9 dolog, amiről inkább ne beszélj a munkahelyeden

A munkahelyen sok időt töltünk együtt a kollégáinkkal, ezért teljesen természetes, hogy a beszélgetések néha túlmutatnak a munkán. Egy-egy ártatlannak tűnő megjegyzésből azonban könnyen pletyka lehet, ami kínos helyzeteket és felesleges konfliktusokat teremthet az irodában.

A munkahelyi pletyka gyorsan terjed, és könnyen kellemetlen helyzetbe hozhat.

Amikor a pletyka könnyen kellemetlen helyzetbe hozhat

A munkahelyen gyakran napi 8–9 órát töltünk a kollégáinkkal, így teljesen természetes, hogy idővel nem csak a projektek és határidők kerülnek szóba. A beszélgetések segíthetnek kapcsolatokat építeni és oldani a feszültséget, de van néhány téma, ami könnyen kínos helyzetbe hozhat, vagy akár a karrierednek is árthat – írja a Business Insider.

Összegyűjtöttük azt a 9 témát, amelyeket etikettszakértők és karriertanácsadók szerint jobb, ha inkább kihagysz az irodai small talkból.

1. Politika és vallás

Ez a két téma szinte garantáltan erős véleményeket és vitákat vált ki. Ami egy baráti vacsorán még belefér, az a munkahelyen könnyen feszültséget és táborokra szakadást okozhat. Ha különböző nézetek ütköznek, az akár a közös munkát is megnehezítheti.

Tipp: Ha ilyen témára terelődik a szó, elegánsan válts témát: például egy közös projektről vagy hétvégi programról kezdj el beszélni.

2. A fizetésed (és mások fizetése)

Bár a fizetésről szóló beszélgetések sokakat érdekelnek, könnyen irigységet vagy feszültséget szülhetnek a csapatban. A bérkülönbségek mögött sokszor olyan tényezők állnak, amelyek nem láthatók kívülről.

Tipp: ha fizetéssel kapcsolatos kérdésed van, inkább a HR-rel vagy a vezetőddel beszélj róla.

3. Mások pénzügyei vagy életmódja

Megjegyzéseket tenni arra, ki mire költi a pénzét vagy mennyit utazik szabadságra, könnyen ítélkezőnek tűnhet. A kollégák magánélete nem tartozik a munkahelyi beszélgetések közé.

Tipp: ha valaki mesél a nyaralásáról, érdeklődj az élményekről, ne a költségekről.

4. A szerelmi életed részletei

Egy aranyos randis sztori még belefér, de a túl részletes párkapcsolati történetek vagy konfliktusok könnyen túl személyessé válhatnak. Sok kolléga egyszerűen nem szeretne ilyen intim részleteket hallani.

Tipp: gondolj arra, hogy ami a barátaidnak vicces, az az irodában kínos lehet.

5. Egészségügyi problémák

Az egészséged fontos, de a túl személyes orvosi részletek megosztása kényelmetlen helyzetbe hozhat másokat. A kollégák nem feltétlenül tudnak vagy akarnak ilyen témákra reagálni.

Tipp: ha szükséges, mondd egyszerűen: „Orvosi vizsgálatom volt”, és ennyi.

6. Hogy új állást keresel

Ha hangosan beszélsz arról, hogy már interjúkra jársz, az könnyen bizalomvesztést okozhat a vezetők és a kollégák között. A csapat úgy érezheti, már nem számíthat rád hosszú távon.

Tipp: amíg nincs konkrét lépés, ezt tartsd meg a legszűkebb körnek.

7. Vad hétvégi történetek

Egy-egy könnyed sztori belefér, de a túlzásba vitt bulis vagy alkoholos történetek könnyen rombolhatják a professzionális képet rólad.

Tipp: ha hétfőn megkérdezik, milyen volt a hétvégéd, maradj a „mozis-kirándulós” verziónál.

8. Állandó panaszkodás a stresszről

A munkahelyi stressz valós probléma, de ha valaki folyamatosan erről beszél, az negatív hangulatot teremt, és akár „stresszversenyt” is kialakíthat a kollégák között.

Tipp: ha tényleg túlterhelt vagy, beszélj róla a vezetőddel, ne a kávégépnél panaszkodj minden nap.

9. A főnököd kibeszélése

A vezetőről szóló panaszkodás vagy pletyka gyorsan visszajuthat hozzá, és komoly következményei lehetnek. Még ha csak ventillálni szeretnél is, könnyen úgy tűnhet, hogy rosszindulatú pletykát terjesztesz.

Tipp: ha problémád van a főnököddel, inkább beszéld meg vele négyszemközt, vagy kérj segítséget a HR-től.

A munkahelyi beszélgetések célja, hogy kapcsolatokat építsenek, ne feszültséget keltsenek. Ha bizonytalan vagy, egy egyszerű szabály segít: csak azt mondd el, amit egy meetingben is nyugodt szívvel vállalnál.

