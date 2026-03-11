Sokáig tabunak számított az idősebb nő-fiatalabb férfi párosítás, miközben a fordítottja évszázadok óta elfogadott és támogatott. Az elmúlt évtizedekben azonban egyre többen vállalják büszkén, hogy a szerelem nem ismer életkort vagy akadályokat. Most utánajártunk, hogy miért lehet jó döntés egy férfi számára, ha a randizás terén az idősebb nők felé is nyit.

Szakértőkkel jártunk utána, milyen előnyei lehetnek az idősebb nőkkel való randizgatásnak

Forrás: Shutterstock

Az idősebb nők már függetlenek és tudják, mire vágynak

A Yourtango randiszakértője, Treena Orchard öt érvet sorolt fel, hogy miért érdemes a férfiaknak kipróbálniuk az idősebb hölgyekkel való randevúzást. A randiguru szerint az érett nők az élet számos területén rendelkeznek pozitív előnyökkel. Ezek az alábbiak:

Függetlenek és tele vannak élettapasztalatokkal Hajlamosak dacolni a társadalmi elvárásokkal Készen állnak az elköteleződésre Stabil egzisztenciával rendelkeznek Családcentrikusak, vagy sok esetben már rendelkeznek gyereknevelési tapasztalattal

A szakértő szerint egy idősebb nő mellett egy pasi megélheti a saját férfiasságát, mert nincsen már szükség játszmázásokra vagy feleslegesen lefutott körökre. Egy érett és független nő ugyanis tudja mire vágyik és tudja azt is, hogyan teheti boldoggá a partnerét — olvasható a cikkben.

A Life.hu szakértője elárulta, hogy milyen előnyei és milyen buktatói lehetnek egy ilyen kapcsolatnak

Lapunk kikérte a témában Hal Melinda az MCC Tanuláskutató Intézet klinikai szakpszichológusának véleményét, aki kifejtette nekünk, hogy miért lehet előnyös a korkülönbség egy kapcsolatban a nő javára, és mire kell odafigyelnie egy férfinak, ha megfogalmazódik benne a vágy, hogy az idősebb korosztályban ismerkedjen.

„Az idősebb nők általában már érettebb személyiséggel és kiforrott egzisztenciával rendelkeznek. Lehet, hogy már korábban egy gyermeket is felneveltek és helytálltak családanyaként is. Ilyen szempontból lehetnek egy ilyen kapcsolatnak nagyon pozitív és biztonságot nyújtó területei. Sok esetben azt látom – legyen szó férfiről, vagy nőről –, hogy az emberek azért keresnek idősebb társat maguknak, mert szeretik, ha valaki már megállapodott. Tehát már nem annyira impulzív, már nem bulizik sokat, hanem inkább ezekre a biztonsági kérdésekre koncentrál. Ez igaz a lelki területeken is. Én azt látom, hogy fejlődéstörténetileg is sok-sok pozitív vonzata lehet ennek" – árulta el lapunknak a klinikai szakpszichológus. Hal Melinda azonban kiemelte, hogy mint minden esetben, itt is lehetnek negatívumok, amelyekre érdemes odafigyelnie az ismerkedni vágyó feleknek.