Ezt a 3 tippet minden kezdő futónak tudnia kell: kösd fel a nyúlcipőt tavasszal

A futás az egyik legegyszerűbb sport a világon: kell hozzá egy cipő, egy kis elszántság és némi levegő a tüdődben. Mégis rengetegen adják fel az első hetekben. A probléma általában nem az, hogy a futás túl nehéz – hanem az, hogy rosszul fogunk hozzá. De akkor mégis hogyan kezdjek el futni? - Merülhet fel benned a kérdés. Ne dobd el a nyúlcipőt, segítünk!
Futás kezdőknek: hogyan kezdjek el futni? 3 tipp
- A futás kezdőknek nem sprinttel, hanem okos tempóval indul.
- A helyes futás technika és a fokozatosság megelőzi a sérüléseket.
- A futás jótékony hatásai már pár hét után érezhetők – ha jól kezded.
A futás a kezdőknél nem arról szól, hogy már az első alkalommal lefutsz öt kilométert. Sokkal inkább arról, hogy okosan, fokozatosan építsd fel a mozgást, miközben a tested is hozzászokik az új kihíváshoz. És hiába van most mindenki oda meg vissza a lágy kardióért – ami kíméletes és kedves hozzád – , a futás, mindig is az egyik legjobb edzésforma lesz, amitől még a tested is boldogabbnak fogja magát érezni.
Mutatjuk azt a három alapvető futási tippet, ami segít, hogy ne csak elkezdd, hanem meg is szeresd ezt a sportot.
1. Ne futással kezdd, hanem sétával
Ez elsőre furcsán hangozhat, de higgy nekünk. A gyors, helytelen futással többet árthatsz magadnak, mint egy nem diétás tiramisuval.
A futás lépésről lépésre működik igazán jól. Kezdd például így:
- 1 perc futás,
- 2 perc séta,
- ismételd 20 percig.
Ez a módszer nemcsak fizikailag könnyebb, hanem mentálisan is. Nem érzed azt, hogy az első alkalommal máris maratont kellene teljesítened, mint azt amúgy Harry Styles tette. Hidd el, ő sem a sprinttel vágott neki ennek a sportnak.
Pár hét alatt a futó szakaszok hosszabbak lesznek, a séták pedig rövidebbek. A tested alkalmazkodik, és észre sem veszed, igazi gyalogkakukká változtál.
2. A futási technika többet számít, mint a tempó
A kezdők egyik leggyakoribb hibája, hogy túl gyorsan futnak. Azt gondolják, a futás csak akkor számít edzésnek, ha közben majdnem elfogy a levegő. Pedig a helyes kocogás pont az ellenkezőjéről szól.
Néhány egyszerű futási tanács, ami sokat számít:
- fuss olyan tempóban, hogy még tudj beszélgetni,
- tartsd egyenesen a felsőtested,
- a lépések legyenek rövidek és könnyedek,
- ne csapódjon hangosan a lábad.
A futási technika nemcsak kényelmesebbé teszi az edzést, hanem segít elkerülni a térd- és bokafájdalmat is.
3. Ne a kilométereket nézd, hanem a rendszerességet
A motiváció eleinte hatalmas – aztán jön egy esős nap, egy fárasztó hét, és máris könnyebb kihagyni az edzést. Ezért a futás egyik legfontosabb szabálya: inkább fuss keveset, de rendszeresen. Heti 3 alkalom tökéletes indulásnak. Nem kell egy órát futni – már 20–30 perc mozgás is bőven elég.
A jó hír pedig az, hogy a futás jótékony hatásai viszonylag gyorsan jelentkeznek:
- jobb állóképesség,
- stresszcsökkentés,
- jobb alvás,
- több energia a hétköznapokban.
És igen, idővel az a pont is eljön, amikor már nem kényszerből húzod fel a futócipőt – hanem mert hiányzik a mozgás.
