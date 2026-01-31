Február 1-én jön a Hó Hold, és minden sötét titkot leleplez: 3 csillagjegynek forgatja fel az életét

Készülj, mert vasárnap az univerzum emeli a tétet! Érkezik az év második teliholdja, a hírhedt Hó hold, ami most leleplezi a sötét titkaid. Most mindaz, amit eddig gondosan a szőnyeg alá sepertél, elemi erővel tör a felszínre, három csillagjegy számára pedig a hétvége egyenesen sorsfordító lesz. Kapaszkodj, mert a telihold hatása a csillagjegyekre igencsak erős lesz a hétvégén a csillagjósok szerint.
A telihold hatása a csillagjegyekre februárban
- Miért éppen Hó hold a neve?
- Az Oroszlán energiája fog érvényesülni. Itt az ideje, hogy jobban ragyogj, mint a hó a napsütésben!
- A 3 csillagjegy, akinek felforgatja a hévégén az életét.
Úgy érzed, megrekedtél a januári szürkeségben? Jó hírünk van: ezen a hétvégén az univerzum megnyomja a „reset” gombot. A februári telihold az Oroszlán jegyében érkezik, ami azt jelenti, hogy egy fokkal feszültebb és szenvedélyesebb hétvégére számíthatsz.
Miért éppen Hó Hold a neve?
Az 1760-as években Jonathan Carver kapitány feljegyezte, hogy a dakota indiánok (akik tudtak havat idézni is) így hívták ezt az időszakot, mert több hó esik februárban, mint bármelyik másik téli hónapban. Bár vannak más, egzotikusabb nevei is – mint a Kopasz Sas hold, a Mosómedve hold vagy a Mormota hold – lássuk be: a havas táj felett ragyogó teliholdnál nincs mágikusabb látvány, ezért ez a megnevezés a legtalálóbb.
Az Oroszlán energiája fog tombolni hétvégén
A telihold a zodiákusok dívájának, az Oroszlán jegyében áll, aki imádja a rivaldafényt. Akkor érzi magát biztonságban, ha csodálják. De a telihold fénye nemcsak a csillogást emeli ki, hanem az árnyékokat is kontúrosabbá teszi.
Most felszínre törhet a kritikától való félelmed. Készülj fel, hogy az olyan kérdések, mint az „Elég jó vagyok? Mit gondolnak rólam?” – és ehhez hasonlók most hangosabban dübörögnek majd a fejedben. Ez az időszak felerősíti az érzelmeket, de egyben lehetőség is, hogy elismerd a bizonytalanságaidat, és elengedd a megfelelési kényszert. Nem kell tökéletesnek lenned ahhoz, hogy szeressenek.
Íme a 3 csillagjegy, akiknek a Hó hold felforgatja az életét
Bár mindenki érzi a feszültséget, van három csillagjegy, akiknek kötelező a biztonsági öv ezen a hétvégén, mert a Hó hold rájuk rúgja az ajtót.
Oroszlán (július 23. – augusztus 22.)
Ez a te teliholdad, drága Oroszlán! Most minden rólad szól, és valljuk be, ezt te egyáltalán nem bánod. De a reflektorfénynek nagy ára van. Ezen a hétvégén hatalmas érzelmi katarzisok várnak. Mos kiderül, hogy szintet tudsz-e lépni, vagy elbuksz a saját egód miatt. Ha párkapcsolatban élsz, a konfliktus garantált.
Fogadj meg valamit magadnak és az univerzumnak: ne te legyél a drámakirálynő! Használd ezt az energiát arra, hogy megmutasd a világnak a tehetségedet.
Vízöntő (január 20. – február 18.)
Mivel a Nap a te jegyedben jár, a veled szemben álló telihold olyan, mint egy kíméletlen tükör. A Hó hold esélyt sem ad, hogy el tudj menekülni az érzéseid elől. A Hó hold rákényszerít, hogy újragondold a kapcsolataid. Egy váratlan találkozás vagy egy régi kapcsolat hirtelen lezárása alapjaiban fordíthatja fel az életed. Ami nem működik, az most hangosan fog reccsenni egyet.
A változás elkerülhetetlenül megérkezik az életedbe, és bár ijesztőnek tűnhet, hosszú távon felszabadító lesz.
Bika (április 20. – május 20.)
Te vagy a nyugalom szobra, aki gyűlöli a változást. Nos, a Hó hold ezen a hétvégén kimozdít a komfortzónádból, akár akarod, akár nem. Úgy érezheted, hogy az univerzum direkt szívózik veled.
A feszültség a karrier és az otthon tengelyén csapódik le. Lehet, hogy a főnököd most várja el a lehetetlent, pont akkor, amikor a családi életedben is káosz van. Sok kitartást kívánunk neked, de ha még most is görcsösen ragaszkodsz a régi módszerekhez, könnyen eltörhetsz. Légy rugalmasabb, és húzd meg a határaidat! Vígasztaljon a tudat, hogy sztárokkal osztozol a megpróbáltatásokban.
