Karrier- és pénzhoroszkóp 2026. január 26.–február 1.: az Ikrek új terveket sző, a Mérleg plusz bevételt kap

A munkahelyi hangulat, a pénzügyi döntések és az együttműködések ezen a héten különösen nagy hangsúlyt kapnak. Az égi folyamatok nem hagyják szó nélkül a konfliktusokat, de lehetőséget adnak arra is, hogy tudatosabbá válj a karriered és az anyagi biztonságod alakításában. Van, akinek most a türelem a legnagyobb fegyvere, mások előtt pedig új bevételi utak nyílhatnak meg. Íme, a jövő heti karrier- és pénzhoroszkóp.

Január utolsó hetének karrier- és pénzhoroszkópja: a Bak befektetésen gondolkodik, a Skorpió döntéshelyzetbe kerül

Forrás: Shutterstock

Karrier- és pénzhoroszkóp 2026. január 26. - február 1.

KOS:

Azzal indul a hét, hogy a Neptunusz belép a Kosba. Ez kissé összezavarhat, de szerencsére rugalmas típus vagy. A héten disszonáns fényszögek próbára tesznek. Több bolygóegyüttállás szerint hasznos és aktuális lenne barátokat, szövetségeseket gyűjtened a munkahelyen. Jók az esélyeid…

BIKA:

Hétfőn 4 kellemetlen bolygóállás hatványozott esély a konfliktusra. Minden türelmedre szükséged lesz, hogy elkerüld a vitát. Ez különösen a munkád megőrzése érdekében fontos. Szóval se a főnököddel, se az ügyfelekkel ne keveredj nézeteltérésbe!

IKREK:

Ha hétfőn valaki panaszkodik neked, akkor ne kezdd el sajnálni őt, mert hamar kiderülhet, hogy csak figyelemre vágyik. Szerdán és csütörtökön elemedben leszel. Kipattanhat a fejedből olyan terv, ami inspirál arra, hogy kilépj a kényelmi zónádból.

RÁK:

Péntekig olyan érzésed lesz, mintha háborgó tenger dobálná a hajódat. Gyomorforgató, hogy a körülötted lévő emberek hangosan beszélnek, veszekednek, téged sürgetnek. Miközben neked a kiadásaidat kellene optimalizálni. Péntektől könnyebb lesz a fontos dolgokra koncentrálnod.

OROSZLÁN:

Hétfőn 4 kellemetlen konstelláció, majd vasárnap 3 bolygószembenállás teszteli a toleráns képességeidet. Szinte bárki bármivel bármikor kihozhat a sodrodból. Ahhoz, hogy ne borulj ki, kommunikálnod kell. Ne támadj rá a másikra, csak szépen kérdezz, kérj! Pénzügyekben viszont kaphatsz jó hírt.

SZŰZ:

Méhkasszerű felbolydulást mutatnak a bolygók rögtön hétfőtől. Nem ismersz rá a kollégáidra. Szerinted feleslegesen lázonganak, méltatlankodnak, ahelyett, hogy tisztességesen végeznék a munkájukat. Nem érdemes kioktatnod őket, mert ezzel népszerűtlenné válsz.

MÉRLEG:

Megint jól jön, ill. jól jönne a humorérzéked. Olyan bolygóállások lesznek, amelyek csak akkor bosszantanak fel, ha nem kezeled kellő humorral. Jöhet viszont egy olyan lehetőség, ami plusz pénzt hoz, és ez persze feldob.

SKORPIÓ:

Nehéz dolgod lesz. El kell döntened, hogy felvállalod-e a békítő szerepét a munkahelyen, vagy passzív maradsz. Bármelyiket választod, nem leszel elégedett kellemetlen konstellációk szerint. Tedd azt, amit a szíved diktál!

NYILAS:

Szinte mindegy, hogy mit teszel, vagy mit mondasz, valaki beléd fog kötni. Ezt a hétfői 4 disszonáns fényszög garantálja. Ne feledd, hogy 2 füled van: egyiken be, másikon ki. Majd a szerda és a csütörtök lesz alkalmas egyeztetésre, a pénzügyekben is.

BAK:

Kedvező tendenciát ígérnek az égi folyamatok a bevétel oldaladon. Ez nem hatalmaz fel arra, hogy szórd a pénzt. Sőt inkább befektetésen kellene gondolkodnod. De semmit, ezt sem szabad elsietned.

VÍZÖNTŐ:

A hullámvasút enyhe kifejezés ahhoz, amin a hét során átmész. Hétfőn hullámvölgy jöhet, a munkahelyi események a rugalmasságodat tesztelik. Szerdán és csütörtökön a fellegekbe emelnek szuper fényszögek, ekkor siker jön.

Téli álmot kellene aludnod, vagy szabadságot kellene kivenned. Ha ez nem lehetséges, akkor tartsd észben az ősi tanácsot: „Minden csatát megnyersz, amibe nem mész bele.”! Biztos lehetsz benne, hogy a közeledben, egymással vitatkozó emberek be akarnak vonni a konfliktusukba. Nem csak a saját érdekedben kell semlegesnek maradnod…