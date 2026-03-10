Egy új kutatás szerint a kedvenc borod sokat elárul a személyiségedről

Ha eddig azt hitted, hogy a borválasztásod pusztán ízlés kérdése, ideje újragondolnod. Egy friss kutatás szerint az, hogy melyik a kedvenc borod, vagy milyen típusú bort fogyasztasz szívesen, akár a személyiségedről is árulkodhat. A kutatók mesterséges intelligencia segítségével közel tízezer online borértékelést elemeztek, és meglepő összefüggést találtak a borválasztás és a személyiség között.

Nyitott, barátságos, extrovertált vagy? A kedvenc borod mindent elárul.

Forrás: Digital Vision

Egy új, rendhagyó kutatás szerint a borválasztás sokat elárul a személyiségről.

A nyitott és barátságos emberek a magas alkoholtartalmú, karakteres borokat kedvelik.

Az extrovertáltak inkább könnyed, alacsonyabb alkoholtartalmú borokat választanak.

A magas neuroticizmussal rendelkező emberek az alacsonyabb alkoholtartalmú borokat preferálják.

A lelkiismereteseknél nincs egyértelmű minta: az egészségtudatosság és a minőségorientáltság ellentétes hatásai kiegyenlítik egymást.

Az eredmények a borpreferenciák és a személyiség közötti érdekes összefüggésekre világítanak rá.

A jelenség nem teljesen új. Elég csak a 2004-es Sideways című filmre gondolni, amelyben Paul Giamatti karaktere, Miles szenvedélyes kirohanást intéz a merlot ellen. A film akkora hatással volt a közízlésre, hogy évekre visszavetette a merlot-eladásokat. Úgy tűnik, a bor és a személyiség kapcsolata nem csupán filmes túlzás.

Pekingi kutatók mesterséges intelligencia segítségével közel tízezer online borkritikát elemeztek. Az eredmények szerint összefüggés mutatható ki az öt nagy személyiségjegy – nyitottság, lelkiismeretesség, extraverzió, barátságosság és érzelmi stabilitás (neuroticizmus) – valamint a bor alkoholtartalma iránti preferencia között.

Így függ össze a borízlés és az öt nagy személyiségjegy

Az alkoholtartalom nem csupán azt befolyásolja, milyen gyorsan érezzük meg a hatását. Meghatározza a bor testességét, aromáját, ízintenzitását és textúráját is. A magasabb alkoholtartalmú borok általában karakteresebbek, összetettebbek. A kutatás szerint a magas nyitottsággal és barátságossággal rendelkező emberek inkább a magasabb alkoholtartalmú borokat választják.