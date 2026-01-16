Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 16., péntek Gusztáv

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
asztrológia

3 csillagjegy torz önképpel – Te is közéjük tartozol?

asztrológia Rák horoszkóp mérleg horoszkóp halak horoszkóp önértékelés horoszkóp önbizalom
Rideg Léna
2026.01.16.
Míg egyeseknek ösztönből jön a magabiztosság, mások hajlamosak alulértékelni önmagukat. Az asztrológia szerint három csillagjegy különösen érintett ebben, ugyanakkor fontos tudni, hogy az önkép nem adottság, hanem nap mint nap formálódó belső történet.

Míg egyes csillagjegyek – például az Oroszlánok vagy a Kosok – ösztönösen magabiztosan lépnek fel és határozottan hisznek önmagukban, addig vannak olyan jegyek, amelyek egészen másképp látják magukat, mint amilyenek valójában. Az asztrológia szerint három csillagjegy különösen hajlamos a torz önképre: alulértékelik magukat, túlzottan alkalmazkodnak vagy inkább álomvilágba menekülnek a valóság elől. Nézzük, kik ők, és mi állhat ennek a hátterében.

Nem minden csillagjegy látja reálisan saját értékeit
Nem minden csillagjegy látja reálisan a saját értékeit
Forrás: Moment RF

Csillagjegyek, akiknek az önértékelése fejlesztésre szorul

  • Egyes csillagjegyek ösztönösen magabiztosak, míg mások hajlamosak torzan látni saját értékeiket.
  • A túlzott érzékenység, az alkalmazkodási kényszer és a konfliktuskerülés mind hozzájárulhat a bizonytalan önképhez.
  • Az önbizalomhiány nem képességek hiányából, hanem belső félelmekből és beidegződésekből fakad.
  • Tudatos önreflexióval és apró lépésekkel az önkép pozitív irányba formálható.
  • Minden jegy képes fejlődni, ha megtanul jobban figyelni saját szükségleteire.

Csillagjegyek, akik tévesen ítélik meg önmagukat

  • Halak (február 20. – március 20.)

A Halak az állatöv egyik legérzékenyebb jegye. Rendkívül empatikus, finom lelkű és könnyen ráhangolódik mások érzelmeire, és épp ez az érzékenység teszi őt sebezhetővé is. Sok Halak küzd szorongással és önbizalomhiánnyal, miközben hajlamos arra, hogy túl nagy jelentőséget tulajdonítson mások véleményének. 

Nem ritka, hogy inkább a saját belső világukba, álmaikba és fantáziáikba menekülnek, ahol szabadon lehetnek azok, akik lenni szeretnének. A valósággal való szembenézés azonban gyakran nehéz számukra, így önképük sokszor nem tükrözi valódi értékeiket és tehetségüket. A Halak jegy szülöttei sokszor nem veszik észre, mennyire különlegesek, pedig a környezetük pontosan ezt látja bennük.

TIPP: Tanuld meg időnként háttérbe szorítani mások véleményét, és tudatosan figyelj arra, mit érzel és mire vágysz te!

  • Rák (június 22. – július 22.)

A Rákok alapvetően gondoskodó, mély érzésű emberek, akik számára a biztonság és az érzelmi kötődés kiemelten fontos. Mégis, belül gyakran bizonytalanság gyötri őket. A Rákok hajlamosak saját magukkal sokkal keményebbek lenni, mint bárki mással, miközben másokat feltétel nélkül elfogadnak. A Rák jegy szülöttei sokszor nem veszik észre azt az értéket, amit mások egyértelműen látnak bennük, és nem hiszik el, hogy ők is megérdemlik azt a szeretetet és elismerést, amit olyan természetesen adnak.

Ez az önbizalomhiány visszatarthatja őket attól, hogy igazán kibontakozzanak, pedig óriási érzelmi intelligenciával és belső erővel rendelkeznek. A Rák önbizalomhiánya gyakran nem a képességeik hiányából fakad, hanem abból, hogy túlságosan félnek a csalódástól és az érzelmi sérüléstől. Ha egyszer elhiszik, hogy elég jók, szinte megállíthatatlanná válnak.

TIPP: Gyakorold, hogy ugyanazzal az elfogadással és gyengédséggel fordulsz önmagad felé, amellyel másokat támogatsz!

  • Mérleg (szeptember 24. – október 23.)

A Mérlegek a harmónia megszállottjai. Számukra kiemelten fontos az egyensúly, a béke és az, hogy mindenki jól érezze magát körülöttük. Ennek azonban ára van: sok Mérleg elveszíti önmagát az alkalmazkodásban, még akkor is, ha ez hosszú távon belső elégedetlenséghez vezet.

Gyakran annyira a külvilág elvárásaira figyelnek, hogy közben elhomályosul a saját vágyaik és valódi személyiségük képe. Emiatt nem mindig rendelkeznek tiszta önképpel, és nehezen tudják megfogalmazni, kik is szeretnének valójában lenni – nem mások szemében, hanem saját maguk számára. Amikor azonban a Mérleg megtanul kiállni önmagáért, lenyűgöző belső erő és hitelesség sugárzik belőle.

TIPP: Merj néha nemet mondani, és tedd fel magadnak a kérdést: Én mit szeretnék igazán?

Ezt hozza a Tűz Ló éve 2026-ban: szenvedély, nagy döntések és végzetes fordulatok

Ha eddig nógatásra vártál, az új év kihozza majd belőled a maximumot.

Sorsfordító év jön: 2026-ban ezek a jegyek kapják a legtöbb ajándékot az élettől

A jövő év tele lesz lendülettel, változással és bátor újrakezdésekkel. 2026-ban pedig néhány csillagjegy különösen szerencsés helyzetbe kerül!

2026 a Vörös Tűz Ló éve lesz: ezek a színek hozzák meg a szerencsédet

2026 a fény, az erő és az önbizalom éve lesz. Viselj olyan színt, hogy magadhoz vonzd mindezt a Vörös Tűz Ló évében!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu