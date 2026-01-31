Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 31., szombat Marcella

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
telihold

Február 1-én jön a Hó Hold, és minden sötét titkot leleplez: 3 csillagjegynek forgatja fel az életét

A Hó Hold az év második teliholdja
Shutterstock - New Africa
telihold Oroszlán csillagkép csillagjegy
Csére Erik
2026.01.31.
A februári Hó Hold a megtisztulás és az új kezdetek ideje, de a változásnak ára van. Az Oroszlán energiái most kíméletlenül rávilágítanak arra, mi nem működik az életedben. A telihold hatása a csillagjegyekre februárban sem lesz elhanyagolható, különösen három jegyre.

Készülj, mert vasárnap az univerzum emeli a tétet! Érkezik az év második teliholdja, a hírhedt Hó hold, ami most leleplezi a sötét titkaid. Most mindaz, amit eddig gondosan a szőnyeg alá sepertél, elemi erővel tör a felszínre, három csillagjegy számára pedig a hétvége egyenesen sorsfordító lesz. Kapaszkodj, mert a telihold hatása a csillagjegyekre igencsak erős lesz a hétvégén a csillagjósok szerint.  

A telihold hatása a csillagjegyekre:a telihold előtt korcsolyázó nő.
A telihold hatása a csillagjegyekre: a Hó hold 2026 második teliholdja, amely kényszerű nagytakarítást hoz az életedbe.
Forrás: Shutterstock

A telihold hatása a csillagjegyekre februárban

  • Miért éppen Hó hold a neve?
  • Az Oroszlán energiája fog érvényesülni. Itt az ideje, hogy jobban ragyogj, mint a hó a napsütésben!
  • A 3 csillagjegy, akinek felforgatja a hévégén az életét.

Úgy érzed, megrekedtél a januári szürkeségben? Jó hírünk van: ezen a hétvégén az univerzum megnyomja a „reset” gombot. A februári telihold az Oroszlán jegyében érkezik, ami azt jelenti, hogy egy fokkal feszültebb és szenvedélyesebb hétvégére számíthatsz. 

Miért éppen Hó Hold a neve?

Az 1760-as években Jonathan Carver kapitány feljegyezte, hogy a dakota indiánok (akik tudtak havat idézni is) így hívták ezt az időszakot, mert több hó esik februárban, mint bármelyik másik téli hónapban. Bár vannak más, egzotikusabb nevei is – mint a Kopasz Sas hold, a Mosómedve hold vagy a Mormota hold – lássuk be: a havas táj felett ragyogó teliholdnál nincs mágikusabb látvány, ezért ez a megnevezés a legtalálóbb.

Az Oroszlán energiája fog tombolni hétvégén 

A telihold a zodiákusok dívájának, az Oroszlán jegyében áll, aki imádja a rivaldafényt. Akkor érzi magát biztonságban, ha csodálják. De a telihold fénye nemcsak a csillogást emeli ki, hanem az árnyékokat is kontúrosabbá teszi.

Most felszínre törhet a kritikától való félelmed. Készülj fel, hogy az olyan kérdések, mint az „Elég jó vagyok? Mit gondolnak rólam?” – és ehhez hasonlók most hangosabban dübörögnek majd a fejedben. Ez az időszak felerősíti az érzelmeket, de egyben lehetőség is, hogy elismerd a bizonytalanságaidat, és elengedd a megfelelési kényszert. Nem kell tökéletesnek lenned ahhoz, hogy szeressenek.

Íme a 3 csillagjegy, akiknek a Hó hold felforgatja az életét

Bár mindenki érzi a feszültséget, van három csillagjegy, akiknek kötelező a biztonsági öv ezen a hétvégén, mert a Hó hold rájuk rúgja az ajtót.

Oroszlán (július 23. – augusztus 22.) 

Ez a te teliholdad, drága Oroszlán! Most minden rólad szól, és valljuk be, ezt te egyáltalán nem bánod. De a reflektorfénynek nagy ára van. Ezen a hétvégén hatalmas érzelmi katarzisok várnak. Mos kiderül, hogy szintet tudsz-e lépni, vagy elbuksz a saját egód miatt. Ha párkapcsolatban élsz, a konfliktus garantált.

Fogadj meg valamit magadnak és az univerzumnak: ne te legyél a drámakirálynő! Használd ezt az energiát arra, hogy megmutasd a világnak a tehetségedet.

Vízöntő (január 20. – február 18.)

Mivel a Nap a te jegyedben jár, a veled szemben álló telihold olyan, mint egy kíméletlen tükör. A Hó hold esélyt sem ad, hogy el tudj menekülni az érzéseid elől. A Hó hold rákényszerít, hogy újragondold a kapcsolataid. Egy váratlan találkozás vagy egy régi kapcsolat hirtelen lezárása alapjaiban fordíthatja fel az életed. Ami nem működik, az most hangosan fog reccsenni egyet.

A változás elkerülhetetlenül megérkezik az életedbe, és bár ijesztőnek tűnhet, hosszú távon felszabadító lesz.

Bika (április 20. – május 20.) 

Te vagy a nyugalom szobra, aki gyűlöli a változást. Nos, a Hó hold ezen a hétvégén kimozdít a komfortzónádból, akár akarod, akár nem. Úgy érezheted, hogy az univerzum direkt szívózik veled.

A feszültség a karrier és az otthon tengelyén csapódik le. Lehet, hogy a főnököd most várja el a lehetetlent, pont akkor, amikor a családi életedben is káosz van. Sok kitartást kívánunk neked, de ha még most is görcsösen ragaszkodsz a régi módszerekhez, könnyen eltörhetsz. Légy rugalmasabb, és húzd meg a határaidat! Vígasztaljon a tudat, hogy sztárokkal osztozol a megpróbáltatásokban. 

Ezek a cikkek is tetszeni fognak:

Manifesztáció 1x1 a 2026-os évkezdéshez: így lehet a tiéd minden kitűzött célod

Figyelem csajok! Most minden spirituális ikon manifesztációval indul az újévnek. Megmutatjuk, hogyan alkalmazhatod helyesen. Készülj fel mert a vonzás törvénye örökre felforgatja az életedet!

Ezt hozza a Tűz Ló éve 2026-ban: szenvedély, nagy döntések és végzetes fordulatok

Ha eddig nógatásra vártál, az új év kihozza majd belőled a maximumot.

A Tűz Ló éve mindent felkavar: így formálja át a divatot a kínai holdújév 2026-ban

Az újév igencsak izgalmasnak ígérkezik, ami a trendeket illeti. A kínai holdújév 2026-ban a Tűz Ló jegyében kel fel, mely nem hazudtolja meg magát és harsány divathullámokat vet.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu