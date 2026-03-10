Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. márc. 10., kedd Ildikó

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Oscar 2026
pletyka

9 dolog, amiről inkább ne beszélj a munkahelyeden

Shutterstock - ASDF_MEDIA
pletyka munkahely etikett
Tóth Hédi
2026.03.10.
A munkahelyi beszélgetések könnyen kényes irányba fordulhatnak. A pletyka az irodában gyorsan feszültséget és félreértéseket okozhat.

A munkahelyen sok időt töltünk együtt a kollégáinkkal, ezért teljesen természetes, hogy a beszélgetések néha túlmutatnak a munkán. Egy-egy ártatlannak tűnő megjegyzésből azonban könnyen pletyka lehet, ami kínos helyzeteket és felesleges konfliktusokat teremthet az irodában.

A munkahelyi pletyka gyorsan terjed, és könnyen kellemetlen helyzetbe hozhat.
A munkahelyi pletyka gyorsan terjed, és könnyen kellemetlen helyzetbe hozhat.
Forrás: Shutterstock
  • A munkahelyi beszélgetések könnyen pletykává válhatnak, ami feszültséget okozhat a csapatban.
  • Vannak témák, amelyek a barátok között beleférnek, de az irodában kellemetlenek lehetnek.
  • Ha bizonytalan vagy, inkább maradj semleges témáknál a kollégákkal való beszélgetésben.

Amikor a pletyka könnyen kellemetlen helyzetbe hozhat

A munkahelyen gyakran napi 8–9 órát töltünk a kollégáinkkal, így teljesen természetes, hogy idővel nem csak a projektek és határidők kerülnek szóba. A beszélgetések segíthetnek kapcsolatokat építeni és oldani a feszültséget, de van néhány téma, ami könnyen kínos helyzetbe hozhat, vagy akár a karrierednek is árthat – írja a Business Insider.
Összegyűjtöttük azt a 9 témát, amelyeket etikettszakértők és karriertanácsadók szerint jobb, ha inkább kihagysz az irodai small talkból.

1. Politika és vallás

Ez a két téma szinte garantáltan erős véleményeket és vitákat vált ki. Ami egy baráti vacsorán még belefér, az a munkahelyen könnyen feszültséget és táborokra szakadást okozhat. Ha különböző nézetek ütköznek, az akár a közös munkát is megnehezítheti.
Tipp: Ha ilyen témára terelődik a szó, elegánsan válts témát: például egy közös projektről vagy hétvégi programról kezdj el beszélni.

2. A fizetésed (és mások fizetése)

Bár a fizetésről szóló beszélgetések sokakat érdekelnek, könnyen irigységet vagy feszültséget szülhetnek a csapatban. A bérkülönbségek mögött sokszor olyan tényezők állnak, amelyek nem láthatók kívülről.
Tipp: ha fizetéssel kapcsolatos kérdésed van, inkább a HR-rel vagy a vezetőddel beszélj róla.

3. Mások pénzügyei vagy életmódja

Megjegyzéseket tenni arra, ki mire költi a pénzét vagy mennyit utazik szabadságra, könnyen ítélkezőnek tűnhet. A kollégák magánélete nem tartozik a munkahelyi beszélgetések közé.
Tipp: ha valaki mesél a nyaralásáról, érdeklődj az élményekről, ne a költségekről.

4. A szerelmi életed részletei

Egy aranyos randis sztori még belefér, de a túl részletes párkapcsolati történetek vagy konfliktusok könnyen túl személyessé válhatnak. Sok kolléga egyszerűen nem szeretne ilyen intim részleteket hallani.
Tipp: gondolj arra, hogy ami a barátaidnak vicces, az az irodában kínos lehet.

5. Egészségügyi problémák

Az egészséged fontos, de a túl személyes orvosi részletek megosztása kényelmetlen helyzetbe hozhat másokat. A kollégák nem feltétlenül tudnak vagy akarnak ilyen témákra reagálni.
Tipp: ha szükséges, mondd egyszerűen: „Orvosi vizsgálatom volt”, és ennyi.

6. Hogy új állást keresel

Ha hangosan beszélsz arról, hogy már interjúkra jársz, az könnyen bizalomvesztést okozhat a vezetők és a kollégák között. A csapat úgy érezheti, már nem számíthat rád hosszú távon.
Tipp: amíg nincs konkrét lépés, ezt tartsd meg a legszűkebb körnek.

7. Vad hétvégi történetek

Egy-egy könnyed sztori belefér, de a túlzásba vitt bulis vagy alkoholos történetek könnyen rombolhatják a professzionális képet rólad.
Tipp: ha hétfőn megkérdezik, milyen volt a hétvégéd, maradj a „mozis-kirándulós” verziónál.

8. Állandó panaszkodás a stresszről

A munkahelyi stressz valós probléma, de ha valaki folyamatosan erről beszél, az negatív hangulatot teremt, és akár „stresszversenyt” is kialakíthat a kollégák között.
Tipp: ha tényleg túlterhelt vagy, beszélj róla a vezetőddel, ne a kávégépnél panaszkodj minden nap.

9. A főnököd kibeszélése

A vezetőről szóló panaszkodás vagy pletyka gyorsan visszajuthat hozzá, és komoly következményei lehetnek. Még ha csak ventillálni szeretnél is, könnyen úgy tűnhet, hogy rosszindulatú pletykát terjesztesz.
Tipp: ha problémád van a főnököddel, inkább beszéld meg vele négyszemközt, vagy kérj segítséget a HR-től.

A munkahelyi beszélgetések célja, hogy kapcsolatokat építsenek, ne feszültséget keltsenek. Ha bizonytalan vagy, egy egyszerű szabály segít: csak azt mondd el, amit egy meetingben is nyugodt szívvel vállalnál.

Olvass tovább!

3 dolog, amit sose tegyél a munkahelyi ebédlőben – Kivéve, ha közutálat tárgya akarsz lenni

Tolakodó szagok, a mosogató szélén árválkodó kávés bögrék és a hűtőből eltűnő finomságok. Ismerős? A munkahelyi illemszabályok nagy része ugyan íratlan, mégis érdemes betartani őket, hogy megmaradjon a béke.

3 ártatlannak tűnő mondat, amely azonnal tönkreteszi a munkahelyi szakmai megítélésedet

A munkahelyi kommunikáció nagyon fontos, ha ezt szeretnéd, hogya kollégáid szívesen társalogjanak veled. Az alábbi mondatok viszont tönkretehetik a munkahelyi szakmai megítélésed.

Ez az 5 csillagjegy viselkedik a legcikibben a munkahelyi csapatépítőn

Az esemény, ahol olyan dolgokat is megtudunk egymásról, amit nem biztos, hogy szerettünk volna...


 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu