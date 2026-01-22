Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Ezt ígéri a tarot kártya a téli, hideg időszakra – Van élet a hótorlaszon túl?

csillagjegy tarot kártya jóslat
Tóth Hédi
2026.01.22.
A tél sokak számára nemcsak a hidegről, hanem a belső kérdésekről és az újragondolt tervekről is szól. Tarot jóslat mutat irányt minden csillagjegynek abban, hogyan lehet a bezártságból erőt, a bizonytalanságból pedig reményt kovácsolni a következő időszakra.

A tél sokszor próbára teszi a türelmünket: rövid nappalok, jeges utak, elakadt tervek. A tarot jóslat azonban azt üzeni, hogy a hó alatt már ott dobog az új kezdet. Kártyát húztunk mind a tizenkét csillagjegynek, hogy a jóslat segítségével kiderüljön: mit tartogat a tél hátralévő része, és hol vár ránk a remény a hótorlaszon túl.

Tartot jóslatot végző nő kártyát tart a kezében.
A tarot jóslat lényege mindig az, hogy önvizsgálatot végezzünk, úgy nyeri el értelmét a szimbólum.
Forrás: picture alliance

Jóslat képekbe zárva – hogyan mutat utat a tarot az élet fordulópontjain?

A tarot valójában egy ősi, szimbolikus képrendszer, amely nem megjósolja a jövőt kőbe vésve, hanem tükröt tart a jelenlegi élethelyzetünkről. A lapok archetípusokon, élethelyzeteken és belső folyamatokon keresztül segítenek megérteni, hol tartunk éppen, milyen hatások érnek bennünket, és milyen irányok állnak nyitva előttünk egy-egy fordulóponton.
Az élet nagy váltásainál – legyen szó párkapcsolatról, munkáról vagy lelki átalakulásról – a tarot abban segít, hogy tudatosabban döntsünk. Rávilágít a rejtett motivációkra, félelmekre és lehetőségekre, így nem sodródunk, hanem aktív alakítói lehetünk a saját történetünknek.
Az asztrológiával házasítva a tarot még pontosabb képet ad. Míg az asztrológia a születési képlet és az aktuális bolygóhatások révén megmutatja az időminőségeket és élettémákat, addig a tarot finomhangolja az üzenetet: hogyan éljük meg mindezt a gyakorlatban. Együtt használva a kettő nemcsak útmutatást ad, hanem mélyebb önismereti eszközzé válik.

Nézzük mit hoz még a tél a különböző csillagjegyeknek!

Kos – A Botok Ásza

A tél hátralévő része lendületet hoz. Egy új ötlet vagy projekt szikrája gyullad fel benned, ami átvészelte a fagyot. Ne várj a tökéletes időzítésre, a kártya szerint a cselekvés most melegít fel igazán.

Bika – A Főpapnő

Lassításra hív a tarot. A válaszok nem kívül, hanem benned vannak. A tél csendje segít tisztábban hallani az intuíciódat. Egy régi érzés vagy sejtelem most igazolást nyerhet.

Ikrek – Kardok Hármasa (fordított)

Gyógyulás ideje. A fájdalom, amit eddig cipelni kellett, lassan felenged. A tél hátralévő része a megbékélésről szól: beszélgetések, tisztázások, belső lezárások várnak.

Rák – Kelyhek Tízes

Melegség a hidegben. A család, az otthon és az érzelmi biztonság kerül fókuszba. Lehet, hogy kint tombol a zimankó, de benned és körülötted harmónia teremtődik.

Oroszlán – Az Erő

Csendes erő, nem harsány bizonyítás. A tél arra tanít, hogy a kitartás és az önuralom most többet ér, mint a látványos fellépés. Egy nehéz helyzetet szelídséggel oldasz meg.

Szűz – Érmék Nyolcasa

Munka, apró lépések, következetesség. A kártya szerint most nem a gyors siker, hanem a szorgalom hoz eredményt. Amit most tanulsz vagy építesz, tavasszal kamatozik igazán.

Mérleg – A Szeretők

Döntéshelyzet. A tél végén egy kapcsolat vagy fontos választás kerül előtérbe. A tarot arra biztat, hogy ne mások elvárásai, hanem a szíved szerint dönts.

Skorpió – A Halál

Ne ijedj meg: ez az átalakulás lapja. Valami végleg lezárul, hogy helyet adjon az újnak. A tél hátralévő része tisztulást hoz – fájdalmas, de felszabadító módon.

Nyilas – A Csillag

Remény, hit, jövőbe vetett bizalom. Akkor is, ha most még ködös minden, a tarot szerint jó irányba haladsz. A hótorlaszon túl valóban ott a fény.

Bak – Az Ördög (fordított)

Szabadulás egy régi mintától. Függőség, túlzott kontroll vagy önkorlátozás oldódik. A tél hátralévő része felszabadító felismeréseket hoz.

Vízöntő – A Bolond

Új kezdet, merész lépés. A tél végén lehet, hogy olyasmit teszel, amit mások őrültségnek tartanak,  de neked felszabadító lesz. Bízz az első lépésben.

Halak – A Hold

Érzékeny, álomszerű időszak. A bizonytalanság mögött fontos üzenetek rejtőznek. Figyelj az álmaidra, megérzéseidre – a tél végén tisztul a kép.

Összegzés

Van élet a hótorlaszon túl – sőt, már most is ott lüktet a felszín alatt. A tarot szerint a tél hátralévő része nemcsak túlélésről szól, hanem belső munkáról, gyógyulásról és csendes újrakezdésekről. Mire megérkezik a tavasz, sokkal többen lépünk ki a fényre, mint hinnénk.

