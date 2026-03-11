Kikérte magának a segítséget, kilakoltatták a nagyképű Mickey Rourke-ot: elvesztette Los Angeles-i otthonát a színész

A bírósági iratok alapján Mickey Rourke egy ideje már pénzügyi és lakhatási problémákkal küzdött. A döntést a Los Angeles County Superior Court hozta meg, amely kimondta, hogy a Drexel sugárúti ingatlant ismét a tulajdonos használhatja.

Mickey Rourke-ot kilakoltatták.

Mickey Rourke hivatalosan is elvesztette bérelt Los Angeles-i otthonát.

A bíróság az ingatlant visszaadta a bérbeadónak, Eric T. Goldie-nak.

A színésznek 59 100 dollár bérletidíj-hátralékot kellett volna kifizetnie.

A sztárt januárban látták, amint a holmiját pakolja ki az ingatlanból.

Ideiglenesen egy előkelő West Hollywood-i hotelben szállt meg.

Mickey Rourke-ot kötelezték, hogy költözzön ki az ingatlanból

A bíróság döntött: Mickey Rourke korábbi Drexel sugárúti lakhelye visszakerült a bérbeadóhoz, Eric T. Goldie-hoz. Az ítéletet hétfőn hozták meg a Los Angeles Megyei Legfelsőbb Bíróságon előzetes értesítés nélkül. Ez arra utal, hogy a színész valószínűleg nem jelent meg a tárgyaláson, nem fellebbezett és nem is fizetett a bírósági határidő lejárta előtt − írja a Page Six. Még decemberben bírósági beadvány kötelezte Rourke-ot, hogy három napon belül költözzön ki az ingatlanból, vagy fizessen ki 59 100 dollárt bérleti díjhátralékként. A 73 éves színészt januárban fotózták le, amint személyes tárgyait pakolja ki a házból, majd egy nappal később egy teherautó is megjelent az ingatlan felhajtóján. Akkoriban kiderült, hogy világsztár egy luxushotelben szállt meg, ahol a szobák ára éjszakánként 550 dollártól kezdődik.

GoFundMe-adománygyűjtést szerveztek neki

Egy közeli ismerőse, Liya-Joelle Jones elindított egy GoFundMe-adománygyűjtést Rourke nevében, amelynek célja 100 000 dollár összegyűjtése volt a kilakoltatás megakadályozására. Korábban arról lehetett olvasni, hogy ez a színésszel egyeztetve történt, és össze is gyűlt számára a célként kitűzött összeg, de a legutóbbi hírek szerint Mickey Rourke nyilvánosan elhatárolódott az adománygyűjtéstől. „Ez nem én vagyok, oké?” − tette közzé egy videóban, és arról is beszélt, hogy túl büszke ahhoz, hogy segítséget kérjen. „Ha pénzre lenne szükségem, nem kérnék semmilyen... alamizsnát. Inkább bedugnék egy a fegyvert a s.gg.mbe, és meghúznám a ravaszt…” − jelentette ki.

Ahogy megírtuk, Eric Dane a halála előtt Johnny Depp egyik Los Angeles-i lakásában lakott. A színész azt mondta neki, annyit fizet, amennyit tud. A lapok szerint hasonló rugalmas bérleti konstrukciót kínált egykor Mickey Rourke-nak is, aki nem fogadta el az ajánlatot.

Kapna munkát, csak nem vállalja el

Rourke menedzsere, Kimberly Hines januárban a TMZ-nek azt nyilatkozta, hogy a színésznek több munkalehetősége is van, ám csak A-listás fizetésekért hajlandó dolgozni, és napi 200 000 dollárnál kevesebbért nem vállal szerepet. Egy bennfentes a Daily Mailnek úgy jellemezte a helyzetet: „Gazdag szegény, ha értitek, mire gondolok.” A forrás szerint a színész mindig is egy rocksztár életét élte és hozzátette jelentős összegeket kereshet filmekkel és valóságshow-kkal, mint például a Big Brother, de villámgyorsan el is szórja a pénzt.