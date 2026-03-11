Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Csókos ajak és borosta: egyre népszerűbb Hollywoodban a szájfeltöltés a férfiaknál

Getty Images North America - Dimitrios Kambouris
trend szájfeltöltés Hollywood
Nagy Kata
2026.03.11.
Volt idő, amikor a férfi szépségápolás kimerült egy jól ápolt szakállban és némi dezodorban, a modern szépségideálok azonban új szabályokat írnak. Ma már a szájfeltöltés a pasik körében is egyre népszerűbb és mint a legtöbb trend, természetesen ez is Hollywoodból indul.

Valaha a szájfeltöltés a kihívó csajok privilégiumának számított, ma már azonban a férfiak is egyre többen folyamodnak ehhez a plasztikai beavatkozáshoz. A szakértők állítólag a lehető legtermészetesebb eredményre törekednek, bár az eljáráson átesett hírességek képeit elnézve lenne még mit finomítani a módszeren! 

Channing Tatumról azt beszélik hogy szájfeltöltésen vett részt
Channing Tatum ajkai is szájfeltöltésről árulkodnak. 
Forrás: Corbis Entertainment

Már a férfiak körében is hódít a szájfeltöltés 

  • Hollywoodban nem csupán a nők, a férfiak is egyre többször plasztikáztatják az ajkukat. 
  • Többek között Zac Efron, Barry Keoghan és Luke Newton is a gyanúsítottak között van. 

Pár évvel ezelőtt a férfiak legfeljebb 10 percet töltöttek a fürdőszobában, ami magában foglalta a fogmosást, a gyors fésülködést és jobb esetben az arcmosást is, na meg némi reménykedést, hogy mindez kitart egész napon át. A kozmetikai kezelések világa akkoriban olyan volt számukra, mint egy cipőbolt a város legforgalmasabb plázájában: tudták, hogy létezik, de ha lehetett, minél messzebbről elkerülték. 

Most viszont úgy tűnik, hogy új trend alakult ki náluk, melynek középpontjában a telt, csókos ajkak állnak. 

Persze ezt is a celebeknek köszönhetjük: az utóbbi időben valósággal sokkolta ugyanis a rajongókat, hogy látszólag egyre több híres pasi veti alá magát az ajakplasztikának. A trend ősatyja nem más, mint Zac Efron, aki nagyjából annyira tűnik természetesnek mostanában, mint Victoria Beckham dekoltázsa a kétezres években: riadt tekintet, felpüffedt arc és olyan ajkak, amik mintha minden másodpercben csókra húzódnának. 

HOLLYWOOD, CALIFORNIA - APRIL 27: Zac Efron speaks onstage during the 49th AFI Life Achievement Award Gala Tribute celebrating Nicole Kidman at Dolby Theatre on April 27, 2024 in Hollywood, California. (Photo by Alberto E. Rodriguez/Getty Images)
Zac Efron arcán több minden is megváltozott az utóbbi időben. 
Forrás: Getty Images North America

De nem ő az egyedüli férfi, akinek megváltoztak a vonásai Hollywoodban: Sabrina Carpenter exe, Barry Keoghan bár sosem volt egy matyóhímzés, újabban kifejezetten groteszk módon fest a csücsöri kis szájával. 

London, UNITED KINGDOM Celebrities arrive at the Burberry Fashion Show at 1 Old Billingsgate Walk during London Fashion Week BACKGRID UK 23 FEBRUARY 2026,Image: 1077702135, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no, Pictured: Barry Keoghan
Sabrina Carpenter minden bizonnyal röhög a markába az exe új képei láttán. 
Forrás: profimedia

Bezzeg Luke Newton! Colin Bridgerton megformálóját egy kifejezetten cuki, helyes kis krapeknak ismertük meg a sorozat kezdeti évadaiban, hogy aztán egy sima arcú plasztikbabaként térjen vissza a Netflixre. Nos, ha férfiasabb nem is lett ettől, különlegesebb mindenképp! 

LONDON, ENGLAND - JANUARY 30: Luke Newton attends the BOSS One Premiere Party hosted by David Beckham at Lightroom on January 30, 2025 in London, England. (Photo by Alan Chapman/Dave Benett/Getty Images)
A Bridgerton fiúk ajkai is megérnek egy misét. 
Forrás: Dave Benett Collection

Bár közel sem tartjuk ördögtől valónak az elképzelést, hogy a férfiak is igénybe vegyék a különböző kozmetikai kezeléseket, valószínűleg sokak nevében beszélünk, ha azt mondjuk, hogy a sebészkés helyett inkább maradjanak meg a jól bevált borosta mellett, ami úgy ápol és takar el, hogy közben férfiassá tesz!

