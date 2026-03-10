Ezek az új szokások a párkapcsolatban nagyobb bajt jelentenek, mint hinnéd

Van az a pillanat, amikor valami egy párkapcsolatban egyszerűen „nem stimmel”. Vannak jelek vagy új szokások, amelyek elsőre ártalmatlannak tűnnek, azonban egy pszichológus szerint nem mindig azok. A Londonban dolgozó pszichoterapeuta, Marygrace Anderson szerint ezek a hétköznapinak tűnő változások és új szokások valójában komoly figyelmeztetések lehetnek.

A párkapcsolati válságot néhány új szokás is előre jelezheti.

Van az a pillanat, amikor úgy érzed, a párkapcsolatodban valami „nem stimmel”.

Elsőre ártalmatlannak tűnő apróságok és új szokások is komoly figyelmeztető jelek lehetnek.

Marygrace Anderson londoni pszichoterapeuta szerint az alábbiakra érdemes odafigyelni!

Párkapcsolati válság jelei: új szokások

Ha korábban nem látott vagy furcsa új szokásokat észlelsz a párodnál, az akár semmiség is lehet. Vannak azonban olyan dolgok, amelyek gyanúra adhatnak okot. Marygrace Anderson pszichoterapeuta szerint bizonyos új beidegződések árulkodók lehetnek az esetleges párkapcsolati problémákról is – írja a Daily Mail.

Titkolózás a közösségi média oldalakon

Ha azt veszed észre, hogy partnered hirtelen priváttá tette a közösségi média profiljait vagy hirtelen aktív lesz egy addig kevésbé – vagy egyáltalán nem – használt felületen, akkor gyanakodhatsz, hogy titokban itt kezdett flörtölni valakivel.

Nem te vagy az első, akinek elmondja a gondjait

ChatGPT, naplózós appok, AI coachok – ha partnered ezekhez fordul, amikor nehéz napja van, és nem hozzád, az azt jelezheti, hogy gond van a párkapcsolatotokkal. „Az érzelmi közelség lényege, hogy a párod téged tekint első számú bizalmasnak, ha szüksége van támogatásra vagy tanácsra” – mondja a pszichoterapeuta.

Családi programok nélküled

Ha a partnered családi látogatásokat szervez úgy, hogy téged kihagy, akkor az a kapcsolatotok tudatos szétválasztásának jele. Anderson szerint az ismétlődő kizárás „lassan, de határozottan csökkenti a te szerepedet az életében”.

A múlt újraírása

Amikor partnered lassan átalakítja a közös történeteiteket, lecsökkenti az emlékek részleteit vagy máshogy meséli a múltat, az gyakran az érzelmi eltávolodás jele. „A pszichológia szerint az ember igyekszik csökkenteni a jövőbeli fájdalmat. Ha valaki elkezdi újraírogatni a múltat, az a szakítás előszele lehet” – mondja a szakértő.