Csókos ajak és borosta: egyre népszerűbb Hollywoodban a szájfeltöltés a férfiaknál

Valaha a szájfeltöltés a kihívó csajok privilégiumának számított, ma már azonban a férfiak is egyre többen folyamodnak ehhez a plasztikai beavatkozáshoz. A szakértők állítólag a lehető legtermészetesebb eredményre törekednek, bár az eljáráson átesett hírességek képeit elnézve lenne még mit finomítani a módszeren!

Channing Tatum ajkai is szájfeltöltésről árulkodnak.

Már a férfiak körében is hódít a szájfeltöltés Hollywoodban nem csupán a nők, a férfiak is egyre többször plasztikáztatják az ajkukat.

Többek között Zac Efron, Barry Keoghan és Luke Newton is a gyanúsítottak között van.

Pár évvel ezelőtt a férfiak legfeljebb 10 percet töltöttek a fürdőszobában, ami magában foglalta a fogmosást, a gyors fésülködést és jobb esetben az arcmosást is, na meg némi reménykedést, hogy mindez kitart egész napon át. A kozmetikai kezelések világa akkoriban olyan volt számukra, mint egy cipőbolt a város legforgalmasabb plázájában: tudták, hogy létezik, de ha lehetett, minél messzebbről elkerülték.

Most viszont úgy tűnik, hogy új trend alakult ki náluk, melynek középpontjában a telt, csókos ajkak állnak.

Persze ezt is a celebeknek köszönhetjük: az utóbbi időben valósággal sokkolta ugyanis a rajongókat, hogy látszólag egyre több híres pasi veti alá magát az ajakplasztikának. A trend ősatyja nem más, mint Zac Efron, aki nagyjából annyira tűnik természetesnek mostanában, mint Victoria Beckham dekoltázsa a kétezres években: riadt tekintet, felpüffedt arc és olyan ajkak, amik mintha minden másodpercben csókra húzódnának.

Zac Efron arcán több minden is megváltozott az utóbbi időben.

De nem ő az egyedüli férfi, akinek megváltoztak a vonásai Hollywoodban: Sabrina Carpenter exe, Barry Keoghan bár sosem volt egy matyóhímzés, újabban kifejezetten groteszk módon fest a csücsöri kis szájával.

Sabrina Carpenter minden bizonnyal röhög a markába az exe új képei láttán.

Bezzeg Luke Newton! Colin Bridgerton megformálóját egy kifejezetten cuki, helyes kis krapeknak ismertük meg a sorozat kezdeti évadaiban, hogy aztán egy sima arcú plasztikbabaként térjen vissza a Netflixre. Nos, ha férfiasabb nem is lett ettől, különlegesebb mindenképp!

A Bridgerton fiúk ajkai is megérnek egy misét.

Bár közel sem tartjuk ördögtől valónak az elképzelést, hogy a férfiak is igénybe vegyék a különböző kozmetikai kezeléseket, valószínűleg sokak nevében beszélünk, ha azt mondjuk, hogy a sebészkés helyett inkább maradjanak meg a jól bevált borosta mellett, ami úgy ápol és takar el, hogy közben férfiassá tesz!