Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. márc. 15., vasárnap Kristóf

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Oscar 2026
filmipar

4 magyar Oscar-díjas, akik nélkül nem létezne Hollywood

Pópity Balázs
2026.03.15.
Tudtad, hogy a Paramount sem létezne magyarok nélkül? Ezek a hazánk fiai tették Hollywoodot a világ filmfővárosává a 20. század elején, amikor a magyar nyelv szinte belépőt jelentett a stúdiókba. Ismerd meg a 3 legfontosabb magyar nevet, akik valaha Oscar-díjat kaptak.

A hollywoodi filmgyártás hőskorában nem volt ritka magyar szakemberrel találkozni. A 20. század elején Hollywood egyik első stúdiója, a Paramount alapítója is magyar volt. Cukor Adolf, Lukács Pál, Sándorházi Vilmos Béla és a legendás magyar programozók Oscar-díjat is kaptak ezért. Nélkülük egészen máshogy nézne ki Hollywood. 

A Paramount stúdiót Cukor Adolf alapította, aki emiatt tiszteletbeli Oscar-díjat kapott.
Forrás: Shutterstock

Magyarok, akik Oscar-díjat kaptak

  • Cukor Adolf nélkül nem létezne Hollywood.
  • Lukács Pál Hollywood történetének egyetlen magyar színészeként vihette el a legjobb férfi főszereplő díját.
  • Sándorházi Vilmos Béla (William S. Darling) látványtervező.
  • Technikai Oscar járt magyar programozók munkájáért.

Kevesen tudják, de a magyaroknak több köze van a hollywoodi filmgyártáshoz, mint hinnénk. Sándorházi Vilmos Bélától Lukács Pálon át sok magyar tehetségnek sikerült bevonulni a a filmtörténelembe és közülük páran díjat is nyertek. Nemcsak szobrokat hoztak el, hanem alapjaiban írták át a filmkészítés addigi szabályait is.

Cukor Adolf, a filmgyártás reformere

Hollywood felemelkedését és a filmgyártás hőskorát részben a magyaroknak köszönhetjük. Egyik jelentős alakja, a nyugati filmvilág egyik első, nagy stúdiójának, a Paramount Pictures elődjének, a Famous Players Film Company alapítója, Adolf Zukor. A magyar fiú (szülési nevén Cukor Adolf) 15 évesen indult el Zemplén megyéből, egy Ricse nevű kis faluból Amerikába, hogy aztán 1949-ben tiszteletbeli Oscart kapjon a teljes iparág megreformálásáért. Elsőként vezette be Amerikában a 60-90 perces nagyjátékfilmeket, és olyan sztárokat indított el a világsztárrá válás útján, mint Gloria Swanson vagy Rudolph Valentino.

A Paramount lett az első stúdió, amely a gyártástól a forgalmazásig mindent egy kézben tartott. Akkoriban két studióval (Astoria és Hollywood) és 2000 vásznas mozilánccal rendelkezett. Zukor 4 Oscar-jelölést kapott, és már rögtön az első gálán, 1929-ben díjazták, 1949-ben pedig tiszteletbeli Oscart vehetett át „az amerikai játékfilm atyja” felirattal a teljes iparág megreformálásáért. 103 éves korában, 1976-ban hunyt el.

Cukor Adolf, vagy ahogy amerikában ismerik: Adolf Zukor, a Paramount alapítója.
Forrás: wikipédia

A látványtervező, aki sorra zsebelte be az aranyszobrokat

Ha a látványról van szó, a magyarok verhetetlenek voltak. Sándorházi Vilmos Béla (William S. Darling) neve itthon szinte ismeretlen, pedig ő volt az, aki 1934-ben először hozott el magyar származásúként Oscart a Kavalkád című filmért. Később még kétszer megismételte, így összesen három szoborral büszkélkedhetett.

Lukács Pál Oscar-díja

Lukács Pál Budapesten született 1895-ben, az első világháború után kezdett filmezni, majd 1927-ben költözött Hollywoodba, ahol Paul Lukasként lett ismer sztár. Ő volt az Oscar-gálák történetének egyetlen magyar színésze, aki megkapta 1944-ben az Akadémia elismerését az Őrség a Rajnán című film főszerepéért, amit az akkori két legnagyobb sztár, Paul Muni és Humphrey Bogart elől happolt el. Lukács ráadásul ezért a filmért Golden Globe-on is díjat kapott.

Lukács Pál (alias Paul Lucas), az első magyar Oscar-díjas, aki megkapta a legjobb férfi főszereplőnek járó díjat.
Forrás: wikipédia

A technikai Oscar-díjasok 

2010-ben három magyar programozó-zseni – Jászberényi Márk, Perlaki Tamás és Priskin Gyula – kapott technikai Oscar-díjat. Olyan szoftvert fejlesztettek (Lustre), ami nélkül ma a legtöbb hollywoodi film képi világa csak egy unalmas, fakó massza lenne. Ezzel az eszközzel a filmesek végre úgy tudták manipulálni a színeket és a fényeket, ahogy addig csak a legmerészebb álmaikban képzelték.

Ezek a cikkek is tetszeni fognak:

Magyarok Hollywoodban - könyvsorozat jelent meg az amerikai filmgyártás magyar alapítóiról

Részletek.

Gene Hackman sírhelyét csak egy kagylóhéj jelzi: a vagyonon marakodó gyerekei egy szál virágot sem vittek neki

Néhány szélcsengő és egyetlen kagylóhéj – mindössze ennyi jelzi Gene Hackman és felesége, Betsy Arakawa végső nyughelyét. A hollywoodi sztárpár szerény emlékhelyét látva kevesen gondolnák, hogy a színész gyerekei milyen hatalmas vagyonért küzdenek a bíróságon.

5 Oscar-díjas színész, akiről nem gondolnád, hogy elnyerte a szobrot: a világ megfeledkezett tehetségükről

Amikor egy művésznek a Filmművészeti és Filmtudományi Akadémia odaítéli az arany szobrot, az egész világ ünnepel. Ennek ellenére egyes Oscar-díjas színészek győzelméről elfeledkezett a világ.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
