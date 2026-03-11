Ezt a 3 tippet minden kezdő futónak tudnia kell: kösd fel a nyúlcipőt tavasszal

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Az első futás gyakran nem egy filmbe illő, slow motion jelenet. Inkább zihálás, izzadás és az a visszatérő gondolat: „miért csinálom ezt?”. Pedig pár apró trükkel bárki megszeretheti. De akkor mégis hogyan kezdjek el futni? Mutatjuk!

A futás az egyik legegyszerűbb sport a világon: kell hozzá egy cipő, egy kis elszántság és némi levegő a tüdődben. Mégis rengetegen adják fel az első hetekben. A probléma általában nem az, hogy a futás túl nehéz – hanem az, hogy rosszul fogunk hozzá. De akkor mégis hogyan kezdjek el futni? - Merülhet fel benned a kérdés. Ne dobd el a nyúlcipőt, segítünk! 

Hogyan kezdjek el futni?
Hogyan kezdjek el futni? 
Forrás: 123RF

Futás kezdőknek: hogyan kezdjek el futni? 3 tipp

  • A futás kezdőknek nem sprinttel, hanem okos tempóval indul.
  • A helyes futás technika és a fokozatosság megelőzi a sérüléseket.
  • A futás jótékony hatásai már pár hét után érezhetők – ha jól kezded.

A futás a kezdőknél nem arról szól, hogy már az első alkalommal lefutsz öt kilométert. Sokkal inkább arról, hogy okosan, fokozatosan építsd fel a mozgást, miközben a tested is hozzászokik az új kihíváshoz. És hiába van most mindenki oda meg vissza a lágy kardióért – ami kíméletes és kedves hozzád – , a futás, mindig is az egyik legjobb edzésforma lesz, amitől még a tested is boldogabbnak fogja magát érezni. 

Mutatjuk azt a három alapvető futási tippet, ami segít, hogy ne csak elkezdd, hanem meg is szeresd ezt a sportot.

1. Ne futással kezdd, hanem sétával

Ez elsőre furcsán hangozhat, de higgy nekünk. A gyors, helytelen futással többet árthatsz magadnak, mint egy nem diétás tiramisuval. 

A futás lépésről lépésre működik igazán jól. Kezdd például így:

  • 1 perc futás,
  • 2 perc séta,
  • ismételd 20 percig.

Ez a módszer nemcsak fizikailag könnyebb, hanem mentálisan is. Nem érzed azt, hogy az első alkalommal máris maratont kellene teljesítened, mint azt amúgy Harry Styles tette. Hidd el, ő sem a sprinttel vágott neki ennek a sportnak.

Pár hét alatt a futó szakaszok hosszabbak lesznek, a séták pedig rövidebbek. A tested alkalmazkodik, és észre sem veszed, igazi gyalogkakukká változtál.

2. A futási technika többet számít, mint a tempó

A kezdők egyik leggyakoribb hibája, hogy túl gyorsan futnak. Azt gondolják, a futás csak akkor számít edzésnek, ha közben majdnem elfogy a levegő. Pedig a helyes kocogás pont az ellenkezőjéről szól.

Néhány egyszerű futási tanács, ami sokat számít:

  • fuss olyan tempóban, hogy még tudj beszélgetni,
  • tartsd egyenesen a felsőtested,
  • a lépések legyenek rövidek és könnyedek,
  • ne csapódjon hangosan a lábad.

A futási technika nemcsak kényelmesebbé teszi az edzést, hanem segít elkerülni a térd- és bokafájdalmat is.

3. Ne a kilométereket nézd, hanem a rendszerességet

A motiváció eleinte hatalmas – aztán jön egy esős nap, egy fárasztó hét, és máris könnyebb kihagyni az edzést. Ezért a futás egyik legfontosabb szabálya: inkább fuss keveset, de rendszeresen. Heti 3 alkalom tökéletes indulásnak. Nem kell egy órát futni – már 20–30 perc mozgás is bőven elég.

A jó hír pedig az, hogy a futás jótékony hatásai viszonylag gyorsan jelentkeznek:

  • jobb állóképesség,
  • stresszcsökkentés,
  • jobb alvás,
  • több energia a hétköznapokban.

És igen, idővel az a pont is eljön, amikor már nem kényszerből húzod fel a futócipőt – hanem mert hiányzik a mozgás.

