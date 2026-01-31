Jávor Pál túl nagy sztár volt a saját korának – A közönség imádta, a hatalom tönkretette

Volt idő Magyarországon, amikor egyetlen férfinév elég volt ahhoz, hogy a mozik előtt sorok kígyózzanak, a színházakban pedig telt ház legyen. Ez a név Jávor Pál volt. A harmincas évek abszolút férfiideálja, filmsztárja, színpadi bálványa – akit nők milliói imádtak, férfiak irigyeltek, és akit a történelem könyörtelenül darált be. Jávor nem tudott – és nem is akart – alkalmazkodni. Egyenes ember volt egy görbe korban.

Jávor Pál a harmincas években, amikor egyetlen pillantása is telt házat jelentett.

Forrás: Fortepan Fortepan

Az 1930-as évek legnagyobb magyar filmsztárja, több mint hetven főszereppel, rajongók millióival.

Nyíltan kiállt üldözött kollégái és zsidó származású felesége mellett, ezért a nyilasok letartóztatták és koncentrációs táborba hurcolták.

A hatalom megtörte, de a közönség sosem felejtette el – temetésén nyolcvanezren búcsúztatták.

Aradról a rivaldafénybe – Jávor Pál küzdelmes, botrányokkal teli indulása

Jávor Pál 1902. január 31-én született Aradon, Spannenberger Pál néven, viharos családi körülmények közé. Apja nyugdíjas vasúti főkalauz volt, aki egy mindössze tizenhét éves cselédlányt ejtett teherbe, és csak évekkel később vette feleségül. A kisfiú korán megtapasztalta a bizonytalanságot, az anyagi nehézségeket és azt, milyen, amikor az embernek magának kell talpon maradnia.

Anyja biztos jövőt akart neki, vasutasi pályát. Jávor viszont már kamaszkorában tudta: színész lesz. Megszökött otthonról, katonák postáját hordta, majd tizennyolc évesen Magyarországra költözött – pénz nélkül, de rendíthetetlen hittel.

Hajléktalanként az Akadémián – és azon túl is

Felvették az Országos Színművészeti Akadémiára, tehetsége azonnal megmutatkozott, de lobbanékony természete miatt fél év után kirúgták. Ezután statisztált, parkokban aludt, alkalmi munkákból élt. Egyetlen dologban volt biztos: színész akar lenni, bármi áron.

A fordulat Csortos Gyula ajánlásával jött. Szerződést kapott, és bár eleinte egyetlen ágyat bérelt egy zsúfolt munkásszobában, a színpadon már akkor is ott volt benne az a különös erő, amelyet később milliók imádtak.

A verekedős zseni, aki nem tudott csendben maradni

Jávor Pál nem volt simulékony. Ha megalázták, visszavágott. Színházi titkárt ütött meg, újságírókkal verekedett, kardpárbajt vívott egy kollégával. Nem kereste a botrányt, egyszerűen képtelen volt lenyelni az igazságtalanságot. Ez a tulajdonsága később végzetesnek bizonyult.