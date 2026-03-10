Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Vilmos herceg kitagadná a királyi családból András herceg lányait - Videó

Komáromi Bence
2026.03.10.
Az már nyilvánvalóvá vált az elmúlt hetekben, hogy a botrányok hatására Eugénia hercegnő és Beatrix hercegnő nem szívesen látott vendégekké váltak az elit köreiben. Most azonban kiderült, hogy már Vilmos herceg is legszívesebben levenné róluk a kezét.

Hihetetlen, de igaz. A legfrissebb sajtóhírek szerint a trónörökös, Vilmos herceg azt tervezi, hogy kitagadja a családból az unokatestvéreit, Eugénia hercegnőt és Beatrix hercegnőt. A kegyvesztett András herceg lányairól ugyanis kiderült, hogy vaj van a fülük mögött az Epstein-botránnyal kapcsolatban. Ennek tetejében még Meghan Markle és a Netflix is házalni kezdett a hercegnők körül. Mutatjuk a részleteket!

Vilmos hercegre vár a feladat, hogy döntsön az unokatestvérei sorsáról
Vilmos hercegnél betelt a pohár

Nemrég nyilvánosságra került, hogy a hercegnők az édesanyjukkal, Sarah Fergusonnal együtt személyesen is meglátogatták Jeffrey Epsteint New Yorkban. Ezen felül kiderült az is, hogy közük lehet ahhoz, hogy a Netflix sorozatot készít András herceg bukásáról és a királyi család botrányairól. Hogyan jön ehhez az egészhez Meghan Markle? A témában készített TikTok-videónkból kiderül:

@life.hu_official Vilmos herceg kitagadná a királyi családból Beatrixet és Eugéniát #vilmos #life ♬ eredeti hang - life.hu_official

A királyi családdal foglalkozó további cikkeinket itt tudod elolvasni:

Újabb botrány András herceg körül: lányai neve is felbukkant egy titkos pénzügyi tranzakcióban

Újabb kellemetlen részletek derültek ki András herceg ügyeivel kapcsolatban, és a történet most már a lányait, Beatrix és Eugénia hercegnőket is érinti. Egy kiszivárgott e-mail szerint a volt yorki herceg korábban arra bátorította őket, hogy fogadjanak el pénzt egy milliárdos üzletembertől.

Annus Anonymous: Vilmos herceg száműzi Beatrixet és Eugéniát a reflektorfényből, egy királyi családtag sem mutatkozhat velük

Brit sajtóértesülések szerint Vilmos herceg azt tanácsolta a királyi család tagjainak, hogy kerüljék a közös fotókat a testvérpárral, miközben több rangos társasági eseményről is kizárhatják őket. Beatrix és Eugénia apjuk és anyjuk után nem kívánatos személyek lettek.

Azt állítják: lemond a trónról Károly király − András ügyében ő és a néhai királynő is bűnrészes volt

Bennfentesek szerint botrány és betegség miatt mond le a trónról a brit uralkodó. Azt beszélik, Károly király már a visszavonulását tervezi, Vilmos pedig megreformálná a monarchiát.

 

 

