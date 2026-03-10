Vilmos herceg kitagadná a királyi családból András herceg lányait - Videó

Hihetetlen, de igaz. A legfrissebb sajtóhírek szerint a trónörökös, Vilmos herceg azt tervezi, hogy kitagadja a családból az unokatestvéreit, Eugénia hercegnőt és Beatrix hercegnőt. A kegyvesztett András herceg lányairól ugyanis kiderült, hogy vaj van a fülük mögött az Epstein-botránnyal kapcsolatban. Ennek tetejében még Meghan Markle és a Netflix is házalni kezdett a hercegnők körül. Mutatjuk a részleteket!

Vilmos hercegre vár a feladat, hogy döntsön az unokatestvérei sorsáról

Forrás: WireImage

Vilmos hercegnél betelt a pohár

Nemrég nyilvánosságra került, hogy a hercegnők az édesanyjukkal, Sarah Fergusonnal együtt személyesen is meglátogatták Jeffrey Epsteint New Yorkban. Ezen felül kiderült az is, hogy közük lehet ahhoz, hogy a Netflix sorozatot készít András herceg bukásáról és a királyi család botrányairól. Hogyan jön ehhez az egészhez Meghan Markle? A témában készített TikTok-videónkból kiderül:

