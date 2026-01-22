Ezt ígéri a tarot kártya a téli, hideg időszakra – Van élet a hótorlaszon túl?

A tél sokszor próbára teszi a türelmünket: rövid nappalok, jeges utak, elakadt tervek. A tarot jóslat azonban azt üzeni, hogy a hó alatt már ott dobog az új kezdet. Kártyát húztunk mind a tizenkét csillagjegynek, hogy a jóslat segítségével kiderüljön: mit tartogat a tél hátralévő része, és hol vár ránk a remény a hótorlaszon túl.

A tarot jóslat lényege mindig az, hogy önvizsgálatot végezzünk, úgy nyeri el értelmét a szimbólum.

Forrás: picture alliance

Jóslat képekbe zárva – hogyan mutat utat a tarot az élet fordulópontjain?

A tarot valójában egy ősi, szimbolikus képrendszer, amely nem megjósolja a jövőt kőbe vésve, hanem tükröt tart a jelenlegi élethelyzetünkről. A lapok archetípusokon, élethelyzeteken és belső folyamatokon keresztül segítenek megérteni, hol tartunk éppen, milyen hatások érnek bennünket, és milyen irányok állnak nyitva előttünk egy-egy fordulóponton.

Az élet nagy váltásainál – legyen szó párkapcsolatról, munkáról vagy lelki átalakulásról – a tarot abban segít, hogy tudatosabban döntsünk. Rávilágít a rejtett motivációkra, félelmekre és lehetőségekre, így nem sodródunk, hanem aktív alakítói lehetünk a saját történetünknek.

Az asztrológiával házasítva a tarot még pontosabb képet ad. Míg az asztrológia a születési képlet és az aktuális bolygóhatások révén megmutatja az időminőségeket és élettémákat, addig a tarot finomhangolja az üzenetet: hogyan éljük meg mindezt a gyakorlatban. Együtt használva a kettő nemcsak útmutatást ad, hanem mélyebb önismereti eszközzé válik.

Nézzük mit hoz még a tél a különböző csillagjegyeknek!

Kos – A Botok Ásza

A tél hátralévő része lendületet hoz. Egy új ötlet vagy projekt szikrája gyullad fel benned, ami átvészelte a fagyot. Ne várj a tökéletes időzítésre, a kártya szerint a cselekvés most melegít fel igazán.

Bika – A Főpapnő

Lassításra hív a tarot. A válaszok nem kívül, hanem benned vannak. A tél csendje segít tisztábban hallani az intuíciódat. Egy régi érzés vagy sejtelem most igazolást nyerhet.

Ikrek – Kardok Hármasa (fordított)

Gyógyulás ideje. A fájdalom, amit eddig cipelni kellett, lassan felenged. A tél hátralévő része a megbékélésről szól: beszélgetések, tisztázások, belső lezárások várnak.