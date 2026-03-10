Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. márc. 10., kedd

Egy új kutatás szerint a kedvenc borod sokat elárul a személyiségedről

pszichológia személyiségjegy kutatás bor személyiségjegyek
Rideg Léna
2026.03.10.
Nem csak az ízlésed, a személyiséged is tükröződik a borválasztásodban. Egy friss kutatás szerint az, hogy melyik a kedvenc borod, arról is árulkodhat, milyen típusú ember vagy, legyen szó nyitottságról, extraverzióról vagy éppen fegyelmezettségről.

Ha eddig azt hitted, hogy a borválasztásod pusztán ízlés kérdése, ideje újragondolnod. Egy friss kutatás szerint az, hogy melyik a kedvenc borod, vagy milyen típusú bort fogyasztasz szívesen, akár a személyiségedről is árulkodhat. A kutatók mesterséges intelligencia segítségével közel tízezer online borértékelést elemeztek, és meglepő összefüggést találtak a borválasztás és a személyiség között.

Nyitott, barátságos, extrovertált vagy? A kedvenc borod mindent elárul.
Nyitott, barátságos, extrovertált vagy? A kedvenc borod mindent elárul.
Forrás: Digital Vision
  • Egy új, rendhagyó kutatás szerint a borválasztás sokat elárul a személyiségről.
  • A nyitott és barátságos emberek a magas alkoholtartalmú, karakteres borokat kedvelik.
  • Az extrovertáltak inkább könnyed, alacsonyabb alkoholtartalmú borokat választanak.
  • A magas neuroticizmussal rendelkező emberek az alacsonyabb alkoholtartalmú borokat preferálják.
  • A lelkiismereteseknél nincs egyértelmű minta: az egészségtudatosság és a minőségorientáltság ellentétes hatásai kiegyenlítik egymást.
  • Az eredmények a borpreferenciák és a személyiség közötti érdekes összefüggésekre világítanak rá.

Egy kutatás szerint ezt árulja el rólad a kedvenc borod

A jelenség nem teljesen új. Elég csak a 2004-es Sideways című filmre gondolni, amelyben Paul Giamatti karaktere, Miles szenvedélyes kirohanást intéz a merlot ellen. A film akkora hatással volt a közízlésre, hogy évekre visszavetette a merlot-eladásokat. Úgy tűnik, a bor és a személyiség kapcsolata nem csupán filmes túlzás.

Pekingi kutatók mesterséges intelligencia segítségével közel tízezer online borkritikát elemeztek. Az eredmények szerint összefüggés mutatható ki az öt nagy személyiségjegy – nyitottság, lelkiismeretesség, extraverzió, barátságosság és érzelmi stabilitás (neuroticizmus) – valamint a bor alkoholtartalma iránti preferencia között.

Így függ össze a borízlés és az öt nagy személyiségjegy

Az alkoholtartalom nem csupán azt befolyásolja, milyen gyorsan érezzük meg a hatását. Meghatározza a bor testességét, aromáját, ízintenzitását és textúráját is. A magasabb alkoholtartalmú borok általában karakteresebbek, összetettebbek. A kutatás szerint a magas nyitottsággal és barátságossággal rendelkező emberek inkább a magasabb alkoholtartalmú borokat választják.

A nyitottság az új élmények iránti kíváncsiságot, intellektuális érdeklődést jelenti, így nem meglepő, hogy ezek az emberek szívesen kísérleteznek intenzívebb, összetettebb ízvilággal. A barátságos, együttműködő személyiségek esetében a kutatók azt feltételezik, hogy a presztízs és a társadalmilag elismert minőség is szerepet játszhat a döntésben.

Meglepőbb eredmény született az extrovertáltak kapcsán. Ők inkább az alacsonyabb alkoholtartalmú, könnyedebb borokat részesítik előnyben. Elsőre azt gondolnánk, hogy a társasági élet középpontjában álló emberek az erősebb italokat választják, ám a magyarázat éppen a bulizás természetében rejlik: az extrovertáltak szeretnék, ha a jó hangulat minél tovább tartana, ezért olyan bort választanak, amelyet könnyebb fogyasztani.

A magas neuroticizmussal jellemezhető emberek szintén inkább az alacsonyabb alkoholtartalmú borok felé húznak. Mivel számukra fontos a kontroll, és érzékenyebben reagálhatnak az alkohol érzelmi hatásaira, a visszafogottabb ital biztonságosabb választásnak tűnhet.

A legkevésbé kiszámítható csoport a lelkiismereteseké volt. Ők általában fegyelmezettek, egészségtudatosak, ami az alacsonyabb alkoholtartalom felé terelhetné őket. Ugyanakkor minőségorientáltak és céltudatosak is, ami a rangosabb, erőteljesebb borok iránti vonzalmat indokolná. A kutatás azonban nem talált egyértelmű mintát: preferenciáik szétszórtnak bizonyultak, mintha a bennük lévő értékek kiegyensúlyoznák egymást.

Természetesen fontos hangsúlyozni, hogy a vizsgálat online bort vásárló és véleményező felhasználók adataira épült, így nem tekinthető teljesen reprezentatívnak, mégis elgondolkodtató. Legközelebb, amikor a barátaiddal azon tanakodtok egy étteremben, hogy milyen bort rendeljetek, talán érdemes lesz arra is gondolni: lehet, hogy nemcsak az ízlésetek különbözik, hanem a személyiségetek is másképp kóstol.

