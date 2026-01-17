A csillagjegyed elárulja, mi hiányzott eddig az öltözködésedből

Az asztrológia mindenre választ adhat. Nem tudod mit viselj, vagy hogyan fejezd ki magad az öltözködésedben? Nézd meg, mit jósol számodra a horoszkópod! A csillagjegyed nemcsak a személyiségedet, de a szépérzékedet, a stílusodat és a divatérzékedet is leírja. Ismerd meg új szinten önmagadat!

Ezt árulja el az öltözködésedről a csillagjegyed.

A csillagjegyed a divatérzékedet is leírja A csillagjegyed meghatározza a divatválasztásaidat is.

Segíthet abban is, mi hiányzott eddig a személyi stílusodból.

Nézd meg, mit jósol számodra az asztrológia a divatban!

Sokszor előfordul, hogy csak rápillantunk valakire, és azt mondjuk: te annyira oroszlán vagy. A születési jegyünk nemcsak a belsőnket, de a külső jegyeinket is meghatározza.

Horoszkóp és divat

Mind a 12 csillagjegy máshogy fejezi ki magát az öltözködésben, és máshogy viszonyul a divathoz. A TikTokon népszerűvé vált a Vénusz jegy szerinti öltözködés is, így arra következtethetünk, hogy szupertrendi lett az asztrológiát és a divatot egyként kezelni.

Kos csillagjegy

Az öltözködésed energikus és határozott. Szereted az erős színeket, a sportos szabásokat és a hangsúlyos darabokat. Gyakran öltözködsz ösztönből, nem gondolod túl. És, ami hiányzik? Egy kis tudatos rétegezés, ellenhangsúlyozás vagy harmónia. Tehát az összkép megteremtése.

Bika csillagjegy

A bika stílusa kényelmes, érzéki és luxushatású. Szereted, ha minden kellemes érzetű a testeden és könnyen hordható. Különös érzéked van a divathoz. Ami eddig hiányzott: némi merészség, egy különleges, feltűnő darab, ami kizökkent a komfortzónádból.

Ikrek csillagjegy

Játszol a divattal, követed az aktuális trendeket, de a saját szabályaidra írod őket. Változatos az öltözködésed, mert nagyon kreatív vagy. Mi hiányzik? Egy stabil alap, egy kapszulagardrób alapdarabokkal, amelyekhez bármikor nyúlhatsz.

Rák csillagjegy

A romantikus és nosztalgikus stílus illik rád. Nőies és lágy a megjelenésed, és tudod hogyan kell egy jó ruhát igazán viselni. Érzelmileg is kötődsz a ruháidhoz. Eddig hiányzott: egy erőteljesebb, magabiztosabb vonal, ami kiemel a tömegből.