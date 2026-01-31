Catherine O'Hara hátborzongató mondata: "Haldoklom, vagy mi?" - Videó

A Reszkessetek, betörők színésznője kollégáival, Chase Sui Wondersszel, Seth Rogennel, Kathryn Hahnnal és Ike Barinholtzzal közösen adott interjút, amikor egy kérdésre Catherine O'Hara megdöbbentően reagált.
Catherine O'Hara szavai utólag nyertek különös jelentést
„Színészekként úgy érzitek, hogy legalább nagyobb beleszólásotok van a dolgok menetébe?” – kérdezték egy Los Angeles Times-interjúban. Catherine O'Hara erre tréfásan így reagált: „Úgy bánnak velem mostanában. Haldoklom, vagy mi?” A jelenlévők ezt hallva csak nevettek, a színésznő mondata csak most, hogy elhunyt nyert új értelmet.
„Szerencsés vagyok, hogy élek”
Ezt megelőzően, 2024 augusztusában a Beetlejuice sztárja az Elle Canada magazinnak adott interjújában arról beszélt, miként próbál tudatosan hálát gyakorolni a mindennapokban. „Szerencsés vagyok, hogy ilyen dolgokat csinálhatok az én koromban – el sem hiszem” – mondta. „Az elmúlt néhány évben, amikor megijedtem vagy felhúztam magam valamin vagy ha panaszkodtam, megpróbáltam gyakorolni, hogy megfordítsam a dolgokat, és hálás legyek, hogy élek” − idézi a Page Six.
Catherine O'Hara 2026. január 30-án reggel halt meg. Úgy tudni hajnalban hívták a 911-et, mivel a színésznő légzési nehézségekkel küzdött. Kórházba vitték, ahol nem sokkal később meghalt. Férje és gyerekei, valamint egész Hollywood gyászolja. A Reszkessetek, betörők filmekben a fiát, Kevint játszó Macaulay Culkin szívszorító sorokkal búcsúzott filmbeli édesanyjától.
A Catherine O'Hara emlékére készített TikTok-videónkat itt tudjátok megtekinteni:
