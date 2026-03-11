Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Harrison Ford könnyek között vette át az életműdíját – Íme a legszívfacsaróbb díjátadó beszédek az idei Oscar előtt

Getty Images North America - Matt Winkelmeyer
Oscar 2026 köszönőbeszéd megható Oscar-díjkiosztó Harrison Ford
Simon Benedek
2026.03.11.
Március 15-én lesz a 2026-os Oscar-díjátadó, amelyen bizonyára ismét számtalan felemelő pillanatnak lehetünk tanúi. A közelgő Oscar-gála apropóján összegyűjtöttük Hollywood legmeghatóbb díjátadó beszédeit.

Harrison Ford március 1-jén átvette az életműdíját a 2026-os SAG-AFTRA gálán. Ennek és a közelgő Oscar-gála apropóján összegyűjtöttük a legszívfacsaróbb köszönőbeszédeket Hollywoodból. 

Oscar 2026: Harrison Ford átvette az életműdíját.
Oscar 2026: Harrison Ford 2026-ban egy életműdíjat már átvehetett. 
Forrás:  Getty Images

Megható díjátadó beszédek Hollywoodból

Harrison Ford több évtizedes pályafutását koronázta meg március 1-jén, amikor átvette a SAG-AFTRA életműdíját. A 83 éves színész egy nagyon megható beszédben emlékezett vissza pályafutására, miközben többször is láthatóan elérzékenyült. Az 2026-os Oscar-gála előtt összegyűjtöttünk további három hasonlóan megható köszönőbeszédet.

SAG-AFTRA életműd-díj: Harrison Ford

Megható pillanatnak lehettek tanúi a vendégek a 2026-os Screen Actors Guild Awards gálán, ahol a 83 éves Harrison Ford életműdíjat vehetett át. A legendás színészt először barátja, Woody Harrelson méltatta. A teremben ülő kollégák és pályatársak meghatódva hallgatták a közel nyolcperces beszédet, miközben Ford maga is többször elcsukló hangon tudott csak beszélni. Ford a pályafutására visszatekintve arról beszélt, hogy a színészet egyszerre lehet szórakoztatás és művészet, és a legnagyobb szerencse az, amikor a kettő találkozik. A sikerről a sztár így beszélt: „A siker ebben a szakmában szabadságot hoz, de azzal a felelősséggel is jár, hogy támogassuk egymást, és nyitva tartsuk az ajtót a következő generációk előtt”. Hozzátette, hálás azért, hogy még mindig azt csinálhatja, amit szeret: „Valóban szerencsés fickó vagyok, olyan munkám van, ami ma is kihívást jelent számomra”. Beszéde végén külön köszönetet mondott feleségének, Calista Flockhartnak és a családjának a támogatásért.

Oscar-díj: Leonardo DiCaprio

Hosszú várakozás után 2016-ban végre Oscar-díjat kapott Leonardo DiCaprio A visszatérő című filmért. Beszédében azonban nemcsak a stábnak köszönte meg a munkát, hanem a klímaváltozás veszélyére is felhívta a figyelmet. A közönség állva tapsolta a színészt, aki szerint a bolygó jövője mindannyiunk felelőssége. „A bolygó déli csücskére kellett költöztetni a forgatást, hogy havat találjunk. A globális felmelegedés valódi, és a szemük láttára történik. Ez a legsürgetőbb vészhelyzet, ami az emberi fajt fenyegeti, ezért össze kell fognunk, nem halogathatunk tovább.”

Oscar-díj: Brendan Fraser

A nagy visszatérés története volt Brendan Fraser Oscar-győzelme 2023-ban a The Whale című filmért. A színésznek többször elcsuklott a hangja, miközben arról beszélt, hogy karrierje során voltak nehéz időszakok, de soha nem adta fel. A közönség meghatódva hallgatta a köszönetnyilvánítását.

Oscar-díj: Heath Ledger

Ez volt az egyik legmeghatóbb pillanat az Oscar történetében. Heath Ledger tragikusan elhunyt 28 éves korában, így sajnos nem tudta már átvenni 2008-ban a legjobb férfi mellékszereplőnek járó díjat A sötét lovag című filmben nyújtott kiemelkedő alakításáért, Jokerként. Így a posztumusz elismerését édesanyja, Sally, édesapja, Kim, és húga, Kate vette át helyette. Közös beszédük az egyik legmeghatóbb volt az Oscarok történetében. 

