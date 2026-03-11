Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Díjnyertes bakik és Oscar-botrányok: a legdurvább pillanatok, amikről még mindig beszélnek

Pópity Balázs
2026.03.11.
A 98. Oscar-gálára március 15-én kerül sor. Már csak pár nap és több millió emberrel együtt izgulhatjuk végig a díjátadót, vajon idén kik remekelnek és nyerik el az aranyszobrot és kik lesznek azok, akik kínos pillanatokat okoznak maguknak vagy másoknak. Addig is jöjjön egy kis múltidézés: vegyük sorra az elmúlt évek legnagyobb bakijait és Oscar-botrányait.

Az Oscar-díj a filmszakma legnagyobb elismerése, ám Murphy törvényei óta tudjuk: ami elromolhat, az előbb-utóbb el is romlik. Hollywood legfontosabb éjszakáján még a legnagyobb sztárok is képesek olyan bakikat elkövetni, amelyekről évtizedekkel később is beszélünk. Összegyűjtöttünk néhány emlékezetes Oscar-botrányt, amikor valami nagyon félrement – és amelyeknél a szervezők valószínűleg kollektíven kaptak volna szívrohamot, a közönség pedig azóta is mosolyogva idézi fel ezeket a kínos, mégis legendás jeleneteket.

Oscar-botrány: Halle Berry lesmárolta Andrien Brody-t
Oscar-botrány: Halle Berry revansot vett Adrien Brody-n.
Forrás: Penske Media

Íme az 5 legemlékezetesebb Oscar-botrány

  • A pofon, ami bekerült az Oscar legemlékezetesebb pillanati közé.
  • Összecserélt borítékok, amik miatt majdnem egy másik film vitte el a díjat.
  • Csetlés-botlások a színpadon.
  • Amikor az Oscar-díj átadása váratlan csókba torkollott.
  • A pucér pasi, akire senki nem számított.

Március 15-én tartják a 98. Oscar-gálát, de a korábbiak sem voltak épp botránytól mentesek. Bár hajlamosak vagyunk a sztárokat istenként tisztelni, a méregdrága szmoking meg a tökéletes smink ellenére ők is emberek, mint mindenki más. Az Oscar-gála emberi arcát az ilyen pillanatok mutatják meg igazán, mert ezekre még akkor is emlékszünk, amikor a filmek címe már rég feledésbe merült. Íme 5 sztár, akikre épp a díjátadón történtek miatt emlékszünk.

A hívatlan, alulöltözött vendég

1974-ben az Oscar-gála biztonsági őrei nem lehettek valami éberek, mert miközben David Niven épp Elizabeth Taylort konferálta fel, egy anyaszült meztelen férfi szaladt át mögötte a színpadon. Valószínűleg nagyon hideg lehetett, mert Niven némi megdöbbenés után, rezignáltan csak annyit jegyzett meg: „Hát nem vicces belegondolni, hogy ennek a férfinak az egyetlen szórakozása az életében az lesz, hogy levetkőzött és megmutatta a hiányosságait?”

Adrien Brody váratlan húzása

2002-ben Adrien Brody nem érte be egy sima köszönőbeszéddel és ebből lett botrány az Oscar-gálán. Amikor kimondták a nevét, hogy átvegye A zongorista című film Legjobb férfi főszeréért járó Oscar-díjat, felrohant a színpadra, és mielőtt Halle Berry feleszmélhetett volna, a pillanat hevében egy szenvedélyes, hosszú csókkal támadta le a színésznőt. Berry meglepett, zavart arckifejezéssel reagált a történtekre, az ajkát törölgette, miközben Brody viccelődött: "Fogadok, hogy ez nem volt benne az üdvözlő csomagban."

Az eset 2025-ben megismétlődött: Halle Berry ugyanis revansot vett, amikor a 2025-ös Oscar-gálán nem tudta megállni és szájon csókolta Brody-t, aki párjával, Georgina Chapman-nel volt jelen az eseményen. Berry ezt ki is posztolta az Instagramra, és a videó mellé azt írta: „Meg kellett bosszulnom.”

Jennifer Lawrence és a gravitáció

Jennifer Lawrence 2013-as esete tökéletes példa arra, hogy hiába vagy a világ egyik legkeresettebb színésznője, a fizika törvényei rá is vonatkoznak. Miközben a legjobb női főszereplőnek járó díjért sietett, rátaposott a terebélyes szoknyájára és térdre rogyott a lépcsőn. A közönség persze állva tapsolt, ő pedig a mikrofonhoz érve csak annyit mondott: „Csak azért álltatok fel, mert sajnáltok, amiért elestem, és ez nagyon kínos. Köszönöm a családomnak.” És nem ez volt az egyetlen szó szerinti elbotlása: ezen a gálán még egyszer elesett a vörös szőnyegen, illetve következő évben is borult egyet.

A boríték-gate

A 2017-es borítékcsere azóta is tananyag a rendezvényszervező tanfolyamokon. Warren Beatty és Faye Dunaway a Legjobb film kategória helyett véletlenül a Legjobb női főszereplő (Emma Stone – Kaliforniai álom) borítékját kapta meg. A páros ebből azt szűrte le, hogy a La La Land nyert. A teljes alkotógárda felvonult a színpadra és már a köszönőbeszédek közepén tartottak, mikor a producerek észbe kaptak. Gyorsan elnézést kértek a hibáért és felhívták a Holdfény stábját a színpadra.

Will Smith pofonja, ami megállította az időt

Nem mehetünk el a modern kor legnagyobb botránya mellett sem. 2022-ben Will Smith élő adásban sétált fel a színpadra, hogy egy jól irányzott pofonnal torolja meg Chris Rock poénját, amivel a felesége, Jada Pinkett Smith betegségére utalt. A teremben megfagyott a levegő, mindenki azt hitte, ez is csak egy megrendezett geg, amíg Smith vissza nem ült a helyére és ordibálni nem kezdett. Az eset annyira emlékezetesre sikerült, hogy az internet népe nem győzött mémeket gyártani róla, a színész pedig egy csomó lehetőségtől esett el, mert a stúdiók nem akartak vele dolgozni a botrány visszhangja miatt. Azóta tetoválás, pólóminta és bögre is lett a pofonból.

