3 csillagjegy torz önképpel – Te is közéjük tartozol?

Míg egyes csillagjegyek – például az Oroszlánok vagy a Kosok – ösztönösen magabiztosan lépnek fel és határozottan hisznek önmagukban, addig vannak olyan jegyek, amelyek egészen másképp látják magukat, mint amilyenek valójában. Az asztrológia szerint három csillagjegy különösen hajlamos a torz önképre: alulértékelik magukat, túlzottan alkalmazkodnak vagy inkább álomvilágba menekülnek a valóság elől. Nézzük, kik ők, és mi állhat ennek a hátterében.

Nem minden csillagjegy látja reálisan a saját értékeit

Csillagjegyek, akiknek az önértékelése fejlesztésre szorul Egyes csillagjegyek ösztönösen magabiztosak, míg mások hajlamosak torzan látni saját értékeiket.

A túlzott érzékenység, az alkalmazkodási kényszer és a konfliktuskerülés mind hozzájárulhat a bizonytalan önképhez.

Az önbizalomhiány nem képességek hiányából, hanem belső félelmekből és beidegződésekből fakad.

Tudatos önreflexióval és apró lépésekkel az önkép pozitív irányba formálható.

Minden jegy képes fejlődni, ha megtanul jobban figyelni saját szükségleteire.

Csillagjegyek, akik tévesen ítélik meg önmagukat

Halak (február 20. – március 20.)

A Halak az állatöv egyik legérzékenyebb jegye. Rendkívül empatikus, finom lelkű és könnyen ráhangolódik mások érzelmeire, és épp ez az érzékenység teszi őt sebezhetővé is. Sok Halak küzd szorongással és önbizalomhiánnyal, miközben hajlamos arra, hogy túl nagy jelentőséget tulajdonítson mások véleményének.

Nem ritka, hogy inkább a saját belső világukba, álmaikba és fantáziáikba menekülnek, ahol szabadon lehetnek azok, akik lenni szeretnének. A valósággal való szembenézés azonban gyakran nehéz számukra, így önképük sokszor nem tükrözi valódi értékeiket és tehetségüket. A Halak jegy szülöttei sokszor nem veszik észre, mennyire különlegesek, pedig a környezetük pontosan ezt látja bennük.

TIPP: Tanuld meg időnként háttérbe szorítani mások véleményét, és tudatosan figyelj arra, mit érzel és mire vágysz te!

Rák (június 22. – július 22.)

A Rákok alapvetően gondoskodó, mély érzésű emberek, akik számára a biztonság és az érzelmi kötődés kiemelten fontos. Mégis, belül gyakran bizonytalanság gyötri őket. A Rákok hajlamosak saját magukkal sokkal keményebbek lenni, mint bárki mással, miközben másokat feltétel nélkül elfogadnak. A Rák jegy szülöttei sokszor nem veszik észre azt az értéket, amit mások egyértelműen látnak bennük, és nem hiszik el, hogy ők is megérdemlik azt a szeretetet és elismerést, amit olyan természetesen adnak.