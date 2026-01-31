Ashley Tisdale-ék botránya tökéletes emlékeztető arra, hogy ideje nemet mondanod a toxikus anyáknak

Biztosan hallottál a botrányról, de ha nem, akkor is járj nyitott szemekkel, hiszen a mérgező barátságok csak megfertőzik az életed. Anyukaként pedig pont nincs szükséged egy toxikus anyacsoportra!
Barátság egy toxikus anyacsoporttal – Ashley Tisdale szemszögéből
A High School Musical sztárja, Ashley Tisdale nemrég őszinte vallomást tett egy számára igen toxikus anyacsoportról. A sztori pedig azért robbantotta fel az internetet, mert ez nem akármilyen anyukacsoport volt, hanem egy sztárokból álló baráti társaság, melynek olyan oszlopos tagjai vannak, mint Hilary Duff, Maghan Trainor és Mandy Moore.
Lényeg a lényeg, hogy Tisdale úgy érezte, inkább hasonlít a csapat egy toxikus tinitársaságra, mint egy felnőtt, egymást támogató anyukacsoportra.
Bár valljuk be, azért nem meglepő, hogy egy anyukacsoport ilyen mérgező tud lenni, gondoljunk csak egy SZMK-s gyűlésre vagy egy szülői értekezletre – nem hinnénk, hogy bárki ugrálna örömében ezek hallatán, és alig várná, hogy eljöjjön a következő (kivéve persze a mindig tudálékos SZMK-elnököt, aki lubickol a fontoskodó szerepében).
Jelek, hogy egy mérgező anyukacsoportban vagy
Az anyukák tehát sajnos nemcsak anyós formájában lehetnek toxikusak. Ha ezeket a jeleket érzékeled, akkor bizony ideje rájönnöd, hogy mérgező kapcsolatot ápolsz a barátaiddal. A mérgező szülők ellen viszont csak egy megoldás van: kövesd Tisdale mintáját, vagyis húzd fel a nyúlcipőt, és menekülj! Anyukaként és nőként ugyanis nem vagy köteles ezeket elviselni!
1. Folyamatosan bűntudatod van a találkák után
Ha egy találkozó vagy csoportos beszélgetés után úgy érzed, nem vagy elég jó anya, nő vagy ember, az nem motiváció, hanem lelki mérgezés. Egy őszinte baráti társaság soha nem sugalmazná ezt neked!
2. Állandó versengés a többiekkel
„Te máris abbahagytad a szoptatást?”, „az én gyerekem nem kapott vizet pici korában”, „az én picimnek sokkal jobb babakocsija volt”, „nekem volt időm főzni, méghozzá ultraegészséges és fancy dolgot főztem a gyerekeimnek”, „az én gyerekem most kezdett el zongorázni, de mellette tanul angolul, sőt dzsúdózik is” – és még hány ilyen mondat van, melyektől a falat is le lehet kaparni.
Mintha bármit is igazolna az, hogy te látszatra jobban neveled a gyereked, mint az állítólagos barátod, miközben mélyen legbelül te is ugyanúgy megküzdesz a démonjaiddal, mint bárki más. Ugyanis spoiler alert: anyának lenni egyáltalán nem egyszerű!
3. Nem tisztelik a határaidat
Kéretlen tanácsokat osztogatnak, majd megsértődnek, ha máshogy döntesz? Ez nem barátság, hanem kontroll. Nagyon kedves tőlük, hogy segíteni akarnak, de vegyék észre, hogy mi a valódi segítség, és mi a tolakodás!
4. Félsz őszinte lenni
Nem mered elmondani, hogy igenis elfáradtál a nap végére, nem akarsz több pelenkát látni vagy hogy megkérdőjelezed magad, mint anya? Ezek az érzések teljesen normálisak, az viszont már kevésbé normális, ha nem mered elmondani a saját barátaidnak az érzéseid, mert attól félsz, hogy elítélnek majd.
5. Több stresszt ad, mint boldogságod
Egy támogató közösség feltölt – egy mérgező viszont leszív. Ha azt érzed, hogy folyamatosan szorongsz az anyukacsoport miatt, akkor inkább engedd el a dolgot. És még csak lelkiismeret-furdalást sem kell, hogy okozzon ez a lépés!
Merj nemet mondani egy toxikus anyukacsoportra!
Ashley Tisdale története azért fontos, mert rávilágított a mindennapos problémára: hogy az anyukabarátságok is lehetnek toxikusak. Ezekbe a játszmákba viszont nem érdemes és nem is szükséges belemenned. Nemet mondani ugyanis nem tiszteletlenség, hanem önvédelem.
