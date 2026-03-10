Így derítheted ki, ha a randipartnered nem szerelmes beléd, csak kapcsolatfüggőséggel küzd

A kapcsolatfüggő ember számára nem az a fontos, hogy ki van mellette, hanem az, hogy legyen valaki. A magány számára olyasmi, amivel nem szeretne szembesülni, ezért mindent megtesz, hogy elkerülje. Ha kell, feladja önmagát, a határait, a vágyait, csak azért, hogy egy kapcsolatot fenntartson. Ha elkezdesz valakivel randizni, akkor jobb, ha felismered azokat a jeleket, amik egy kapcsolatfüggőségben szenvedő emberre jellemzők.

A kapcsolatfüggőség jelei könnyen felismerhetők már az első néhány randi után.

Forrás: 123RF

A kapcsolatfüggőség nem szerelem, hanem a magánytól való félelem és a kapcsolatba kapaszkodás iskolapéldája.

Az ismerkedés korai szakaszában is lehetnek árulkodó viselkedésminták és nonverbális jelek.

A kapcsolatfüggő könnyen alárendeli magát másoknak, túl gyorsan dönt és folyamatos visszajelzést vár.

Néhány jel segíthet időben felismerni, hogy a partnered nem beléd szerelmes, hanem kapcsolatfüggő.

Mutatjuk a társfüggőség jeleit

Az egészségtelen kötődés gyökerei gyakran a gyerekkorban keresendők. Azok, akik bizonytalan kötődést éltek át szüleikkel, később felnőttként is hajlamosabbak lehetnek a túlzott ragaszkodásra. Fontos, hogy akár már az első randin felismerd, ha a partnered kapcsolatfüggőségben szenved, amit könnyű összekeverni a szerelemmel. Mutatjuk a társfüggőség jeleit!

Túlságosan gyors érzelmi bevonódás

Ha a randipartnered már az első vagy második találkozón arról beszél, hogy tényleg ritkán érez ilyen vonzódást, vagy olyan, mintha mindig is ismert volna, az nem mindig a szerelem, hanem sokszor bizony a kapcsolatfüggőség jele. Egy normális párkapcsolatban az érzelmi kötődés fokozatos. Persze egy kapcsolat elején az úgynevezett „rózsaszín köd” tényleg létező jelenség, azonban ennek is vannak szintjei.

Állandó igény a figyelemre és a megerősítésre

Amikor valaki többször rákérdez arra, hogy szeret-e, figyelsz-e rá, vagy folyamatos visszajelzést vár még akkor is, amikor még alig ismeritek egymást, akkor gyanítható, hogy az illető kapcsolatfüggő. Ez az igény nem az egészséges érdeklődést jelzi, hanem az illető félelmét attól, hogy elutasítják vagy egyedül marad.