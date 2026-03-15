4 magyar Oscar-díjas, akik nélkül nem létezne Hollywood

A hollywoodi filmgyártás hőskorában nem volt ritka magyar szakemberrel találkozni. A 20. század elején Hollywood egyik első stúdiója, a Paramount alapítója is magyar volt. Cukor Adolf, Lukács Pál, Sándorházi Vilmos Béla és a legendás magyar programozók Oscar-díjat is kaptak ezért. Nélkülük egészen máshogy nézne ki Hollywood.
Magyarok, akik Oscar-díjat kaptak
- Cukor Adolf nélkül nem létezne Hollywood.
- Lukács Pál Hollywood történetének egyetlen magyar színészeként vihette el a legjobb férfi főszereplő díját.
- Sándorházi Vilmos Béla (William S. Darling) látványtervező.
- Technikai Oscar járt magyar programozók munkájáért.
Kevesen tudják, de a magyaroknak több köze van a hollywoodi filmgyártáshoz, mint hinnénk. Sándorházi Vilmos Bélától Lukács Pálon át sok magyar tehetségnek sikerült bevonulni a a filmtörténelembe és közülük páran díjat is nyertek. Nemcsak szobrokat hoztak el, hanem alapjaiban írták át a filmkészítés addigi szabályait is.
Cukor Adolf, a filmgyártás reformere
Hollywood felemelkedését és a filmgyártás hőskorát részben a magyaroknak köszönhetjük. Egyik jelentős alakja, a nyugati filmvilág egyik első, nagy stúdiójának, a Paramount Pictures elődjének, a Famous Players Film Company alapítója, Adolf Zukor. A magyar fiú (szülési nevén Cukor Adolf) 15 évesen indult el Zemplén megyéből, egy Ricse nevű kis faluból Amerikába, hogy aztán 1949-ben tiszteletbeli Oscart kapjon a teljes iparág megreformálásáért. Elsőként vezette be Amerikában a 60-90 perces nagyjátékfilmeket, és olyan sztárokat indított el a világsztárrá válás útján, mint Gloria Swanson vagy Rudolph Valentino.
A Paramount lett az első stúdió, amely a gyártástól a forgalmazásig mindent egy kézben tartott. Akkoriban két studióval (Astoria és Hollywood) és 2000 vásznas mozilánccal rendelkezett. Zukor 4 Oscar-jelölést kapott, és már rögtön az első gálán, 1929-ben díjazták, 1949-ben pedig tiszteletbeli Oscart vehetett át „az amerikai játékfilm atyja” felirattal a teljes iparág megreformálásáért. 103 éves korában, 1976-ban hunyt el.
A látványtervező, aki sorra zsebelte be az aranyszobrokat
Ha a látványról van szó, a magyarok verhetetlenek voltak. Sándorházi Vilmos Béla (William S. Darling) neve itthon szinte ismeretlen, pedig ő volt az, aki 1934-ben először hozott el magyar származásúként Oscart a Kavalkád című filmért. Később még kétszer megismételte, így összesen három szoborral büszkélkedhetett.
Lukács Pál Oscar-díja
Lukács Pál Budapesten született 1895-ben, az első világháború után kezdett filmezni, majd 1927-ben költözött Hollywoodba, ahol Paul Lukasként lett ismer sztár. Ő volt az Oscar-gálák történetének egyetlen magyar színésze, aki megkapta 1944-ben az Akadémia elismerését az Őrség a Rajnán című film főszerepéért, amit az akkori két legnagyobb sztár, Paul Muni és Humphrey Bogart elől happolt el. Lukács ráadásul ezért a filmért Golden Globe-on is díjat kapott.
A technikai Oscar-díjasok
2010-ben három magyar programozó-zseni – Jászberényi Márk, Perlaki Tamás és Priskin Gyula – kapott technikai Oscar-díjat. Olyan szoftvert fejlesztettek (Lustre), ami nélkül ma a legtöbb hollywoodi film képi világa csak egy unalmas, fakó massza lenne. Ezzel az eszközzel a filmesek végre úgy tudták manipulálni a színeket és a fényeket, ahogy addig csak a legmerészebb álmaikban képzelték.
