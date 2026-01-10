A csillagjegy, amelynek szülöttei a legkevésbé bírják a kritikát: ők azok, akik mindent támadásnak vesznek

Van, aki kifejezetten jól kezeli a visszajelzéseket, tanul belőlük és fejlődésre használja azokat. És van az a típus, aki már egy ártatlan megjegyzést is személyes támadásként él meg. Az asztrológia szerint bizonyos csillagjegyek érzékenyebbek a kritikára, de van egy, aki különösen nehezen viseli, ha bárki megkérdőjelezi a döntéseit vagy a viselkedését.

Ez a csillagjegy nem bírja elviselni, ha negatív visszajelzést kap.

Forrás: Shutterstock

Ki a legérzékenyebb csillagjegy? Néhány csillagjegy egyszerűen nem bírja, ha kritikát fogalmaznak meg.

Akkor is mélyen érinti őket a negatív visszajelzés, ha az teljesen ártatlan és jó szándékú.

Számukra az az alap, ha csodálják őket, és felnéznek rájuk.

Egy csillagjegyre ez kifejezetten igaz!

Ennek a csillagjegynek soha ne mondj kritikát!

Ez a jegy nem más, mint az Oroszlán. Az Oroszlán magabiztosnak tűnik, határozott, erős kisugárzású, és gyakran vezető szerepben érzi igazán jól magát. Pontosan ezért tűnik meglepőnek, hogy mennyire rosszul viseli a kritikát és mennyire megérinti az. A felszín alatt ugyanis rendkívül érzékeny, alacsony az önértékelése és minden visszajelzést saját értékének megkérdőjelezéseként él meg.

Az Oroszlán számára fontos az elismerés. Szüksége van arra, hogy lássák, értékeljék és csodálják. Amikor kritikát kap, még akkor is, ha jó szándékú, azt érzi, hogy nem elég jó, nem elég szerethető vagy nem elég különleges. Ilyenkor könnyen védekezővé válik vagy akár támadásba lendül, mert így próbálja megóvni a saját egóját.

Sokszor nem is maga a kritika fáj neki, hanem az, ahogyan az hat rá érzelmileg. Egy egyszerű megjegyzés, ami másnak építő jellegű lenne, az Oroszlán csillagjegyűekben hosszú ideig dolgozik. Újra és újra lejátssza magában, túlgondolja, és közben egyre inkább meggyőzi magát arról, hogy bántani akarták. Ezért tűnhet úgy, mintha mindent támadásnak venne, még akkor is, ha erről szó sincs.

Akár a kapcsolatát is dobja a kritika miatt

Kapcsolatokban ez különösen fontos lehet. Ha a párja kritikát fogalmaz meg, az Oroszlán könnyen érzi úgy, hogy nem becsüli meg eléggé. Ilyenkor bezárkózik, megsértődik vagy éppen túlzott drámával reagál. Pedig valójában csak megerősítésre és szeretetre vágyik, nem harcra. Ám ha a kritika rossz stílusban jön, akár szakítás is lehet a vége.