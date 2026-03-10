A diplomás randiguru vallomása: a társkeresőkön bárkit találhatsz, csak társat nem

Hogy micsoda? Jól olvastad! Egy szakértő szerint az online társkeresőkön hatékonyan ismerkedhetünk, azonban arra vajmi kevés az esélyünk, hogy ott találjuk meg az igazit. Miért van ilyen lesújtó véleménnyel Dr. Paul Eastwick a randiappokról? Máris megmutatjuk.

A társkereső appok nem alkalmasak arra, hogy megtaláljuk életünk párját - állítja a szakértő

Forrás: Shutterstock

Alkalmi társat bármikor, komoly kapcsolatot csak ritkán találhatunk a társkereső alkalmazásokkal

Egy pszichológus szerint a társkereső alkalmazások arra építenek, hogy kompatibilissé tegyenek két különböző embert egymással.

Ezzel szemben Dr. Paul Eastwick szerint akkor lehet esélye egy embernek megtalálni az igazit, ha a hozzáillő emberekkel próbálja meg elmélyíteni a kapcsolatát.

A randiguru szerint az online társkeresésben rengeteg a gyors elutasítás, és ez kiöli az empátiát és a türelmet az ismerkedésből

„A társkereső alkalmazások többnyire időpocsékolások. Ezek az appok úgy működnek, mint a nyíldobálás. Bárkit eltalálhatnak. Az emberek megmutatják a legjobb oldalukat, és csak később derül ki, hogy valóban rendelkeznek-e a számunkra szimpatikus tulajdonságokkal. Idegen embereket hoznak össze és próbálnak kompatibilissé tenni egymással, ahelyett, hogy két egymáshoz vonzódó embernek segítenének a kapcsolatuk építésében" – kezdte beszámolóját a Yourtango szakértője.

A pszichológus szerint sokkal bonyolultabb, de hatásosabb módszer, ha valakivel lassú építkezéssel alakítasz ki komoly kapcsolatot. Ehhez három tippet is adott a szakértő.

1. A hármas randiszabály

„Amikor valaki társkereső appozik, akkor nem sok esélyt ad a lehetőségeinek, 20 perces kávézások alatt döntik el az emberek, hogy mit akarnak a másiktól. Ezzel szemben, ha gyakran találkozunk valakivel, folyamatosan változhat a róla kialakított véleményünk. Statisztikailag kevés az esélyünk, hogy az első randin rögtön szikrát érezzünk. Ezért én azt ajánlom, hogy mindenkivel menj el legalább 3 randira, és csak utána döntsd el, hogy mit gondolsz róla" – tette hozzá a kutató.

2. Csatlakozz csoportokhoz

A szakértő szerint az ember társas lény és törzsekbe szerveződve fejlődött az évezredek során, emiatt úgy tud a legkönnyebben kapcsolódni másokhoz, ha gyakran találkozik velük társaságban. Főleg, ha ezek az alkalmak spontán alakulnak.