Ne csak az ételbe szórd − Így hoz a sómágia szerencsét és gazdagságot

spiritualitás mágia
A sóval kiváló spirituális védelmi energiahálót hozhatsz létre. A mágia azonban itt nem áll meg. Tarts velünk, és megmutatjuk, hogyan tarthatod távol az ártó erőket, és engedheted magadhoz közel a bőséget.

Felejtsd el, hogy a sóra csak a konyhában van szükséged! A világ kultúráiban és spirituális gyakorlataiban ugyanis évszázadok óta olyan sorsfordító eszközként tartják számon, amely tisztít, véd és még a szerencsét, továbbá a bőséget is bevonzza. Ismerd meg a sómágia alapjait!

sómágia a gyakorlatban
Mutatjuk, hogyan működik a sómágia a gyakorlatban.
Forrás: 123.rf.com

Így működik a sómágia

  • A sóval megtisztíthatod az otthonodat a letapadt energiafoszlányoktól.
  • Kiváló védelmet jelent a rossz és ártó energiákkal szemben. 
  • Ha jól használod, a só képes bevonzani a szerencsét és a gazdagságot.

Elsődlegesen ízfokozóként gondolunk rá, de a só ősidők óta jelen van rituálékban és hiedelmekben. Már az ókori kultúrák is úgy tartották, mélyebb, spirituális vonatkozásai vannak. A mágikus gyakorlatokban nem csupán a fizikai tisztító erőt tekintik fontosnak, hanem azt a láthatatlan energiát is, amely segít megszabadulni a káros rezgésektől és megtisztítani a teret. A mágia világában azonban a só ereje nem korlátozódik kizárólag a védelemre.

Egy csipetnyire vagy a bőségtől

A tengeri só képes gyógyítani a testet, de apró energiakoncentrátumként használható a bőség és a szerencse bevonzására is. Fontos azonban megértened, hogy ne hirtelen támadt pénzesőre számíts. A mágia ugyanis ennél sokkal árnyaltabban működik. Itt tehát nem varázspálcáról van szó, inkább arról a szimbolikus gyakorlatról, amelyben a sóhoz társított pozitív szándékunk átitatja a környezetünket.

mágia: védelem, tisztítás és só bőségtál
Védelem, tisztítás és a bőség bevonzása, mindezt a só erejével.
Forrás: 123.rf.com

Sómágia a gyakorlatban

Anyagi javak

Helyezz egy kis, sóval telt tálkát a bejárati ajtódhoz, oda, ahová a pénztárcádat szoktad tenni vagy akár munkaasztalod közelébe, hogy energiát áramoltass a pénzügyi növekedéshez.

Bőségtál

Fogj egy tálat, helyezz bele sót, zöld fűszereket és olyan elemeket, amelyek esetedben a jólétet jelképezik. Egy kis bazsalikom, fahéj vagy akár citromhéj is mehet bele pluszban, amitől nem csupán illatos lesz, de szimbolikusan erősítheti a szándékodat is.

Szerencse a mindennapokban

Mielőtt kilépsz a lakásból, helyezz el valamelyik zsebedben egy csipet durva szemű sót, hogy segítse a jó energiák áramlását körülötted, és lekösse a rosszakat.

A sómágia csak kiegészítés

Mint arra korábban már utaltunk, a só spirituális használata – legyen szó védelemről, tisztításról vagy a jólét bevonzásáról – nem helyettesíti a gyakorlati lépéseket az életedben. A mágia erősíti ugyan a szándékaidat, és segít fókuszba helyezni a céljaidat, de nem fog helyetted cselekedni. A só erőteljes eszközként segíthet hozzá ahhoz a mentális térhez, amelyben a céljaid könnyebben megvalósulhatnak. A sómágia tehát egyszerű és mély. Egy kis rituális figyelem, amely nem fog visszaütni, csak segítheti a boldogulásodat.

