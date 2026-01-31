Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 31., szombat Marcella

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
tragédia

Megszólalt Fenyő Miklós menedzsere megszólalt: "Egyelőre még én sem fogtam fel"

tragédia meghalt Fenyő Miklós
Life.hu
2026.01.31.
Ma reggel gyászba borult az ország, elhunyt a legendás zenész. Fenyő Miklós egy generáció bálványa volt, de dalait minden korosztály hallgatta.

Bár azt lehetett tudni, hogy Fenyő Miklós kórházban van, mindenki szorított a gyógyulásáért. Bár a tüdőgyulladásból helyrejött, annak szövődményeit már nem tudta leküzdeni. 

Fenyő Miklós halála lesújtotta az országot.
Fenyő Miklós halála lesújtotta az országot.
Forrás: Csudai Sándor

Meghalt Fenyő Miklós: a menedzsere összetörve nyilatkozott

Fenyő Miklós, decemberben még a gyerekkori karácsonyi emlékeiről adott interjút a Life.hu-nak, januárban kórházba került. Menedzsere, Környei Attila adta hírül, hogy a zenész beteg, tüdőgyulladása van, később pedig arról írt, Fenyő Miklós szövődményekkel küzd, ma pedig ő tette közzé a halálhírét. Fenyő Miklós menedzsere és egyben jó barátja csak a Borsnak szólalt meg, megtörten nyilatkozott a lapnak.  

A hír igaz, Miki elment. Hálásak vagyunk az elmúlt hetekben érkező temérdek jókívánságért. Egyelőre még én sem fogtam fel, hogy erről kell beszélnem. Felfoghatatlan tragédia, nem térek magamhoz, és azt hiszem, még egy darabig nem is fogok

 − mondta a zenész-producer a lapnak. 

Gyászban az ország

A legendás zenészt, aki elhozott nekünk egy kis darab Amerikát, Fenyő Miklóst szerettei, a szakma és a rajongók is gyászolják. Egykori zenésztársa, Dolly megható szavakkal búcsúzik, de megemlékezett róla Curtis, Judy, Király Viktor, Bereczki Zoltán és a József Attila színház is. Búcsújúkat itt olvashatod. 

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

Fenyő Miklós utolsó nekünk adott interjúja: "Ez az ajándék teljesen felforgatta a világomat"

A legendás zenészt az ünnepek előtt kérdeztük gyerekkori karácsonyairól. A január 31-én elhunyt Fenyő Miklós boldog nosztalgiával idézte fel a régmúltat.

Pomádé, szabadság és álomhotel – Fenyő Miklós, aki nemcsak zenét, hanem életstílust hozott Magyarországra

Egy korszak ért véget a magyar könnyűzenében: elment az az alkotó, aki dalokon túl stílust és életérzést adott nemzedékeknek. Fenyő Miklós január 31-én hajnalban meghalt.

Dolly szívszorító búcsúja Fenyő Miklóstól: "Annyi minden van még bennem, csak a szavak fogytak el…"

Bár azt tudni lehetett, hogy kórházban kezelik, mindannyian szorítottunk, hogy a legendás zenész meggyógyuljon. Fenyő Miklós szervezete ma feladta a harcot, hajnalban elment. Egykori zenésztársa, Dolly a közösségi oldalán adott hangot fájdalmának. "A könnyeim csak folynak…" – írta.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu