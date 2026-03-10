Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Ezek az új szokások a párkapcsolatban nagyobb bajt jelentenek, mint hinnéd

Simon Benedek
2026.03.10.
Van néhány olyan jel egy kapcsolatban, ami elsőre talán fel sem tűnik vagy nem tulajdonítasz neki akkora jelentőséget, pedig valójában igazi red flag. Egy pszichológus elárulta azokat az új szokásokat, amelyek aggasztóbbak egy párkapcsolatban, mint elsőre gondolnád.

Van az a pillanat, amikor valami egy párkapcsolatban egyszerűen „nem stimmel”. Vannak jelek vagy új szokások, amelyek elsőre ártalmatlannak tűnnek, azonban egy pszichológus szerint nem mindig azok. A Londonban dolgozó pszichoterapeuta, Marygrace Anderson szerint ezek a hétköznapinak tűnő változások és új szokások valójában komoly figyelmeztetések lehetnek.

Párkapcsolati válság: egy férfi és egy nő veszekedés közben.
A párkapcsolati válságot néhány új szokás is előre jelezheti. 
Forrás:  Getty Images
  • Van az a pillanat, amikor úgy érzed, a párkapcsolatodban valami „nem stimmel”.
  • Elsőre ártalmatlannak tűnő apróságok és új szokások is komoly figyelmeztető jelek lehetnek.
  • Marygrace Anderson londoni pszichoterapeuta szerint az alábbiakra érdemes odafigyelni!

Párkapcsolati válság jelei: új szokások

Ha korábban nem látott vagy furcsa új szokásokat észlelsz a párodnál, az akár semmiség is lehet. Vannak azonban olyan dolgok, amelyek gyanúra adhatnak okot. Marygrace Anderson pszichoterapeuta szerint bizonyos új beidegződések árulkodók lehetnek az esetleges párkapcsolati problémákról is – írja a Daily Mail

Titkolózás a közösségi média oldalakon

Ha azt veszed észre, hogy partnered hirtelen priváttá tette a közösségi média profiljait vagy hirtelen aktív lesz egy addig kevésbé – vagy egyáltalán nem – használt felületen, akkor gyanakodhatsz, hogy titokban itt kezdett flörtölni valakivel. 

Nem te vagy az első, akinek elmondja a gondjait

ChatGPT, naplózós appok, AI coachok – ha partnered ezekhez fordul, amikor nehéz napja van, és nem hozzád, az azt jelezheti, hogy gond van a párkapcsolatotokkal. „Az érzelmi közelség lényege, hogy a párod téged tekint első számú bizalmasnak, ha szüksége van támogatásra vagy tanácsra” – mondja a pszichoterapeuta. 

Családi programok nélküled

Ha a partnered családi látogatásokat szervez úgy, hogy téged kihagy, akkor az a kapcsolatotok tudatos szétválasztásának jele. Anderson szerint az ismétlődő kizárás „lassan, de határozottan csökkenti a te szerepedet az életében”.

A múlt újraírása

Amikor partnered lassan átalakítja a közös történeteiteket, lecsökkenti az emlékek részleteit vagy máshogy meséli a múltat, az gyakran az érzelmi eltávolodás jele. „A pszichológia szerint az ember igyekszik csökkenteni a jövőbeli fájdalmat. Ha valaki elkezdi újraírogatni a múltat, az a szakítás előszele lehet” – mondja a szakértő.

Külsőleg jelen, otthon távol

A partnered nyilvánosan mindig kedves és figyelmes veled, de otthon megváltozik? Ez az érzelmi elvonulás klasszikus jele. Az otthoni távolságtartás intő jel lehet: itt az idő beszélni a párkapcsolati problémáitokról, mielőtt még mélyebb lesz köztetek a szakadék.

Otthon lefelé fordítja a telefonját

Az apró, ismétlődő szokások is beszédesek lehetnek. Ha a telefonját az utóbbi időben mindig arccal lefelé fordítja melletted, akkor bizony titkolózik. 

A rossz érzés, amit nem tudsz megmagyarázni

Néha nincsenek drámai események vagy egyértelmű jelek. Csak az a bizonytalan érzés, hogy valami „nem stimmel”. Ha ez az érzés ismétlődik benned , de partnered nem reagál, érdemes szakemberhez fordulni. 

