A hét legkevésbé megdöbbentőbb híre: Sydney Sweeney újra fehérneműre vetkőzött

Sydney Sweeney ismét bebizonyította, hogy ő testesíti meg Hollywood egyik legnagyobb paradoxonát: egyszerre panaszkodik a felszínességre, miközben az ideje 70 százalékában mást sem csinál, csak a genetikai lottónyertes testét mutogatja olyan lelkesedéssel, hogy az már szinte tényleg művészet. Milyen kár, hogy másra már nem maradt tehetsége!

Sydney Sweeney ismét nem hagyott sokat a képzeletre.

Forrás: Profimedia

Sydney Sweeney újra megmutatta, hogy miről híres Sydney Sweeney fehérneműmárkát indított, amit ő maga promotál.

A képek egy másodperc alatt virálissá váltak, a rajongókat pedig megosztotta színésznő újabb vetkőzése.

Sydney Sweeney akár az a színésznő is lehetne, akit a színészi tehetségéért, az elkötelezett jótékonysági munkájáért, vagy a kivételes intelligenciájáért ismerünk el – de ehelyett ő azt választja, hogy minden hónapban legalább kétszer megmutatja az egyébként valóban bombasztikus testét, majd lépten-nyomon arról panaszkodik, hogy az emberek tárgyiasítják őt.

Eskü, nem vagyunk irigyek (dehogynem), de olykor szívesebben hallanánk inkább a már legalább 100 éve készülő új Eufória évadról, vagy arról, hogy milyen érzés volt az, hogy a The Housemaid című film kizárólag Amanda Seyfried tehetsége és Brandon Sklenar teste miatt volt értékelhető.

De az is remek téma lenne, hogy hogyan fordulhat elő az, hogy Sydney filmjei közül mostanában szinte mindegyik megbukik – de a 28 éves színésznő csak és kizárólag a teste szexualizálásával és a Hollywood felirat meggyalázásával van elfoglalva újabban. Mondjuk nem is értjük, hogy min csodálkozunk, hiszen aki képes egy hazugságvizsgálóval bizonygatni, hogy a mellei eredetiek, az egyéb turpisságokra is képes.

Nos, most éppen egy saját (dobpergés) fehérneműmárkát dobott piacra, aminek reklámozásához nem más felületet választott, mint a saját testét.

A szingliként is boldog művésznő a képeket elnézve most sem fogta vissza magát, de végülis érthető: a képeket elnézve valószínűleg az edzőteremben éli az életét. Már csak abban reménykedünk, hogy a márkája nagyobb népszerűségnek örvend majd, mint a színészi teljesítménye és legalább a megmaradt rajongói vásárolnak majd tőle!