4 magyar Oscar-díjas, akik nélkül nem létezne Hollywood

A hollywoodi filmgyártás hőskorában nem volt ritka magyar szakemberrel találkozni. A 20. század elején Hollywood egyik első stúdiója, a Paramount alapítója is magyar volt. Cukor Adolf, Lukács Pál, Sándorházi Vilmos Béla és a legendás magyar programozók Oscar-díjat is kaptak ezért. Nélkülük egészen máshogy nézne ki Hollywood.

Lukács Pál Hollywood történetének egyetlen magyar színészeként vihette el a legjobb férfi főszereplő díját.

Sándorházi Vilmos Béla (William S. Darling) látványtervező.

Technikai Oscar járt magyar programozók munkájáért.

Kevesen tudják, de a magyaroknak több köze van a hollywoodi filmgyártáshoz, mint hinnénk. Sándorházi Vilmos Bélától Lukács Pálon át sok magyar tehetségnek sikerült bevonulni a a filmtörténelembe és közülük páran díjat is nyertek. Nemcsak szobrokat hoztak el, hanem alapjaiban írták át a filmkészítés addigi szabályait is.

Cukor Adolf, a filmgyártás reformere

Hollywood felemelkedését és a filmgyártás hőskorát részben a magyaroknak köszönhetjük. Egyik jelentős alakja, a nyugati filmvilág egyik első, nagy stúdiójának, a Paramount Pictures elődjének, a Famous Players Film Company alapítója, Adolf Zukor. A magyar fiú (szülési nevén Cukor Adolf) 15 évesen indult el Zemplén megyéből, egy Ricse nevű kis faluból Amerikába, hogy aztán 1949-ben tiszteletbeli Oscart kapjon a teljes iparág megreformálásáért. Elsőként vezette be Amerikában a 60-90 perces nagyjátékfilmeket, és olyan sztárokat indított el a világsztárrá válás útján, mint Gloria Swanson vagy Rudolph Valentino.

A Paramount lett az első stúdió, amely a gyártástól a forgalmazásig mindent egy kézben tartott. Akkoriban két studióval (Astoria és Hollywood) és 2000 vásznas mozilánccal rendelkezett. Zukor 4 Oscar-jelölést kapott, és már rögtön az első gálán, 1929-ben díjazták, 1949-ben pedig tiszteletbeli Oscart vehetett át „az amerikai játékfilm atyja” felirattal a teljes iparág megreformálásáért. 103 éves korában, 1976-ban hunyt el.