Lehet, hogy benned is ott a zseni? Nézd meg a születési éved!

A tehetség eredete kérdéses: genetika, sors vagy csillagállás? A kínai horoszkóp szerint bizonyos években születettek különösen erős alkotói energiával jönnek a világra, és közülük sokan valódi zseniként írják be magukat a művészet történetébe. Ebben a cikkben megmutatjuk, mely jegyekhez tartoznak ezek az évek, és kik bizonyítják újra és újra, hogy a születési idő nem véletlen.

A kínai horoszkóp szerint vannak kiemelkedő évek, amikor születnek a művészi zsenik.

Forrás: Shutterstock

A kínai horoszkóp szerint ezek az évek adják a zseniket

Van valami egészen ellenállhatatlan abban a gondolatban, hogy a zsenialitás nemcsak szorgalom és tehetség kérdése, hanem csillagállás is. A kínai horoszkóp szerint bizonyos jegyek szülöttei különösen erős kreatív energiákkal érkeznek erre a világra – ők azok, akik felforgatják a művészetet, új irányokat mutatnak, és örökre nyomot hagynak.

Nézzük azt a 6 jegyet, ahol a művészi zsenialitás újra és újra felbukkan – konkrét születési évekkel és ikonikus alkotókkal.

Sárkány – A nagy vízionárius

Születési évek: 1904, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000

A Sárkány nem kér engedélyt. Karizmatikus, merész, ösztönös vezető, aki új korszakokat indít el a művészetben. Nem követi a trendeket – ő maga a trend.

Híres művészek Sárkány jegyben:

Salvador Dalí – 1904 – festő

Andy Warhol – 1928 – képzőművész

John Lennon – 1940 – zenész

Keanu Reeves – 1964 – színész

Patkány – Az örök újító

Születési évek: 1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984

A Patkány szellemes, gyors és elképesztően intelligens. Imád kísérletezni, és gyakran megelőzi a korát. A kreativitása finom, de elementáris.

Híres alkotók Patkány jegyben:

Leonardo da Vinci – 1452 – polihisztor

Marlon Brando – 1924 – színész

Eminem – 1972 – rapper

Scarlett Johansson – 1984 – színésznő

Mark Zuckerberg – 1984 – vállalkozó

Kígyó – A mély, titokzatos alkotó

Születési évek: 1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989

A Kígyó intuitív, érzékeny és pszichológiailag rendkívül mély. Nem a felszínen alkot – a lelkek mélyére ás. Művészete gyakran időtlen és filozofikus.

Híres művészek Kígyó jegyben:

Pablo Picasso – 1881 – festő

Bob Dylan – 1941 – zenész

J. K. Rowling – 1965 – író

Kanye West – 1977 – zenész

Taylor Swift – 1989 – énekesnő

Nyúl – Az esztétika nagymestere

Születési évek: 1903, 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987

A Nyúl kifinomult, empatikus és elképesztően jó ízléssel rendelkezik. Kreativitása finom, részletgazdag, gyakran romantikus vagy nosztalgikus. Ők azok, akik széppé és jobbá teszik a világot.

A Nyúl jegyben született zsenik:

Frank Sinatra – 1915 – énekes, színész

Francis Ford Coppola – 1939 – filmrendező

Sting – 1951 – zenész

Lionel Messi – 1987 – labdarúgó

Tigris – A lázadó zseni

Születési évek: 1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986

A Tigris szenvedélyes, bátor és ösztönös. Nem fél botrányt kelteni – sőt, gyakran abból születik a művészete. Ő a kreatív forradalmár.

Híres művészek Tigris jegyben:

Marilyn Monroe – 1926 – színésznő

Stevie Wonder – 1950 – zenész

Tom Cruise – 1962 – színész

Lady Gaga – 1986 – énekesnő, színésznő

Majom – A játékos géniusz

Születési évek: 1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992

A Majom intelligens, gyors és rendkívül sokoldalú. Imád kísérletezni, szerepeket váltani, stílusokat keverni. Nála a kreativitás öröm és játék, de közben komoly mesterségbeli tudás.

Majom jegyű zsenik:

Tom Hanks – 1956 – színész

Céline Dion –1968 – énekesnő

Ryan Gosling – 1980 – színész

Miley Cyrus – 1992 – énekesnő, színésznő

Ha ezekben az években születtél, jó eséllyel nemcsak alkotni szeretsz, hanem hatni is – ösztönösen, belülről jövő késztetéssel. Nem elég számodra a szépen elvégzett munka vagy az önkifejezés öröme: azt akarod, hogy amit létrehozol, az megérintsen másokat, gondolatokat indítson el, érzelmeket mozgasson meg, és nyomot hagyjon. A kínai horoszkóp szerint ezek a jegyek újra és újra bebizonyítják, hogy a zsenialitás sokszor már a születés pillanatában ott lapul, mint egy szikra, amely csak arra vár, hogy megfelelő környezetben lángra kapjon.

