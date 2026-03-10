Igazi tündérmese: 3 év után előkerült Lily Collins ellopott eljegyzési gyűrűje - Videó

Ilyen csak a mesékben létezik! Vagy mégsem? Lily Collins eljegyzési gyűrűje három év után előkerült. Az ékszert még 2023-ban lopták el, azonban most egy ékszerésznek hála visszakerült jogos tulajdonosához. Mutatjuk a szövevényes történet részleteit.

Lily Collins ellopott eljegyzési gyűrűje visszakerült jogos tulajdonosához

Forrás: Northfoto

Lily Collins személyesen köszönte meg a jóakarója segítségét

Mindössze néhány nappal ezelőtt került nyilvánosságra, hogy az Emily Párizsban sztárja újra viselheti a gyűrűjét, miután egy ékszerész felismerte a különleges darabot és visszaszolgáltatta a tulajdonosának. A gyémánt ékszert még 2023-ban egy wellness szállodából lopták el, miközben a világsztár éppen a forgatások fáradalmait pihente ki. Most azonban izgalmas úton, de visszakerült a színésznőhöz, aki egy Instagram-posztban megköszönte az önzetlen segítséget.

Ha kíváncsi vagy a nagy ékszerrablás részleteire, akkor tekintsd meg a témában készített TikTok-videónkat:

@life.hu_official Előkerült Lily Collins 27 millió forintos eljegyzési gyűrűje Az Emily Párizsban című sorozat főszereplőjével, Lily Collinsszal valóságos csoda történt a minap. #life #lifehuofficial #LilyCollins #jegygyűrű #Hollywood #sztárhírek ♬ eredeti hang – life.hu_official - life.hu_official

