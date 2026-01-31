Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 31., szombat

Az ördög a Pradára, míg Anne Hathaway a svájci stílusra esküszik: ebben a faházikóban éldegél a színésznő

sztárotthonok Anne Hathaway faház
A hírességek házai gyakran lepik meg a halandó embereket. Az ördög Pradát visel színésznője, Anne Hathaway sem egy tipikus hollywoodi luxusvillát választott. Férjével a svájci Alpok hangulatát választották.

Belesnél egy hollywoodi sztár otthonába? Elhoztunk egyet, de ne várj látványos fényűzést. Anne Hathaway neve örökre összeforrt Az ördög Pradát visel ikonikus divatvilágával, miközben a való életben egészen másfajta stílusban találja meg az otthonosságot. A színésznő kaliforniai faháza inkább mesebeli menedék, mint luxusvilla.

Anne Hathaway otthona, a színésznő Az ördög Pradát visel filmből
Anne Hathaway otthona épp olyan stílusos, mint karaktere Az ördög Pradát visel filmben.
Forrás: AFP

Anne Hathaway faháza maga a romantikus álomvilág modern köntösben

  • Több mint százéves, 1906-ban épült történelmi ház.
  • Kialakításában a svájci faházak stílusa jelenik meg.
  • Maximalista, mégis otthonos enteriőr.

A színésznő karrierje csúcsán is bizonyította, hogy nem fél váltani. Az ördög Pradát visel első része után sem ragadt bele egyetlen szerepbe vagy stílusba. A rajongók izgatottan várják, hogy idén végre megérkezzen a divatvilág kultuszfilmjének második része. Miközben a forgatásról izgalmasabbnál izgalmasabb szettekben kapják lencsevégre a szereplőket, Anne Hathaway magánélete meglepően visszafogott és természetközeli irányba mutat. Kaliforniai otthona tökéletes ellenpontja annak a csillogó világnak, amit Andrea Sachs karaktere képviselt a vásznon.

Anne Hathaway otthonába mi is szívesen beköltöznénk

A ház Ojaiban található, és Myron Hunt és Elmer Grey tervei alapján épült 1906-ban, akik a svájci faházak hangulatát ötvözték a kaliforniai Arts and Crafts stílussal. Az eredmény egy olyan épület lett, ami inkább hasonlít egy mesekönyv illusztrációjára, mint egy híresség rezidenciájára.

Mielőtt Anne Hathaway és férje beköltöztek, a belső tereket Pamela Shamshiri álmodta újra. A tervező pedig nem a minimalizmusban gondolkodott: gazdag pasztellszínek, földszínek és vintage bútorok oldják a sötét fa burkolatokat. Az egész ház olyan, mintha egy gondosan megírt történet díszlete lenne.

A nappali és a hálószobák egyszerre hatnak kurátori pontossággal megtervezettnek és mélyen otthonosnak. Nem kirakatlakás, hanem valódi élettér, épp az ellenkezője annak a steril luxusnak, amit Az ördög Pradát visel divatszerkesztőségi világa sugárzik.

A faház szíve a konyha, amelyet teljesen újragondoltak. A halványzöld szekrények, fenyőburkolat, nyitott polcok és tapétázott reggelizősarok idézi az alpesi hangulatot. Itt a maximalizmus nem túlzás, hanem személyes vallomás, hiszen minden tárgynak története van – vagy legalábbis ezt a benyomást kelti.

Anne Hathaway otthona pontosan azt mutatja meg, amit a filmjeiben is egyre gyakrabban látunk, a valódi stílus nem a trendekről szól. Miközben Az ördög Pradát visel folytatására készül a világ, ő már rég megtalálta a saját, csendesebb divatját, méghozzá egy faház falai között.

