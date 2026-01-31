Megszólalt Fenyő Miklós menedzsere megszólalt: "Egyelőre még én sem fogtam fel"

Bár azt lehetett tudni, hogy Fenyő Miklós kórházban van, mindenki szorított a gyógyulásáért. Bár a tüdőgyulladásból helyrejött, annak szövődményeit már nem tudta leküzdeni.

Fenyő Miklós halála lesújtotta az országot.

Forrás: Csudai Sándor

Meghalt Fenyő Miklós: a menedzsere összetörve nyilatkozott

Fenyő Miklós, decemberben még a gyerekkori karácsonyi emlékeiről adott interjút a Life.hu-nak, januárban kórházba került. Menedzsere, Környei Attila adta hírül, hogy a zenész beteg, tüdőgyulladása van, később pedig arról írt, Fenyő Miklós szövődményekkel küzd, ma pedig ő tette közzé a halálhírét. Fenyő Miklós menedzsere és egyben jó barátja csak a Borsnak szólalt meg, megtörten nyilatkozott a lapnak.

A hír igaz, Miki elment. Hálásak vagyunk az elmúlt hetekben érkező temérdek jókívánságért. Egyelőre még én sem fogtam fel, hogy erről kell beszélnem. Felfoghatatlan tragédia, nem térek magamhoz, és azt hiszem, még egy darabig nem is fogok

− mondta a zenész-producer a lapnak.

Gyászban az ország

A legendás zenészt, aki elhozott nekünk egy kis darab Amerikát, Fenyő Miklóst szerettei, a szakma és a rajongók is gyászolják. Egykori zenésztársa, Dolly megható szavakkal búcsúzik, de megemlékezett róla Curtis, Judy, Király Viktor, Bereczki Zoltán és a József Attila színház is. Búcsújúkat itt olvashatod.

