Catherine O'Hara hátborzongató mondata: "Haldoklom, vagy mi?" - Videó

A Reszkessetek, betörők színésznője kollégáival, Chase Sui Wondersszel, Seth Rogennel, Kathryn Hahnnal és Ike Barinholtzzal közösen adott interjút, amikor egy kérdésre Catherine O'Hara megdöbbentően reagált.

Catherine O'Hara mindennap gyakorolta a hála érzését.

Forrás: Getty Images North America

Catherine O'Hara szavai utólag nyertek különös jelentést

„Színészekként úgy érzitek, hogy legalább nagyobb beleszólásotok van a dolgok menetébe?” – kérdezték egy Los Angeles Times-interjúban. Catherine O'Hara erre tréfásan így reagált: „Úgy bánnak velem mostanában. Haldoklom, vagy mi?” A jelenlévők ezt hallva csak nevettek, a színésznő mondata csak most, hogy elhunyt nyert új értelmet.

„Szerencsés vagyok, hogy élek”

Ezt megelőzően, 2024 augusztusában a Beetlejuice sztárja az Elle Canada magazinnak adott interjújában arról beszélt, miként próbál tudatosan hálát gyakorolni a mindennapokban. „Szerencsés vagyok, hogy ilyen dolgokat csinálhatok az én koromban – el sem hiszem” – mondta. „Az elmúlt néhány évben, amikor megijedtem vagy felhúztam magam valamin vagy ha panaszkodtam, megpróbáltam gyakorolni, hogy megfordítsam a dolgokat, és hálás legyek, hogy élek” − idézi a Page Six.

Catherine O'Hara 2026. január 30-án reggel halt meg. Úgy tudni hajnalban hívták a 911-et, mivel a színésznő légzési nehézségekkel küzdött. Kórházba vitték, ahol nem sokkal később meghalt. Férje és gyerekei, valamint egész Hollywood gyászolja. A Reszkessetek, betörők filmekben a fiát, Kevint játszó Macaulay Culkin szívszorító sorokkal búcsúzott filmbeli édesanyjától.

A Catherine O'Hara emlékére készített TikTok-videónkat itt tudjátok megtekinteni:

@life.hu_official Elhunyt Catherine O'Hara, a Reszkessetek, betörők! sztárja A TMZ értesülései szerint a Golden Globe- és kétszeres Emmy-díjas ikon január 30-án hunyt el, a halál pontos okáról azonban egyelőre nem közöltek információt. Catherine O’Hara 71 éves volt. #life #catherineohara #homealone #hollywood #elhunyt #gyász #színésznő #beetlejuice #thelastofus ♬ eredeti hang – life.hu_official - life.hu_official

