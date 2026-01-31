Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Tudtad? – Kedvenc nassolnivalónk, a chips bosszúból született meg

a chips eredete
Shutterstock -
eredettörténet chips burgonya
Baranyi Hanna
2026.01.31.
Talán nem is gondoltad volna, de a világszerte imádott burgonyaszirom valójában heccből született meg. A chips történetének két főszereplője egy idegesítő vendég és egy bosszús szakács volt. Ismerd meg a szórakoztató sztorit!

Ha azt hitted eddig, hogy a kedvenc nassolnivalód, a chips egy szándékosan előre eltervezett találmány, akkor nagyot tévedtél!

chips házilag
A chipset házilag is el lehet készíteni.
Forrás: Shutterstock

Chips, vagyis az olajban kisütött, hajszálvékony burgonyaszirom

Be kell vallani, hogy a krumplinál nagyobb comfort food aligha létezik (jó-jó, akkor ha, kivesszük a listából a csokoládét). Legyen az ropogós sült krumpli, krémes krumplipüré vagy chips – ezek az ételek mind-mind boldogabbá teszik még a legszürkébb téli napokat is. Sőt, a legjobb az egészben, hogy szakértők szerint a chipset még akkor is megeheted, ha már lejárt a szavatossága – így nem kell sírva lemenned a boltba, a chips akkor is tudja enyhíteni a bánatodat, hogy már lejárt. De vajon hogyan készült ez a mennyei manna?

A chips története

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy George Crum nevezetű férfi, aki egy New York állambéli étteremben, a Moon’s Lake House-ban dolgozott. 

Történt egyszer 1853-ban, hogy egy elégedetlen vendég visszaküldte a sült krumpliját, mondván, hogy az túl vastag, legyen kedves a szakács vékonyabbra vágni a szeleteket. Először Crum megpróbált eleget tenni a kérésének, és vékonyabb szeletekre vágott sült krumplit adott az elégedetlenkedő vendégnek, ám az megint csak visszaküldte az elkészült ételt. Crum erre olyan haragra gerjedt, hogy a lehető legvékonyabb szeleteket tálalta fel a vendégnek, melyeket még olajban is kisütött – biztos, ami biztos alapon –, hogy még villával se lehessen felszedni a ropogósra sült burgonyaszirmokat.

Az eredményre viszont ő maga sem számított. A vendég ugyanis bosszankodás helyett szinte örömtáncot lejtett, annyira ízlett neki az új kreálmány. A chips pedig egy idő után az étterem különleges fogása lett, majd híre ment az országban is, és elkezdték zacskószámra gyártani azt. Hosszú-hosszú évek után így lett végül a mai ember egyik kedvenc nassolnivalója a burgonyaszirom.

A chips feltalálója

Bármennyire is meseszerűnek hangzik a történet, a valóságban történt meg. Ha George Crum nem találkozott volna az idegesítő és elégedetlenkedő vendéggel, akkor ki tudja, talán a chips sem született volna meg.

