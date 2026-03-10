A diplomás randiguru vallomása: a társkeresőkön bárkit találhatsz, csak társat nem

Hogy micsoda? Jól olvastad! Egy szakértő szerint az online társkeresőkön hatékonyan ismerkedhetünk, azonban arra vajmi kevés az esélyünk, hogy ott találjuk meg az igazit. Miért van ilyen lesújtó véleménnyel Dr. Paul Eastwick a randiappokról? Máris megmutatjuk.
Alkalmi társat bármikor, komoly kapcsolatot csak ritkán találhatunk a társkereső alkalmazásokkal
- Egy pszichológus szerint a társkereső alkalmazások arra építenek, hogy kompatibilissé tegyenek két különböző embert egymással.
- Ezzel szemben Dr. Paul Eastwick szerint akkor lehet esélye egy embernek megtalálni az igazit, ha a hozzáillő emberekkel próbálja meg elmélyíteni a kapcsolatát.
- A randiguru szerint az online társkeresésben rengeteg a gyors elutasítás, és ez kiöli az empátiát és a türelmet az ismerkedésből
„A társkereső alkalmazások többnyire időpocsékolások. Ezek az appok úgy működnek, mint a nyíldobálás. Bárkit eltalálhatnak. Az emberek megmutatják a legjobb oldalukat, és csak később derül ki, hogy valóban rendelkeznek-e a számunkra szimpatikus tulajdonságokkal. Idegen embereket hoznak össze és próbálnak kompatibilissé tenni egymással, ahelyett, hogy két egymáshoz vonzódó embernek segítenének a kapcsolatuk építésében" – kezdte beszámolóját a Yourtango szakértője.
A pszichológus szerint sokkal bonyolultabb, de hatásosabb módszer, ha valakivel lassú építkezéssel alakítasz ki komoly kapcsolatot. Ehhez három tippet is adott a szakértő.
1. A hármas randiszabály
„Amikor valaki társkereső appozik, akkor nem sok esélyt ad a lehetőségeinek, 20 perces kávézások alatt döntik el az emberek, hogy mit akarnak a másiktól. Ezzel szemben, ha gyakran találkozunk valakivel, folyamatosan változhat a róla kialakított véleményünk. Statisztikailag kevés az esélyünk, hogy az első randin rögtön szikrát érezzünk. Ezért én azt ajánlom, hogy mindenkivel menj el legalább 3 randira, és csak utána döntsd el, hogy mit gondolsz róla" – tette hozzá a kutató.
2. Csatlakozz csoportokhoz
A szakértő szerint az ember társas lény és törzsekbe szerveződve fejlődött az évezredek során, emiatt úgy tud a legkönnyebben kapcsolódni másokhoz, ha gyakran találkozik velük társaságban. Főleg, ha ezek az alkalmak spontán alakulnak.
„Ha hosszú időn keresztül interakcióban lennél másokkal – például táncórákon, edzéseken, kézműves szakkörökön –, akkor úgy találkoznál ismételten más emberekkel, hogy közben elsőre nem nyűgöztek le. De lehet, hogy pont egy ilyen alkalmon alakul ki valakivel köztetek az a szikra, ami különben soha az életben nem ütné fel a fejét, mert nem hagytok neki időt és teret" – magyarázta el a szakértő.
3. A zöld zászlókat számold, ne a pirosakat
Eastwick szerint a társkereső szinglik szándékosan a vészjelzéseket keresik a randipartnereikben, ahelyett, hogy a pozitív tulajdonságaikat keresnék. Ezzel pedig tudat alatt is szabotálják a szerelmi életüket.
„Mintha magunkévá tennénk a másikkal kapcsolatos red flageket. A hang a fejünkben óvatosságra és falak építésére int minket, de az emberi kapcsolatok nem működhetnek így. Pont ellenkező módon kellene hozzáállnod, sebezhetővé kéne tenned magad. Így, ha megjelenik az igazi, látni fogod az összes zöld zászlóját és sokkal közelebb mered magadhoz engedni" – zárta gondolatait a szakértő.
