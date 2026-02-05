Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. febr. 5., csütörtök Ágota, Ingrid

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Grammy 2026 katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
egészség

Ezért veszélyes a koplalás: a hormonrendszerre, az anyagcserére és az idegrendszerre is hat

egészség diéta fogyás koplalás
Zedna Life
2026.02.05.
A gyors fogyás ígérete sokakat a koplalás felé terel, különösen akkor, amikor rövid idő alatt szeretnének látványos eredményt elérni. A koplalás azonban nemcsak a testsúlyt befolyásolja, hanem az anyagcserét, a hormonrendszert és az idegrendszert is.

A szakértők szerint a tartós testsúlycsökkenés nem az éhezésen, koplaláson, hanem a kiegyensúlyozott életmódon alapul. A fogyás kérdése ezért nem csupán kalóriadeficitről szól, hanem a szervezet hosszú távú alkalmazkodásáról.

A koplalás hatása a szervezetre
A koplalás hatása a szervezetre
Forrás: 123rf.com

A koplalás hatása a szervezetre

A koplalás során a szervezet először a gyorsan elérhető energiaraktárakat használja fel. Ezt követően az anyagcsere lassulni kezd, hogy alkalmazkodjon az energiahiányhoz. A szakértők szerint ez az adaptív folyamat az oka annak, hogy a kezdeti súlycsökkenést gyakran stagnálás követi.

Hormonális szinten csökkenhet a pajzsmirigy aktivitása, emelkedhet a stresszhormonok szintje, és romolhat az inzulinérzékenység. A tartós koplalás fáradtságot, koncentrációs nehézséget és hangulatingadozást is okozhat. Nőknél gyakori következmény a menstruációs ciklus felborulása.

A szervezet ilyenkor nem zsírégetésre, hanem túlélésre rendezkedik be.

Miért nem vezet tartós fogyáshoz?

A koplalás egyik legnagyobb hátránya, hogy az izomtömeg csökkenéséhez vezethet. Az izomszövet lebontása tovább lassítja az anyagcserét, így a normál étkezéshez való visszatérés után a testsúlyt gyakran gyorsan visszaszedik.

Ezt a jelenséget nevezzük jojóhatásnak. A szakértők szerint a koplalással elért fogyás nagy része nem zsírból, hanem vízből és izomból származik. Emellett az éhezés fokozza az édesség- és szénhidrátéhséget, ami hosszú távon túlevéshez vezethet.

A testsúlycsökkentés akkor fenntartható, ha nem kényszeríti a szervezetet állandó stresszállapotba, így a koplalás nem fenntartható megoldás. 

Hogyan fogyjunk koplalás nélkül?

A koplalás helyett a fokozatos életmódváltás bizonyul a leghatékonyabb megoldásnak. A rendszeres, kiegyensúlyozott étkezés stabilizálja a vércukorszintet, csökkenti a falásrohamok kockázatát, és támogatja az anyagcserét.

A fehérjében gazdag étrend segít megőrizni az izomtömeget, míg a megfelelő rostbevitel elősegíti a jóllakottság érzését. A rendszeres mozgás nemcsak a kalóriafelhasználást növeli, hanem javítja az inzulinérzékenységet és a hormonális egyensúlyt is.

A szakértők hangsúlyozzák, hogy a tartós fogyás nem gyors folyamat, viszont így elkerülhetők a koplalással járó egészségügyi kockázatok.

A koplalás hatása

A koplalás rövid távon testsúlycsökkenést okozhat, de hosszú távon kedvezőtlen hatással van az anyagcserére és a hormonrendszerre. A koplalás helyett a fokozatos, fenntartható életmódváltás vezet valódi eredményhez. A rendszeres étkezés, a tudatos tápanyagbevitel és a mozgás együttese segít abban, hogy a fogyás ne csak látványos, hanem tartós is legyen.

További cikkek a témában: 

A sikeres diéta és fogyás titka: segít a kristályok mágikus ereje

Te is diétába kezdtél? Ismerkedj meg azokkal a kristályokkal, amelyek segítik a fogyást. Használd az ásványok mágikus erejét az egészséges életmódban is!

Viszlát hasi zsírpárnák, helló fiatal bőr: csak ezt az egy dolgot kell kiiktatnod az étrendedből

Megőriznéd a bőröd fiatalságát? Mutatjuk azt az 5 indokot, amelyek téged is meg fognak győzni, hogy cukormentes diétára válts. Kezdd el az életmódváltást most!

Életmódváltás 40 felett: így szabadulhatsz meg 20 kilótól biztonságosan

Hajni története sokak számára követendő példa lehet.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu