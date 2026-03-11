Yoko Ono New York-i nappaliját akarjuk most: John Lennon özvegye igazi stílusikon − Fotó

A sztárok otthonaiba bepillantani mindig izgalmas, de ritkán érezzük azt, hogy egy világhírű alkotó tere ennyire emberközeli és inspiráló. Yoko Ono nappalija távolról sem hivalkodó, trendvadásznak sem nevezhetnénk, mégis azonnal beszippant. A középpontban a könyvek, a fény és a nyugalom állnak, minden más csak finom keret. Persze a kedvencünk mellett mindez akár el is bújhat.

John Lennon feleségeként, Yoko Ono számára szinte megnyílt New York művészvilága.

Forrás: Getty/ Koh Hasebe/Shinko Music

Miért szeretnénk azonnal beköltözni Yoko Ono 90-es évekbeli lakásába? A luxusnappalikkal ellentétben itt nincsenek elrejtve a könyvek.

A fehér falak és a természetes árnyalatok időtlen eleganciával fűszerezik meg a teret.

A személyes tárgyak tudatos elhelyezése szavak nélkül is sokat mond Yoko Ono életéről.

Nyugalmat árasztó atmoszféra uralja a nappalit, ami szinte meditációra hív.

A legendás művész otthona, akit a világ John Lennon feleségeként ismert meg, tökéletes példája annak, hogyan lehet a könyveket és egy vezetékes telefont dekorációként használni anélkül, hogy a tér kaotikussá válna. Yoko Ono, aki jelenleg egy 600 hektáros farmon él, egykor képtelen volt elengedni a nagyvárosi forgatagot. Korábbi New York-i lakásának nappalijában magas, nyitott polcrendszer futott végig, amolyan tipikus 90-es évek hangulatban. Azonban ez nemcsak tárolásra szolgált, gyakorlatilag keretbe foglalta a helyiséget. A könyvek gerincei ritmust adta a térnek, miközben az összhatás mégis harmonikus maradt.

A luxusnappalik hatása élhető köntösben

A mostanában népszerű dopamindekor szöges ellentéteként Yoko Ono nappalijában a fehér falak és a világos bútorok uralkodtak, ez pedig tudatos döntés eredménye. Ez az alap lehetővé teszi, hogy a könyvek és a műtárgyak kapják a figyelmet. Az élhető térben megvannak az alapbútorok, mégis levegős hatást keltenek. A nappali így egyszerre inspiráló alkotótér és meghitt visszavonulásra alkalmas szoba.

A luxus nappalik elbújhatnak Yoko Ono 90-es évekbeli élettere mögött.

Forrás: GettyImages

Külön figyelmet érdemel, ahogyan a személyes emlékek beépülnek az enteriőrbe. Nincsenek túlzsúfolt vitrinek vagy harsány dísztárgyak, mégis érezni, hogy ez egy olyan otthon, ahol történetek születtek. Yoko Ono művészi világa finoman átszövi a teret: a tudatosan megválogatott könyvek, a műalkotások és a letisztult formák együtt teremtik meg azt a csendes eleganciát, ami annyira vonzóvá teszi még ma is.