Túlérzékenység vagy fejlett intuíció? — Ezért érzed néha túl soknak a világot

Miért fiatalfelnőtt-korban erősödik fel ez az érzés?

A húszas-harmincas éveinkben egyszerre próbálunk megfelelni munkahelyi és párkapcsolati fronton, a baráti körünkben és a közösségi médiában. Folyamatos és természetes az online jelenlét, az összehasonlítás és a hatalmas információáradat. Az intuitív emberek idegrendszerének azonban mindez túl sok beérkező érzelmi és mentális ingert jelent, hiszen nem képesek minden egyes szálat analizálni és megszűrni. Ezért érzik sokan ebben az életszakaszban azt, hogy „túl sok lett számukra a világ”.

Az intuitív emberek hamarabb kimerülnek, mert sokszor magukra veszik mások problémáit.

Forrás: Shutterstock

Mi történik, ha nem tanulsz meg bánni az intuícióddal?

Az intuitív emberek általában hamarabb kimerülnek és sokszor magukra veszik mások problémáit. Emellett bűntudatot is érezhetnek, amiért nem bírják annyira az iramot, mint sokan a környezetükben. Ezért megpróbálhatnak keményebbnek látszani, mint amilyenek valójában, pedig az erős intuíció nem egy elrejteni való tulajdonság, hanem egy tudatosan kezelendő képesség.

Mit tehetsz, ha intuitívabb vagy az átlagnál?

Az intuitív működés nem egy probléma, amit meg kell „javítani”, hanem egy érzékeny szenzoros rendszer, amit meg kell tanulni kezelni. Ha ezt nem teszed, az könnyen kimerüléshez, túlterheltséghez vagy érzelmi zűrzavarhoz vezethet.

Az első esszenciális lépés az elfogadás. Nem kell minden helyzetben erősebbnek mutatnod magad, és nem szabad magyarázkodnod amiatt, hogy mélyebben érzel. Az erős intuíció nem gyengeség, hanem egy másfajta működés, egy különleges „szoftver”.

Fontos, hogy érzelmileg határokat húzz magadban. Intuitívként hajlamos lehetsz átvenni mások hangulatát, problémáit és feszültségeit, de tudnod kell, nem minden érzés a sajátod, amit annak érzel. Néha a környezetedben lévők érzelmei annyira kivetülhetnek rád, hogy azt saját érzelemként könyveled el, de ne feledd: attól, hogy megérzed, még nem vagy köteles cipelni is!

Ugyanilyen lényeges elem a rendszeres visszavonulás és énidő megteremtése. Az intuitív idegrendszernek szüksége van csendre és feldolgozási időre. Ez nem önzőség, hanem karbantartási folyamat. Egyedüllét, természet, zene vagy akár pár perc tudatos csend is segíthet „lecsatlakozni” másokról, és visszatérni a saját energiakörödbe.

Figyelj nagyon a tested jelzéseire! Az intuitív embereknél a túlterheltség gyakran fizikai tünetekben nyilvánul meg: fejfájás, feszültség, alvászavarok és kisebb betegségek formájában. Ezek nem véletlenek, hanem jelzések, hogy ideje lassítanod.



Nagyon fontos megtanulnod különbséget tenni a valós belső megérzések és a szorongás között. Az intuíció általában csendes, határozott és nyugodt, míg a szorongás ezzel szemben zaklatott, ismétlődő és feszítő, komoly frusztrációt okozó jelenség. Minél jobban figyelsz magadra, annál könnyebb lesz megkülönböztetni a kettőt.