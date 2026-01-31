Gyerekek fotózása jogilag – A legfontosabb szabályok, amiket minden szülőnek ismernie kell

Szinte ösztönszerűen szeretnénk elmenteni egy-egy pillanatot, és fotót vagy videót készíteni arról, ahogy a gyermekeink felnőnek – legyen szó családi pillanatokról vagy akár egy farsangi mulatságról. A gyerekek fotózása jogilag azonban több kérdést vet fel, különösen akkor, ha ezeket a felvételeket meg is osztanánk valahol. A jogszerű keretek tisztázásában Dr. Ecsedy Miklós ügyvéd volt a Fanny magazin segítségére, aki megosztotta, hogy hogyan tehetők közzé fotók a gyerekekről az interneten, úgy hogy ne sérüljenek a gyermekek jogai.

Egy ártatlan fotózásból is adódhatnak problémák. A gyerekek fotózása jogilag nem is olyan egyszerű folyamat, a fotók a gyerekekről az interneten sokszor jogszerűtlenül vannak közzétéve.

Forrás: 123rf.com

Hogyan készíthetők és tehetők közzé a fotók a gyerekekről az interneten? A gyerekek fotózása jogilag hozzájáruláshoz kötött, különösen akkor, ha a felvételek nyilvánosságra kerülnek.

A fotózás és a közzététel nem ugyanaz: a megosztás általában külön engedélyt igényel.

Közösségi médiában a gyerekekről készült képek fokozott kockázatot jelentenek, ezért körültekintően kell eljárni.

A szabályok elsőre bonyolultnak tűnhetnek, pedig néhány alapelv ismeretével könnyen elkerülhetők a félreértések és a jogsértések, és még digitális gyámot sem kell alkalmaznunk a gyerekek biztonságának megőrzésére. Igaz ez akkor, ha a felvételek nem maradnak a családi albumban, hanem intézményi környezetben készülnek, vagy nyilvános felületeken jelennek meg, ugyanakkor egy ártatlan családi nyaraláson készült fotósorozat posztolásával is nagyon kell vigyázni. Az alábbi pontok összefoglalják a legfontosabb tudnivalókat. Könnyen válhatsz felelős digitális szülővé, ha a következőkre figyelsz!

Így lesznek jogilag megfelelőek a fotók a gyerekekről az interneten

1. Képmáshoz és hangfelvételhez való jog

Gyermekről kép- és hangfelvételt készíteni és azt felhasználni csak hozzájárulással lehet. A 14. életévüket be nem töltött gyermekek esetén a döntés a törvényes képviselőé, míg a 14-18 éves kor között a törvényes képviselő és az érintett gyermek hozzájárulása is szükségesnek bizonyulhat, ezért intézményi környezetben a szülői engedély kérdése megkerülhetetlen. Kivétel ez alól a tömegfelvétel, ám ez sem jelent automatikus felhatalmazást a gyermek egyéni, felismerhető bemutatására.