ráadásul a Halak hajlamosak elmerülni a fantáziában és a téveszmékben, ahogy Edwina tette a vikomt esetében, de az intuíciója horgonyként működik, visszahúzva őt a valóságba.
