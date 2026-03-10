Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
toxikus párkapcsolat
toxikus párkapcsolat

Így derítheted ki, ha a randipartnered nem szerelmes beléd, csak kapcsolatfüggőséggel küzd

toxikus párkapcsolat randizás kapcsolatfüggőség
Simon Benedek
2026.03.10.
Tényleg szerelmes beléd vagy csak retteg attól, hogy egyedül marad? A kapcsolatfüggőség alattomos jelenség, amely könnyen összetéveszthető a nagybetűs szerelemmel. Íme néhány jel, amiből felismerheted, ha a randipartnered csak párkapcsolatfüggő!

A kapcsolatfüggő ember számára nem az a fontos, hogy ki van mellette, hanem az, hogy legyen valaki. A magány számára olyasmi, amivel nem szeretne szembesülni, ezért mindent megtesz, hogy elkerülje. Ha kell, feladja önmagát, a határait, a vágyait, csak azért, hogy egy kapcsolatot fenntartson. Ha elkezdesz valakivel randizni, akkor jobb, ha felismered azokat a jeleket, amik egy kapcsolatfüggőségben szenvedő emberre jellemzők. 

Egy nő és egy kapcsolatfüggőségben szenvedő férfi első randin.
A kapcsolatfüggőség jelei könnyen felismerhetők már az első néhány randi után. 
Forrás: 123RF
  • A kapcsolatfüggőség nem szerelem, hanem a magánytól való félelem és a kapcsolatba kapaszkodás iskolapéldája.
  • Az ismerkedés korai szakaszában is lehetnek árulkodó viselkedésminták és nonverbális jelek.
  • A kapcsolatfüggő könnyen alárendeli magát másoknak, túl gyorsan dönt és folyamatos visszajelzést vár.
  • Néhány jel segíthet időben felismerni, hogy a partnered nem beléd szerelmes, hanem kapcsolatfüggő.

Mutatjuk a társfüggőség jeleit

Az egészségtelen kötődés gyökerei gyakran a gyerekkorban keresendők. Azok, akik bizonytalan kötődést éltek át szüleikkel, később felnőttként is hajlamosabbak lehetnek a túlzott ragaszkodásra. Fontos, hogy akár már az első randin felismerd, ha a partnered kapcsolatfüggőségben szenved, amit könnyű összekeverni a szerelemmel. Mutatjuk a társfüggőség jeleit!

Túlságosan gyors érzelmi bevonódás

Ha a randipartnered már az első vagy második találkozón arról beszél, hogy tényleg ritkán érez ilyen vonzódást, vagy olyan, mintha mindig is ismert volna, az nem mindig a szerelem, hanem sokszor bizony a kapcsolatfüggőség jele. Egy normális párkapcsolatban az érzelmi kötődés fokozatos. Persze egy kapcsolat elején az úgynevezett „rózsaszín köd” tényleg létező jelenség, azonban ennek is vannak szintjei. 

Állandó igény a figyelemre és a megerősítésre

Amikor valaki többször rákérdez arra, hogy szeret-e, figyelsz-e rá, vagy folyamatos visszajelzést vár még akkor is, amikor még alig ismeritek egymást, akkor gyanítható, hogy az illető kapcsolatfüggő. Ez az igény nem az egészséges érdeklődést jelzi, hanem az illető félelmét attól, hogy elutasítják vagy egyedül marad.

A jövő tervezgetése

Amikor az első találkozások után partnered hirtelen közös utazásokról, esküvőről, lakásról és gyerekekről kezd el társalogni, akkor az a kapcsolati biztonság utáni függés jele lehet. Egy egészséges kapcsolatban az ilyen témák maximum érintőlegesen merülnek fel, de semmiképpen sem nyomasztó mélységeikben az első randi(k) után.

Ijesztő kijelentések

Ha a partnered száját olyan kijelentések hagyják el mindössze néhány randi után, hogy „nem tudom, mihez kezdenék nélküled” vagy „nem tudnék nélküled élni”, vagy arra utal, hogyha elhagyod kár tenne magában, akkor biztosan szerelemfüggőségben szenved az illető. 

Ezek is érdekelhetnek a kapcsolatfüggőségről:

A legstabilabb párkapcsolatot is tönkreteheti, ha társfüggő az egyik fél

Mutatjuk, mit a jelei, és mit lehet tenni ellene.

Kapcsolatfüggés vagy társfüggés? A kettő nem egészen ugyanaz

A társfüggő a kapcsolatban nem a függő fél, hanem a függő személy társa.

Hamupipőke-szindróma, avagy a kapcsolatfüggőség aggasztó jelensége

A párkapcsolat vágya természetes emberi igény, ám ezzel is áteshetünk a ló túloldalára. Hamupipőke-szindróma mára a kapcsolatfüggőségben élő, függetlenedni képtelen nők szinonimájává vált.

 

 

