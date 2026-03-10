Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. márc. 10., kedd

Igazi tündérmese: 3 év után előkerült Lily Collins ellopott eljegyzési gyűrűje - Videó

2026.03.10.
A színésznő 27 millió forintos ékszerét még három évvel ezelőtt lopták el ismeretlenek. Most azonban Lily Collins egyik jóakarójának hála újra viselheti a gyűrűjét.

Ilyen csak a mesékben létezik! Vagy mégsem? Lily Collins eljegyzési gyűrűje három év után előkerült. Az ékszert még 2023-ban lopták el, azonban most egy ékszerésznek hála visszakerült jogos tulajdonosához. Mutatjuk a szövevényes történet részleteit.

Lily Collins ellopott jegygyűrűje visszakerült jogos tulajdonosához
Lily Collins ellopott eljegyzési gyűrűje visszakerült jogos tulajdonosához
Lily Collins személyesen köszönte meg a jóakarója segítségét

Mindössze néhány nappal ezelőtt került nyilvánosságra, hogy az Emily Párizsban sztárja újra viselheti a gyűrűjét, miután egy ékszerész felismerte a különleges darabot és visszaszolgáltatta a tulajdonosának. A gyémánt ékszert még 2023-ban egy wellness szállodából lopták el, miközben a világsztár éppen a forgatások fáradalmait pihente ki. Most azonban izgalmas úton, de visszakerült a színésznőhöz, aki egy Instagram-posztban megköszönte az önzetlen segítséget.

Ha kíváncsi vagy a nagy ékszerrablás részleteire, akkor tekintsd meg a témában készített TikTok-videónkat:

Előkerült Lily Collins 27 millió forintos eljegyzési gyűrűje Az Emily Párizsban című sorozat főszereplőjével, Lily Collinsszal valóságos csoda történt a minap. #life #lifehuofficial #LilyCollins #jegygyűrű #Hollywood #sztárhírek

További érdekességeket Lily Collins életéről itt tudsz elolvasni: 

Veszélyesen nagy a nyomás! Lily Collins egészsége rámehet Audrey Hepburn megformálására

Lily Collins pályafutása egyik legnagyobb kihívására készül: a színésznő Audrey Hepburn bőrébe bújik egy készülő életrajzi filmben. A megtiszteltetés minden bizonnyal óriási, ám bennfentesek szerint hatalmas nyomás nehezedik a színésznőre a legendásan karcsú filmcsillag megformálása miatt.

Kirabolták a népszerű színésznőt, elvitték a jegygyűrűjét is

Lily Collinst 2020-ban jegyezte el szerelme egy óriási ékkővel díszített gyűrűvel.

Lily Collins évek óta Audrey Hepburn szerepére készül: íme, az Emily Párizsban összes Audrey-outfitje

Vannak sztárok, akiknek sikerült a manifesztáció – és úgy látszik, Lily Collins is közéjük tartozik.

 

 

