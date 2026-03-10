Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. márc. 10., kedd

Britney Spears retteg attól, hogy újra az apja gyámsága alá kerülhet az ittas vezetés miatt

Komáromi Bence
2026.03.10.
Néhány napja a rendőrség letartóztatta a Baby one more time énekesnőjét, miután ittas vezetésen kapták. Britney Spears családja az eset óta nagyon aggódik a popsztárért.

Alig néhány napja került nyilvánosságra, hogy Britney Spears ittas vezetés miatt egy rendőrőrsön töltötte a szerda éjszakáját. Az énekesnőnek nem ez volt az első balhéja az elmúlt hónapokban, emiatt pedig egyre hangosabbak azok a hangok, amelyek szerint segítségre van szüksége a mentális problémákkal küzdő sztárnak. Így került újra a képbe Britney Spears édesapja, Jamie Spears.

Britney Spears 13 éven keresztül élt az apja, Jamie Spears gyámsága alatt
Britney Spears legújabb botránya

Britney Spears családja azt szeretné, ha Jamie Spears és a lánya kibékülnének

Most a Page Six számára az énekesnő egyik barátja árult el részleteket arról, hogy mi folyik a Spears család háza táján.

„Britney és Jamie viszonya eléggé feszült, mióta megszűnt a gyámság. Az énekesnő édesapja azonban sosem adta fel a reményt, hogy része legyen a lánya életének és segíthessen neki a lehetőségeihez mérten. Most keresi folyamatosan a lehetőséget, hogy beszélhessenek és kitalálhassák, hogyan folytassák a dolgokat. Információim szerint Britney Spears gyermekei, Sean Preston és Jayden is támogatják a 73 éves nagyapjukat abban, hogy kibéküljenek az édesanyjukkal" - kezdte beszámolóját a forrás. A bennfentes arról is beszélt, hogy nem csak az anyjukkal, a nagyapjukkal is felvették a kapcsolatot a fiúk a tavalyi évben. Ennek ellenére a popsztár ódzkodik tőle, hogy az elidegenedett apja újra az élete része legyen.

„Régóta fennáll köztük ez a haragos viszony és talán soha nem lehet meggyőzni arról Britneyt, hogy az apja csak az ő érdekét tartja szem előtt. Egyszerűen feszültté és idegessé teszi a gondolat, hogy Jamie újra az élete része lehet. Annak ellenére is, hogy a többi családtagjuk egységesen támogatják az ötletet."

A forrás szerint egyértelmű, hogy mitől retteg az énekesnő. A rendszeres orvosi vizsgálatoknak, terápiás üléseknek és gyógyszeres kezeléseknek már csak a gondolata is frusztálja őt, annak ellenére is, hogy tisztában van vele, hogy segítségre van szüksége, különben még mélyebbre csúszhat.

Sam Asghari üzent a Britney-botránnyal kapcsolatban

Kevin Federline után az énekesnő második férje, Sam Asghari is nyilatkozott Britney Spears ittas vezetése kapcsán.

Új részletek Britney Spears legújabb botrányáról: nyilvánosságra kerültek a segélyhívó központ felvételei

A rendőrségi jelentések és a segélyhívó központ felvételei alapján a popsztár járműve feltűnően veszélyesen közlekedett az autópályán. Az ügyet jelenleg is vizsgálják, Britney Spears képviselője reagált a történtekre.

Addig jár a korsó a kútra: letartóztatták Britney Spearst ittas vezetés miatt

Pár hónappal ezelőtt több pletyka is szárnyra kapott arról, hogy az énekesnő egy átmulatott este után volán mögé ült. Bár Britney Spears akkor nem került bajba, most fülön csípték őt a rendőrök.

 

