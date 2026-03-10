Britney Spears retteg attól, hogy újra az apja gyámsága alá kerülhet az ittas vezetés miatt

Alig néhány napja került nyilvánosságra, hogy Britney Spears ittas vezetés miatt egy rendőrőrsön töltötte a szerda éjszakáját. Az énekesnőnek nem ez volt az első balhéja az elmúlt hónapokban, emiatt pedig egyre hangosabbak azok a hangok, amelyek szerint segítségre van szüksége a mentális problémákkal küzdő sztárnak. Így került újra a képbe Britney Spears édesapja, Jamie Spears.

Britney Spears 13 éven keresztül élt az apja, Jamie Spears gyámsága alatt

Forrás: Britney Spears Instagram/Northfoto

Britney Spears legújabb botránya A kaliforniai autópálya-rendőrség március 4-én 20:48 körül kapott bejelentést egy szabálytalanul közlekedő fekete BMW-ről.

A jármű vezetője Britney Spears volt.

Az énekesnőt alkohol és drogok hatása alatt történő vezetés gyanújával tartóztatták le.

A kémiai tesztek eredményei még nem érkeztek meg, a nyomozás folyamatban van.

A popsztárt később szabadon engedték, tárgyalását május 4-re tűzték ki.

Az énekesnő később beismerte tettét és a menedzserén keresztül bocsánatot kért az ittas vezetés miatt.

Britney Spears családja azt szeretné, ha Jamie Spears és a lánya kibékülnének

Most a Page Six számára az énekesnő egyik barátja árult el részleteket arról, hogy mi folyik a Spears család háza táján.

„Britney és Jamie viszonya eléggé feszült, mióta megszűnt a gyámság. Az énekesnő édesapja azonban sosem adta fel a reményt, hogy része legyen a lánya életének és segíthessen neki a lehetőségeihez mérten. Most keresi folyamatosan a lehetőséget, hogy beszélhessenek és kitalálhassák, hogyan folytassák a dolgokat. Információim szerint Britney Spears gyermekei, Sean Preston és Jayden is támogatják a 73 éves nagyapjukat abban, hogy kibéküljenek az édesanyjukkal" - kezdte beszámolóját a forrás. A bennfentes arról is beszélt, hogy nem csak az anyjukkal, a nagyapjukkal is felvették a kapcsolatot a fiúk a tavalyi évben. Ennek ellenére a popsztár ódzkodik tőle, hogy az elidegenedett apja újra az élete része legyen.

„Régóta fennáll köztük ez a haragos viszony és talán soha nem lehet meggyőzni arról Britneyt, hogy az apja csak az ő érdekét tartja szem előtt. Egyszerűen feszültté és idegessé teszi a gondolat, hogy Jamie újra az élete része lehet. Annak ellenére is, hogy a többi családtagjuk egységesen támogatják az ötletet."