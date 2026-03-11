Díjnyertes bakik és Oscar-botrányok: a legdurvább pillanatok, amikről még mindig beszélnek

Az Oscar-díj a filmszakma legnagyobb elismerése, ám Murphy törvényei óta tudjuk: ami elromolhat, az előbb-utóbb el is romlik. Hollywood legfontosabb éjszakáján még a legnagyobb sztárok is képesek olyan bakikat elkövetni, amelyekről évtizedekkel később is beszélünk. Összegyűjtöttünk néhány emlékezetes Oscar-botrányt, amikor valami nagyon félrement – és amelyeknél a szervezők valószínűleg kollektíven kaptak volna szívrohamot, a közönség pedig azóta is mosolyogva idézi fel ezeket a kínos, mégis legendás jeleneteket.

Oscar-botrány: Halle Berry revansot vett Adrien Brody-n.

Íme az 5 legemlékezetesebb Oscar-botrány A pofon, ami bekerült az Oscar legemlékezetesebb pillanati közé.

Összecserélt borítékok, amik miatt majdnem egy másik film vitte el a díjat.

Csetlés-botlások a színpadon.

Amikor az Oscar-díj átadása váratlan csókba torkollott.

A pucér pasi, akire senki nem számított.

Március 15-én tartják a 98. Oscar-gálát, de a korábbiak sem voltak épp botránytól mentesek. Bár hajlamosak vagyunk a sztárokat istenként tisztelni, a méregdrága szmoking meg a tökéletes smink ellenére ők is emberek, mint mindenki más. Az Oscar-gála emberi arcát az ilyen pillanatok mutatják meg igazán, mert ezekre még akkor is emlékszünk, amikor a filmek címe már rég feledésbe merült. Íme 5 sztár, akikre épp a díjátadón történtek miatt emlékszünk.

A hívatlan, alulöltözött vendég

1974-ben az Oscar-gála biztonsági őrei nem lehettek valami éberek, mert miközben David Niven épp Elizabeth Taylort konferálta fel, egy anyaszült meztelen férfi szaladt át mögötte a színpadon. Valószínűleg nagyon hideg lehetett, mert Niven némi megdöbbenés után, rezignáltan csak annyit jegyzett meg: „Hát nem vicces belegondolni, hogy ennek a férfinak az egyetlen szórakozása az életében az lesz, hogy levetkőzött és megmutatta a hiányosságait?”

Adrien Brody váratlan húzása

2002-ben Adrien Brody nem érte be egy sima köszönőbeszéddel és ebből lett botrány az Oscar-gálán. Amikor kimondták a nevét, hogy átvegye A zongorista című film Legjobb férfi főszeréért járó Oscar-díjat, felrohant a színpadra, és mielőtt Halle Berry feleszmélhetett volna, a pillanat hevében egy szenvedélyes, hosszú csókkal támadta le a színésznőt. Berry meglepett, zavart arckifejezéssel reagált a történtekre, az ajkát törölgette, miközben Brody viccelődött: "Fogadok, hogy ez nem volt benne az üdvözlő csomagban."