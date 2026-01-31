Február 1-én jön a Hó Hold, és minden sötét titkot leleplez: 3 csillagjegynek forgatja fel az életét

Készülj, mert vasárnap az univerzum emeli a tétet! Érkezik az év második teliholdja, a hírhedt Hó hold, ami most leleplezi a sötét titkaid. Most mindaz, amit eddig gondosan a szőnyeg alá sepertél, elemi erővel tör a felszínre, három csillagjegy számára pedig a hétvége egyenesen sorsfordító lesz. Kapaszkodj, mert a telihold hatása a csillagjegyekre igencsak erős lesz a hétvégén a csillagjósok szerint.

A telihold hatása a csillagjegyekre: a Hó hold 2026 második teliholdja, amely kényszerű nagytakarítást hoz az életedbe.

Forrás: Shutterstock

A telihold hatása a csillagjegyekre februárban Miért éppen Hó hold a neve?

Az Oroszlán energiája fog érvényesülni. Itt az ideje, hogy jobban ragyogj, mint a hó a napsütésben!

A 3 csillagjegy, akinek felforgatja a hévégén az életét.

Úgy érzed, megrekedtél a januári szürkeségben? Jó hírünk van: ezen a hétvégén az univerzum megnyomja a „reset” gombot. A februári telihold az Oroszlán jegyében érkezik, ami azt jelenti, hogy egy fokkal feszültebb és szenvedélyesebb hétvégére számíthatsz.

Az 1760-as években Jonathan Carver kapitány feljegyezte, hogy a dakota indiánok (akik tudtak havat idézni is) így hívták ezt az időszakot, mert több hó esik februárban, mint bármelyik másik téli hónapban. Bár vannak más, egzotikusabb nevei is – mint a Kopasz Sas hold, a Mosómedve hold vagy a Mormota hold – lássuk be: a havas táj felett ragyogó teliholdnál nincs mágikusabb látvány, ezért ez a megnevezés a legtalálóbb.

Az Oroszlán energiája fog tombolni hétvégén

A telihold a zodiákusok dívájának, az Oroszlán jegyében áll, aki imádja a rivaldafényt. Akkor érzi magát biztonságban, ha csodálják. De a telihold fénye nemcsak a csillogást emeli ki, hanem az árnyékokat is kontúrosabbá teszi.

Most felszínre törhet a kritikától való félelmed. Készülj fel, hogy az olyan kérdések, mint az „Elég jó vagyok? Mit gondolnak rólam?” – és ehhez hasonlók most hangosabban dübörögnek majd a fejedben. Ez az időszak felerősíti az érzelmeket, de egyben lehetőség is, hogy elismerd a bizonytalanságaidat, és elengedd a megfelelési kényszert. Nem kell tökéletesnek lenned ahhoz, hogy szeressenek.

Íme a 3 csillagjegy, akiknek a Hó hold felforgatja az életét

Bár mindenki érzi a feszültséget, van három csillagjegy, akiknek kötelező a biztonsági öv ezen a hétvégén, mert a Hó hold rájuk rúgja az ajtót.