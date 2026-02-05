Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Nem is retteghetnénk jobban! A '90-es évek szemöldöktrendje visszatér

2026.02.05.
Lányok, hölgyek és asszonyok, kapaszkodjatok meg: a '90-es évek vékony szemöldöktrendje hivatalosan is visszatér, és mi semmit sem tehetünk ellene – kivéve, hogy okosabban csináljuk, mint anno 13 évesen!

Mai fejjel visszatekintve a '90-es évek olyanok voltak, mint egy eltúlzott lázálom: cérna vékonyságú szemöldökök, barnára kontúrozott ajkak és annyi hajlakk, amennyi elegendő lenne egy barnamedve preparálásához is. Nos, a rossz hír, hogy úgy tűnik, 2026-ban időutazók leszünk és visszaszivárog az a szemöldöktrend is, amitől annyira örültünk, hogy megszabadultunk. 

Nicola Peltz a 90-es éveket idéző vékony szemöldökkel
Nicola Peltz sem veti meg a '90-es éveket idéző vékony szemöldököt. 
Visszatér a '90-es évek egyik legpusztítóbb szépségtrendje 

  • A bozontos szemöldökök után újra a vékonyabb megoldások lesznek divatosak. 
  • Mutatjuk, hogyan készítheted el lelki sérülések nélkül. 

Talán kivételesen nem túlzunk, ha azt mondjuk, hogy egy generációt nyomorított meg az a trend, ami minden fiatal lányt arra buzdított, hogy saját kezűleg essen neki rossz fényviszonyok között a szemöldöke kiirtásának abban a reményben, hogy majd úgy fognak kinézni, mint egy hamisítatlan, '90-es évekbeli ikon. Spoiler: ez szinte senkinek sem sikerült.

A '90-es évek divatja Magyarországon is hódított és visszagondolva nem is értjük, hogy mi volt ez a skinny-mánia akkoriban: a csípőnk méretétől kezdve a szemöldökünkön át egészen a tépett hajvégeinkig minél vékonyabb volt minden, annál trendibbnek számítottunk és bár azt hittük, egy életre magunk mögött hagyhatjuk ezt a nézetet, a szögletes orrú csizmákkal és a choker nyakláncokkal együtt bizony a vékony szemöldök is újra virágkorát éli. 

 

Gabbriette Bechtel szemöldöke
A szemöldökök 2026-ban nem uralják az arcot, hanem beleolvadnak abba. 
A tökéletes szemöldök megformázáshoz azonban leginkább türelemre és ha minket kérdezel, egy jó szakemberre van szükség, de ha nem szeretnéd másra bízni, otthon is könnyedén elkészítheted. 

A lényeg, hogy vedd figyelembe az arcod formáját és kis lépésekben haladj: hidd el, könnyebb a bozótot ritkítani, mint újra kivirágoztatni! 

A túlságosan csodálkozó forma helyett most a laposabb, egyenes szemöldökök számítanak trendinek, amik azért az első harmadban kicsit vastagabbak. A tökéletes végeredmény érdekében az egészet rajzold át vékonyan ceruzával, majd rögzítsd zselével és voilá, máris kész a Pamela Anderson look!

@hotstuffwaxstudio Replying to @Experiment626👽 My cutieclient @️ #waxing #eyebrows #waxer #y2k ♬ original sound - StemsJoy

Ennek a szemöldökformának az előnye, hogy a kevésbé dús szőrzettel megáldott lányok is könnyedén az arcukra varázsolhatják és jóval elegánsabb, kifinomultabb érzést kelt, mint a torzonborz, vagy laminált elődje. 

Az egyetlen hátulütője, hogy mindezekkel együtt jóval több karbantartást is igényel, de már megszokhattuk, hogy nem létezik szemöldökdivat bizonyos áldozatok nélkül! 

