Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. márc. 11., szerda Szilárd

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Oscar 2026
bíróság

Kikérte magának a segítséget, kilakoltatták a nagyképű Mickey Rourke-ot: elvesztette Los Angeles-i otthonát a színész

bíróság Mickey Rourke Los Angeles
A bíróság a bérbeadó javára döntött, a színésznek hivatalosan is el kell hagynia a lakását. Mickey Rourke-nak jelentős bérletidíj-hátraléka volt.

A bírósági iratok alapján Mickey Rourke egy ideje már pénzügyi és lakhatási problémákkal küzdött. A döntést a Los Angeles County Superior Court hozta meg, amely kimondta, hogy a Drexel sugárúti ingatlant ismét a tulajdonos használhatja.

Mickey Rourke-ot kilakoltatták.
Mickey Rourke-ot kilakoltatták.
Forrás: Getty Images
  • Mickey Rourke hivatalosan is elvesztette bérelt Los Angeles-i otthonát.
  • A bíróság az ingatlant visszaadta a bérbeadónak, Eric T. Goldie-nak.
  • A színésznek 59 100 dollár bérletidíj-hátralékot kellett volna kifizetnie.
  • A sztárt januárban látták, amint a holmiját pakolja ki az ingatlanból.
  • Ideiglenesen egy előkelő West Hollywood-i hotelben szállt meg.

Mickey Rourke-ot kötelezték, hogy költözzön ki az ingatlanból

A bíróság döntött: Mickey Rourke korábbi Drexel sugárúti lakhelye visszakerült a bérbeadóhoz, Eric T. Goldie-hoz. Az ítéletet hétfőn hozták meg a Los Angeles Megyei Legfelsőbb Bíróságon előzetes értesítés nélkül. Ez arra utal, hogy a színész valószínűleg nem jelent meg a tárgyaláson, nem fellebbezett és nem is fizetett a bírósági határidő lejárta előtt − írja a Page Six. Még decemberben bírósági beadvány kötelezte Rourke-ot, hogy három napon belül költözzön ki az ingatlanból, vagy fizessen ki 59 100 dollárt bérleti díjhátralékként. A 73 éves színészt januárban fotózták le, amint személyes tárgyait pakolja ki a házból, majd egy nappal később egy teherautó is megjelent az ingatlan felhajtóján. Akkoriban kiderült, hogy világsztár egy luxushotelben szállt meg, ahol a szobák ára éjszakánként 550 dollártól kezdődik.

GoFundMe-adománygyűjtést szerveztek neki 

Egy közeli ismerőse, Liya-Joelle Jones elindított egy GoFundMe-adománygyűjtést Rourke nevében, amelynek célja 100 000 dollár összegyűjtése volt a kilakoltatás megakadályozására. Korábban arról lehetett olvasni, hogy ez a színésszel egyeztetve történt, és össze is gyűlt számára a célként kitűzött összeg, de a legutóbbi hírek szerint Mickey Rourke nyilvánosan elhatárolódott az adománygyűjtéstől. „Ez nem én vagyok, oké?” − tette közzé egy videóban, és arról is beszélt, hogy túl büszke ahhoz, hogy segítséget kérjen. „Ha pénzre lenne szükségem, nem kérnék semmilyen... alamizsnát. Inkább bedugnék egy a fegyvert a s.gg.mbe, és meghúznám a ravaszt…” − jelentette ki. 

Ahogy megírtuk, Eric Dane a halála előtt Johnny Depp egyik Los Angeles-i lakásában lakott. A színész azt mondta neki, annyit fizet, amennyit tud.  A lapok szerint hasonló rugalmas bérleti konstrukciót kínált egykor Mickey Rourke-nak is, aki nem fogadta el az ajánlatot.

Kapna munkát, csak nem vállalja el

Rourke menedzsere, Kimberly Hines januárban a TMZ-nek azt nyilatkozta, hogy a színésznek több munkalehetősége is van, ám csak A-listás fizetésekért hajlandó dolgozni, és napi 200 000 dollárnál kevesebbért nem vállal szerepet. Egy bennfentes a Daily Mailnek úgy jellemezte a helyzetet: „Gazdag szegény, ha értitek, mire gondolok.” A forrás szerint a színész mindig is egy rocksztár életét élte és hozzátette jelentős összegeket kereshet filmekkel és valóságshow-kkal, mint például a Big Brother, de villámgyorsan el is szórja a pénzt.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

Megszületett Ellie Goulding kisbabája: fotó

Az énekesnő életet adott második gyermekének. Ellie Goulding az Instagramon árulta el a hírt.

Vilmos herceg kitagadná a királyi családból András herceg lányait - Videó

Az már nyilvánvalóvá vált az elmúlt hetekben, hogy a botrányok hatására Eugénia hercegnő és Beatrix hercegnő nem szívesen látott vendégekké váltak az elit köreiben.

Őrületes: a Marimar sztárja szétbotoxoltatta magát – Rá sem lehet ismerni Eduardo Capetillóra!

Úgy tűnik, a telenovellák világában is dívik az esztétikai beavatkozás.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu