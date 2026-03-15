Cruz Beckham az interneten gúnyolta ki az elhidegült bátyját, Brooklyn Beckhamet - Videó

Folytatódik a Beckham családi dráma. Most Cruz Beckhamen volt a sor, hogy üzenetet küldjön az elhidegült bátyjának, Brooklyn Beckhamnek. Régóta tudjuk már, hogy a család ügyeletes poénmestere nem más, mint a 21 éves Cruz, arra azonban senki nem számított, hogy még egy ilyen feszült helyzetben is képes lesz poénkodni a testvérével.

Cruz Beckham kifigurázta Brooklyn Beckhamet az Instagram-oldalán

Balhé a Beckham családban Az elmúlt hónapokban Brooklyn Beckham letörölte minden rokonát a közösségi médiában, és a szüleivel csak ügyvédeken keresztül hajlandó beszélni

Januárban végérvényesen felégetett maga mögött minden hidat, amikor kitálalt arról, hogy miért neheztel a szüleire, Victoria és David Beckhamre

Nem sokkal később kiderült, hogy a tékozló fiú botránykönyvet akar kiadni az életéről, és arra készül, hogy Meghan Markle és Harry herceg nyomdokaiba lépjen

Később a családtagjai a konfliktus ellenére felköszöntötték nyilvánosan a születésnapos nepóbébit, azonban nem érkezett válasz a szakácstól

Cruz Beckham csak vicces akart lenni, népharag zúdult a nyakába

A Mirror szúrta ki, hogy a fiatalabbik Beckham fiú egy váratlan főzős videóval lepte meg a követőit. A felvételén egy sajtos-burgonyás levest készített, amit baconkockákkal díszített. Már a videó elkészülte is meglepte a rajongókat, de a hozzáfűzött kommentár verte ki igazán a biztosítékot:

„Akarod látni a legjobb főzős videót? Na akkor azt nem itt tudod megnézni. Undorítónak tűnhet, amit főztem, de valójában egész korrekt az íze"

– viccelődött Cruz. Ezután megosztotta a felvételt az Instagram-sztorijában és megjelölte rajta Gordon Ramsayt, akiről köztudott, hogy éveken keresztül mecénása volt Brooklyn Beckhamnek, ugyanis a tékozló fiú olyan világhírű séf szeretett volna lenni, mint a családi barátjuk. A kettejük kapcsolata azonban megromlott, miután pár hete a mesterszakács nyilvánosan bírálta Brooklyn döntéseit és nyilatkozatait. Ezután a nepobébi letiltotta Ramsayt is a közösségi oldalairól.

Úgy látszik, hogy Cruz poénosnak gondolta ideiglenesen átvennie a bátyja helyét a konyhában és Gordon Ramsay kezei alatt. A felvétel azonban nem nyerte el a rajongók tetszését, a lap tájékoztatása szerint több ezer negatív komment érkezett alá, amelyek jelezték, hogy ízléstelen volt az egyébként is parázshelyzetet még tovább fokozni. Azonban szép számmal érkeztek olyan támogatói hozzászólások is, amelyek támogatták, hogy Cruz viccesen próbálja kezelni a családjukban folyó drámát.