Ezt a 3 tippet minden kezdő futónak tudnia kell: kösd fel a nyúlcipőt tavasszal

A futás az egyik legegyszerűbb sport a világon: kell hozzá egy cipő, egy kis elszántság és némi levegő a tüdődben. Mégis rengetegen adják fel az első hetekben. A probléma általában nem az, hogy a futás túl nehéz – hanem az, hogy rosszul fogunk hozzá. De akkor mégis hogyan kezdjek el futni? - Merülhet fel benned a kérdés. Ne dobd el a nyúlcipőt, segítünk!

Hogyan kezdjek el futni?

Futás kezdőknek: hogyan kezdjek el futni? 3 tipp A futás kezdőknek nem sprinttel, hanem okos tempóval indul.

A helyes futás technika és a fokozatosság megelőzi a sérüléseket.

A futás jótékony hatásai már pár hét után érezhetők – ha jól kezded.

A futás a kezdőknél nem arról szól, hogy már az első alkalommal lefutsz öt kilométert. Sokkal inkább arról, hogy okosan, fokozatosan építsd fel a mozgást, miközben a tested is hozzászokik az új kihíváshoz. És hiába van most mindenki oda meg vissza a lágy kardióért – ami kíméletes és kedves hozzád – , a futás, mindig is az egyik legjobb edzésforma lesz, amitől még a tested is boldogabbnak fogja magát érezni.

Mutatjuk azt a három alapvető futási tippet, ami segít, hogy ne csak elkezdd, hanem meg is szeresd ezt a sportot.

1. Ne futással kezdd, hanem sétával

Ez elsőre furcsán hangozhat, de higgy nekünk. A gyors, helytelen futással többet árthatsz magadnak, mint egy nem diétás tiramisuval.

A futás lépésről lépésre működik igazán jól. Kezdd például így:

1 perc futás,

2 perc séta,

ismételd 20 percig.

Ez a módszer nemcsak fizikailag könnyebb, hanem mentálisan is. Nem érzed azt, hogy az első alkalommal máris maratont kellene teljesítened, mint azt amúgy Harry Styles tette. Hidd el, ő sem a sprinttel vágott neki ennek a sportnak.

Pár hét alatt a futó szakaszok hosszabbak lesznek, a séták pedig rövidebbek. A tested alkalmazkodik, és észre sem veszed, igazi gyalogkakukká változtál.

2. A futási technika többet számít, mint a tempó

A kezdők egyik leggyakoribb hibája, hogy túl gyorsan futnak. Azt gondolják, a futás csak akkor számít edzésnek, ha közben majdnem elfogy a levegő. Pedig a helyes kocogás pont az ellenkezőjéről szól.