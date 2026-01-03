Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Komoly veszélynek teszed ki magad, ha ezt a kozmikus erejű kristályt felelőtlenül használod

A moldavit kristály veszélyes lehet
Bába Dorottya
2026.01.03.
Az ezotéria megkerülhetetlen elemei az energiákat irányító kőzetek. Az egyik méregzöld kristály hatása különösen erős, és rosszul alkalmazva a következmények félelmetesek lehetnek.

A legerősebb kövek táborát erősíti a moldavit, mely földöntúli energiákat hoz le nekünk. Erejét a keletkezésének köszönheti, melyet érdemes kihasználni, nem véletlenül lett keresett az ezoterikus gyógyítás hívei között. Azonban nem árt vigyázni, mert amilyen hasznos, olyan veszélyes is lehet a moldavit kristály hatása.

Moldavit kristály veszélyei
A moldavit kristály erőteljes, ugyanakkor veszélyes.
A moldavit kristály keletkezése és pozitív tulajdonságai

Mintegy 15 millió évvel ezelőtt irdatlan meteorbecsapódás rázta meg a mai Németország déli részét, mely létrehozta a Ries-krátert. A becsapódás ereje és hője létrehozta a moldavit nevű sötétzöld kőzetet, mely Csehország, Lengyelország, Ausztria és Németország bizonyos területein szóródott szét.

Amellett, hogy káprázatos ékszerek is készülnek belőle, a moldavit népszerű eleme a kristálygyógyászatnak.

Mivel kozmikus eredetű, intenzív energiákat mozgat meg a mágikus erejével: rezgései megnyitják a csakrákat, elősegítik a változást, tisztítják a gondolkodást, segítik az önismeretet, és meglelni a helyünket a világban. Ez a kő fejleszti az empátiát, vezet a spirituális úton, általa elszakadhatunk a világi élet negatív hatásaitól, megszabadít rögeszméinktől, így a gondolkodásunkat is szabaddá teszi.

Intenzív energiája révén a kristály segít a fizikai megújulásban is, erőre kaphatunk általa. Rezgései olyan intenzívek, hogy a belőle áradó melegséget kezünkben mi magunk is megtapasztalhatjuk. Más kristályok hatását is képes felerősíteni, csakhogy ahol ilyen mélyreható erő lakozik, a veszély sincs messze – a moldavit veszélyeit pedig nem szabad félvárról venni.

Veszedelmes kristályok, avagy óvatosan a moldavittal

A kőzet energiája időnként szédülést, kimerültséget, szorongást okozhat, főleg, ha még nem szoktuk meg rezgéseit, épp ezért javasolt olyan földelő kövekkel párosítani, mint a fluorit vagy a fekete turmalin. A moldavit szélsőséges érzelmeket szabadíthat fel, az emberek reakciója kiszámíthatatlan, de kapcsolatainkat is megbolygathatja.

Mivel arra ösztönöz minket, hogy elengedjük a fölösleges dolgokat, fennáll a lehetősége, hogy a kő hatására régi, kihűlt, de el nem feledett barátságok végleg eltűnhetnek az életünkből.

Mivel az átalakulást támogatja, a moldavit hirtelen változásokat eszközölhet a lélekben, mely régi traumákat hozhat a felszínre. Éppen ezért ezt kristályt fokozatosan érdemes alkalmazni, hogy szépen lassan hozzászokjunk intenzív erejéhez, tehát csak óvatosan, mert ez a kő nem kezdőknek való.

